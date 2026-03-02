Ein Sommer, der bleibt: Croatia Summer Camp an Kroatiens Küsten

Das Croatia Summer Camp für Kinder und Jugendliche findet an ausgewählten Küsten Kroatiens statt und verbindet Sport, Gemeinsamkeit und vieles mehr.

02. März 2026 - 07:36 Uhr

Das Konzept Crotia Summer Camp richtet sich an Kinder und Jugendliche, die ihre Sommerzeit aktiv gestalten möchten – sei es auf dem Sportplatz, am Meer oder in kreativen Workshops.

Es gibt Ferien, die in Erinnerung bleiben – weil Kinder Neues ausprobieren, Selbstvertrauen gewinnen und abends voller Geschichten vom Tag zurückkommen. Genau daran knüpft das an. Die Programme, organisiert vom kroatischen Tourismusunternehmen , finden an ausgewählten Küstenorten statt und verbinden sportliche Aktivitäten mit Natur, Gemeinschaft und einem entspannten mediterranen Umfeld.

In Poreč etwa leitet Handballstar Luka Cindrić drei Handball-Camptermine im Juni und Juli. © Manuel Paljuh

Sportliche Förderung mit Vorbildern

In Poreč leitet Handballstar Luka Cindrić drei Camptermine im Juni und Juli 2026, in denen Spielfreude und Teamgeist im Vordergrund stehen. Ende Juni folgt das Basketball Adventure in Novigrad, Istrien, mit Unterbringung im Valamar Tamaris Resort. Dort begleitet der ehemalige NBA-Scout und Olympiasilbermedaillengewinner Danko Cvjetićanin die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Sicherheit, Selbstvertrauen und das gemeinsame Erleben stehen im Vordergrund. Bei allen Camps gemeinsam ist der Anspruch, Kindern Raum zu geben, sich auszuprobieren und eigene Stärken zu entdecken – ohne Leistungsdruck, aber mit klarer Struktur und qualifizierter Betreuung. © Manuel Paljuh

Sein Credo bringt den Kern des Camps auf den Punkt: "Wenn wir auch nur einem Kind helfen können, seinem Traum ein Stück näherzukommen, dann ist das großartig."

Dieses Camp startet im April

Highlight für kleine Fußballfans ist das Juventus Training Camp, das bereits im April beginnt und an mehreren Valamar-Standorten angesiedelt ist: vom Valamar Camping Istra und Lanterna bei Poreč bis zum Ježevac Resort auf Krk. Offizielle Coaches vermitteln Technik, Fairness und Freude am Spiel.

Auch abseits der klassischen Teamsportarten bietet das Croatia Summer Camp vielfältige Möglichkeiten: Das Tennis Camp verbindet professionelles Training mit mediterraner Kulisse und der Atmosphäre eines internationalen Turniers. © Manuel Paljuh

Bewegung, Meer und neue Perspektiven

Ergänzend bieten das Tennis Camp in Makarska sowie die Climbing Camps auf Krk und Hvar, mit mehreren Sessions im Juni und Juli, vielfältige Möglichkeiten, neue Fähigkeiten zu entdecken und sich an der frischen Luft auszuprobieren.

Das Croatia Summer Camp ist damit mehr als ein klassisches Ferienprogramm. Es schafft einen Rahmen, in dem Urlaub und persönliche Entwicklung zusammenfinden. © Manuel Paljuh

Familienfreundliche Organisation

Valamar stellt an allen Standorten komfortable Unterkünfte bereit, sodass Familien nah am Campgeschehen bleiben und den Tagesablauf unkompliziert begleiten können.

