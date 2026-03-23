Ein verborgenes Paradies in Europa – und kaum jemand fährt hin

Ein unvergessliches Erlebnis erwartet Sie im Krka-Nationalpark: Eine Schifffahrt auf der smaragdgrünen Krka vermittelt eindrucksvoll die Natur- und Kulturschätze dieser einzigartigen Region.

23. März 2026 - 17:38 Uhr

Eine Schifffahrt auf der Krka ist eines der beeindruckendsten Erlebnisse im und begeistert Besucher seit über hundert Jahren. Seit 1912, als das erste Ausflugsboot zwischen Roški slap, Visovac und Skradinski buk verkehrte, bietet eine Fahrt auf diesem smaragdgrünen Fluss eine besondere Möglichkeit, seine Natur- und Kulturschätze zu entdecken.

Die Krka lässt sich am besten vom Wasser aus erleben. Man spürt sofort die Verbundenheit mit der Natur. © Krka Nationalpark

Vom Wasser aus entdecken

Heute bietet der Park mehrere organisierte Bootsrouten an, die durch die malerische Schlucht, vorbei an Wasserfällen, Seen und historischen Stätten führen. Fahrten werden von April bis Oktober angeboten. Die kürzeste Route, Skradinski buk – – Skradinski buk (45 Minuten), führt durch friedliche Flusslandschaften und an die einzigartige Quelle Torak vorbei.

Die beliebteste Tour führt von zur Insel (zwei Stunden), der Perle des Visovac-Sees mit einem Franziskanerkloster aus dem 15. Jahrhundert, das mit einem fachkundigen Führer besichtigt werden kann.

Auf einer Panoramafahrt bleibt genügend Zeit für einen Spaziergang zu den beeindruckenden Wasserfällen Roški slap. © Krka Nationalpark

Panoramafahrten

Für ein umfassendes Erlebnis empfehlen wir die vierstündige Tour Skradinski buk – Visovac – Roški slap – Skradinski buk. Diese kombiniert eine Panoramafahrt durch eine enge Schlucht mit Zeit für einen Spaziergang zu den Wasserfällen und alten Wassermühlen von Roški slap.

Mit der Natur verbunden

Abfahrten von in Richtung Visovac und zu den mittelalterlichen Festungen , die nur vom Fluss aus sichtbar sind, werden ebenfalls angeboten. Ob kurze Fahrt oder längerer Ausflug – eine Schifffahrt auf der Krka vermittelt ein einzigartiges Gefühl von Ruhe und Verbundenheit mit der Natur.

Denn die Krka lässt sich am besten vom Wasser aus erleben, und die Erinnerung daran bleibt noch lange nach der Rückkehr an Land.

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