Ein toller Sommer in Kroatien schon diesen Winter

Mit den Early Bird-Frühbucher-Reservierungen sichern Sie sich bis zu 35% Rabatt auf die Unterkunft in Rovinj, Dubrovnik und Vrsar.

23. Januar 2023 - 06:43 Uhr

Vielleicht lesen Sie diesen Text in der Wärme Ihres Zuhauses, während Ihre Lieblingsserie läuft, beim Skifahren bei einer heißen Tasse Tee zwischen den Abfahrten oder während der Mittagspause bevor Sie zur Arbeit zurückkehren. In jedem Fall und wo auch immer Sie sind, haben wir für Sie für den kommenden Sommer in Kroatien vorbereitet.

Wir müssen Ihnen wahrscheinlich nicht erklären, dass eine frühzeitige Buchung für Sie tolle Vorteile mit sich bringt, wie z. B. bis 35 % Rabatt, aber auch eine größere Chance, genau die Unterkunft zu bekommen, die Sie gerne hätten. Deshalb werden wir nicht so viel darüber schreiben oder Sie in irgendeiner Weise dazu drängen. Obwohl wir Ihnen aufrichtig raten, nicht zu lange darüber nachzudenken. Gestatten Sie uns, Ihnen ein paar Gründe zu nennen, warum Sie in Kroatien ein Urlaub erwartet, bei dem Sie Ihre Batterien wieder auffüllen können.

Rovinj, bietet ein revitalisierendes Erlebnis, indem Sie die lokale Kultur entdecken und die mediterrane Natur erkunden. © Maistra Hospitality Group

Verlieren Sie sich in den kleinen Straßen von Rovinj

Den Charme enger Gassen können Sie auch in Rovinj, dem Juwel Istriens, wie es auch genannt wird, erleben. Ein Spaziergang durch enge, verschlungene Gassen, in denen hinter jeder Kurve etwas Neues wartet, ist schon selbst ein Ereignis. Und wenn Sie eine Pause machen möchten, sind die Rovinjer bekannt als gute Gastgeber. Gönnen Sie sich ein Gläschen ausgezeichneten Malvasia oder Teran zusammen mit dem weltberühmten istrischen Prosciutto. Es ist auch gut zu wissen, dass Rovinj ein Reiseziel ist, dessen Restaurants mit Michelin-Sternen und -Empfehlungen ausgezeichnet sind, also verpassen Sie nicht, sich selbst von ihrer Besonderheit zu überzeugen.

Vrsar ist ein Ort einzigartiger, unberührter Schönheit für alle, die sich an seiner sauberen Küste entspannen wollen. © Maistra Hospitality Group

Sonnen und Entspannen an den Stränden von Vrsar

Dieses kleine Fischerdorf ist mit kristallklarem Meer und kilometerlangen Wäldern entlang der gesamten Küste geschmückt. Wenn Sie möchten, können Sie sich in Vrsar wirklich wieder mit der Natur verbinden und sich vollkommen in Frieden und Freiheit entspannen. In Vrsar mangelt es jedoch auch nicht an Möglichkeiten für einen aktiveren Urlaub, wie zum Beispiel Radwege bis zum Lim-Kanal, hervorragende Tauchschulen und Sportplätze, die jeden Muskel in Ihrem Körper aktivieren werden. Alles ist da, Sie müssen nur Ihren Termin auswählen.

Dubrovnik, die Perle der Adria. © Maistra Hospitality Group

Entdecken Sie, was sich hinter den Mauern von Dubrovnik verbirgt

Dubrovnik ist eines der beliebtesten Reiseziele der Welt. Und nicht weit davon entfernt, können Sie die Ruhe, Naturstrände und alles, was unsere Hotels und Luxusapartments bieten, genießen. Wenn Sie sich Wirrwarr einer Stadt wünschen, finden Sie es sicherlich in den legendären Stadtmauern von Dubrovnik. Ein Spaziergang entlang der Mauern führt Sie zurück in ein anderes goldenes Zeitalter der Stadt, als sie auch eine Republik war, und der Ausblick von oben ist erfüllt von roten Dächern und blauem Meer.

Welche Art von Urlaub Sie auch bevorzugen, in Kroatien erwartet Sie ein Urlaub, der Sie wirklich revitalisieren wird. Buchen Sie Ihren schon diesen Winter.