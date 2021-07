Einreise in USA bleibt verboten: Was bedeutet das für meinen Urlaub?

Die Vereinigten Staaten verlängern das Einreiseverbot für Europäer. Doch was genau bedeutet das für meinen womöglich bereits geplanten Urlaub?

Die Vereinigten Staaten von Amerika werden Einreiseverbote für Reisende aus Europa und weiteren Staaten zunächst nicht lockern. Das hat Jen Psaki (42), die Pressesprecherin des Weißen Hauses, bestätigt. Aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante wolle man die bereits bestehenden Einreisebeschränkungen vorerst beibehalten. Es sei wahrscheinlich, dass die Corona-Fallzahlen in den kommenden Wochen weiter steigen.

Kann ich meinen geplanten Urlaub wahrnehmen?

Momentan ist es eher unwahrscheinlich, dass Urlauber in näherer Zukunft in die USA reisen können. von dem Einreiseverbot, die wenigsten Menschen aus Deutschland dürften von diesen allerdings betroffen sein. Ausgenommen sind demnach unter anderem Diplomaten, Staatsbürger der USA, enge Verwandte von US-Bürgern, Mitarbeiter internationaler Organisationen und Besitzer einer Greencard - also Menschen mit ständiger Aufenthaltserlaubnis in den Vereinigten Staaten. Grundsätzlich sind touristische Reisen in die USA .

Wie sieht es mit der Durchreise aus?

Die Einreiseverbote beschränken auch die Möglichkeiten bei der Durchreise. Für Personen, die sich zwei Wochen oder kürzer vor einer Reise in Deutschland oder weiteren Ländern des Schengenraums aufgehalten haben, sei ein Flughafentransit momentan nicht möglich, erklärt das Auswärtige Amt auf seiner Website weiter.

Wann werden die Beschränkungen aufgehoben?

Wann die Einreisebeschränkungen aufgehoben werden, ist derzeit nicht klar. Laut Psaki bestehe zwar kein unbegrenzter Plan für Verbote, derzeit gebe es aber auch keinen Zeitplan für Öffnungen. Urlauber sollten also bedenken, dass auch in einigen Wochen noch Einreiseverbote gelten können.