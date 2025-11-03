Ein Ort, an dem der Winter sich plötzlich ganz anders anfühlt
Europas beliebtestes Heilbad in Niederbayern, direkt an der bayerisch-österreichischen Grenze, ist der perfekte Ort für alle, die in der kalten Jahreszeit neue Kraft tanken möchten – mit einer Mischung aus heilendem Thermalwasser, herzlicher Gastfreundschaft und festlicher Unterhaltung.
Drei Thermen – Ein Versprechen für Ihr Wohlbefinden
Das Geheimnis Bad Füssings liegt tief unter der Erde: Aus 1.000 Metern sprudelt 56 Grad heißes, mineralreiches Thermalwasser empor – bekannt für seine heilende Wirkung.
Die drei Thermen des Ortes bieten auf 12.000 Quadratmetern Wasserfläche ein einzigartiges Erlebnis: Schweben Sie im bis zu 42 Grad warmen Wasser unter freiem Himmel, während sanft Schneeflocken auf der Wasseroberfläche tanzen. Eine Wohltat für Körper, Geist und Immunsystem – gerade in den Wintermonaten.
Winterliche Wellnessmomente in Bad Füssing
In den großzügigen Saunalandschaften und Wellnessbereichen der Thermen und Hotels sorgen knisternde Kamine, stimmungsvolles Licht und wohltuende Düfte für eine gemütliche Atmosphäre. Wärmende Anwendungen wie duftende Aromabäder, Hot-Stone-Massagen oder Kräuterstempel-Behandlungen vertreiben die Kälte und schenken neue Energie.
Der fünf Sterne Saunahof ist in der Winterzeit ein ganz besonderes Erlebnis: In den rustikal-gemütlichen Räumen des 400 Jahre alten Vierseithofs locken Aufgüsse mit winterlichen Aromen wie Zimt, Orange oder Tanne, während draußen die verschneiten Innenhöfe eine malerische Kulisse bieten. Zwischen den Saunagängen laden beheizte Ruheliegen, Thermalpools und kuschelige Loungebereiche zum Entspannen ein.
Auch viele Hotels und Gastgeber überraschen in der kalten Jahreszeit mit speziellen Winterarrangements: Verwöhnpakete mit vitalisierenden Tees, hausgemachten Köstlichkeiten, Kerzenschein und kleinen Wellness-Extras lassen den Alltag in weite Ferne rücken.
Winterzauber, Genuss und festliche Momente
Wenn die Tage kürzer werden, zeigt Bad Füssing seine festliche Seite. Kulinarische Erlebnisse, Kultur auf höchstem Niveau und heitere Abende machen die Wintermonate zu einer Zeit voller Lichtblicke.
Freuen Sie sich auf ein glanzvolles Weihnachts-Wunderland
Und wer sich auf die Vorweihnacht und Christkindlmärkte freut, sollte den Bad Füssinger Winterzauber-Markt im festlich erleuchteten Kurwald nicht verpassen.
Weihnachtsmagie auf 6.000 Quadratmetern: Bad Füssing verwandelt sich auch in diesem Jahr an den beiden letzten Wochenenden im November (20. bis 23.11. und 27. bis 30.11.) in ein funkelndes, adventliches Wunderland. Die Besucher erwartet weihnachtliche Live-Musik von bayerisch bis poppig und von jazzig bis klassisch. Die Veranstalter versprechen zudem eine Symphonie aus Licht und Musik: Täglich ab 17 Uhr wird zu jeder vollen Stunde eine siebenminütige Licht- und Lasershow, begleitet von besonderen musikalischen Klängen, die Besucherinnen und Besucher verzaubern und überraschen.
Die Öffnungszeiten des Bad Füssinger Winterzaubers:
Vom 20. bis 23.11. und vom 27. bis 30.11.2025:
- Donnerstag und Freitag: 16 bis 22 Uhr
- Samstag und Sonntag: 14 bis 22 Uhr
Und auch zu den Festtagen und zum Jahresausklang erstrahlt Bad Füssing in besonderem Glanz: Mit einem Kultur- und Verwöhnprogramm, das Herz und Sinne berührt, wird der Winter hier zu einem unvergesslichen Erlebnis für Gesundheit, Genuss und Lebensfreude.
Ein besonders festlicher Abend voller Musik und Emotionen erwartet Besucher am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der Bad Füssinger Weihnachtsgala mit Stefan Mross, Bergkristall und Reiner Kirsten, die mit ihren Liedern verzaubern. Durch das Programm führt charmant und stimmungsvoll Romy mit Moderation und Gesang.
Weitere Infos unter: www.winterzauber-badfuessing.de
