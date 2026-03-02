Ein Sommer, der bleibt: Croatia Summer Camp an Kroatiens Küsten
Es gibt Ferien, die in Erinnerung bleiben – weil Kinder Neues ausprobieren, Selbstvertrauen gewinnen und abends voller Geschichten vom Tag zurückkommen. Genau daran knüpft das Croatia Summer Camp an. Die Programme, organisiert vom kroatischen Tourismusunternehmen Valamar, finden an ausgewählten Küstenorten statt und verbinden sportliche Aktivitäten mit Natur, Gemeinschaft und einem entspannten mediterranen Umfeld.
Sportliche Förderung mit Vorbildern
In Poreč leitet Handballstar Luka Cindrić drei Camptermine im Juni und Juli 2026, in denen Spielfreude und Teamgeist im Vordergrund stehen. Ende Juni folgt das Basketball Adventure in Novigrad, Istrien, mit Unterbringung im Valamar Tamaris Resort. Dort begleitet der ehemalige NBA-Scout und Olympiasilbermedaillengewinner Danko Cvjetićanin die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Sein Credo bringt den Kern des Camps auf den Punkt: "Wenn wir auch nur einem Kind helfen können, seinem Traum ein Stück näherzukommen, dann ist das großartig."
Dieses Camp startet im April
Highlight für kleine Fußballfans ist das Juventus Training Camp, das bereits im April beginnt und an mehreren Valamar-Standorten angesiedelt ist: vom Valamar Camping Istra und Lanterna bei Poreč bis zum Ježevac Resort auf Krk. Offizielle Coaches vermitteln Technik, Fairness und Freude am Spiel.
Bewegung, Meer und neue Perspektiven
Ergänzend bieten das Tennis Camp in Makarska sowie die Climbing Camps auf Krk und Hvar, mit mehreren Sessions im Juni und Juli, vielfältige Möglichkeiten, neue Fähigkeiten zu entdecken und sich an der frischen Luft auszuprobieren.
Familienfreundliche Organisation
Valamar stellt an allen Standorten komfortable Unterkünfte bereit, sodass Familien nah am Campgeschehen bleiben und den Tagesablauf unkompliziert begleiten können.
Weitere Informationen sowie Termine zum Camp und den Angeboten finden sich unter www.valamar.com.
