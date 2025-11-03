Ein Ort, an dem der Winter sich plötzlich ganz anders anfühlt

Wenn draußen Schnee und Frost die Landschaft in ein funkelndes Wintermärchen verwandeln, wird Bad Füssing zur Oase der Wärme und Entspannung.

1.000 Wellness-Inseln zwischen den Thermen machen es leicht, den Stress der vergangenen Monate schnell zu vergessen.

Europas beliebtestes Heilbad in Niederbayern, direkt an der bayerisch-österreichischen Grenze, ist der perfekte Ort für alle, die in der kalten Jahreszeit neue Kraft tanken möchten – mit einer Mischung aus heilendem Thermalwasser, herzlicher Gastfreundschaft und festlicher Unterhaltung.

Drei Thermen – Ein Versprechen für Ihr Wohlbefinden

Das liegt tief unter der Erde: Aus 1.000 Metern sprudelt 56 Grad heißes, mineralreiches Thermalwasser empor – bekannt für seine heilende Wirkung.

Bad Füssing – Wohlig-warme Auszeit im Herzen Europas

Die bieten auf 12.000 Quadratmetern Wasserfläche ein einzigartiges Erlebnis: Schweben Sie im bis zu 42 Grad warmen Wasser unter freiem Himmel, während sanft Schneeflocken auf der Wasseroberfläche tanzen. Eine Wohltat für Körper, Geist und Immunsystem – gerade in den Wintermonaten.

Winterliche Wellnessmomente in Bad Füssing

In den großzügigen Saunalandschaften und Wellnessbereichen der Thermen und Hotels sorgen knisternde Kamine, stimmungsvolles Licht und wohltuende Düfte für eine gemütliche Atmosphäre. Wärmende Anwendungen wie duftende Aromabäder, Hot-Stone-Massagen oder Kräuterstempel-Behandlungen vertreiben die Kälte und schenken neue Energie.

Ein Bad in den Außenbereichen der Europa Therme, eine wahre Wohltat für Körper, Geist und Immunsystem – gerade in den Wintermonaten. © KuGS Bad Füssing

ist in der Winterzeit ein ganz besonderes Erlebnis: In den rustikal-gemütlichen Räumen des 400 Jahre alten Vierseithofs locken Aufgüsse mit winterlichen Aromen wie Zimt, Orange oder Tanne, während draußen die verschneiten Innenhöfe eine malerische Kulisse bieten. Zwischen den Saunagängen laden beheizte Ruheliegen, Thermalpools und kuschelige Loungebereiche zum Entspannen ein.

Die in Europa einzigartige Kartoffelsauna bietet Platz für mehr als 50 Personen und ist damit der größte Saunaraum im Saunahof. © Leonie Lorenz

Auch viele Hotels und Gastgeber überraschen in der kalten Jahreszeit mit speziellen Winterarrangements: Verwöhnpakete mit vitalisierenden Tees, hausgemachten Köstlichkeiten, Kerzenschein und kleinen Wellness-Extras lassen den Alltag in weite Ferne rücken.

Winterzauber, Genuss und festliche Momente

Wenn die Tage kürzer werden, zeigt Bad Füssing seine festliche Seite. Kulinarische Erlebnisse, Kultur auf höchstem Niveau und heitere Abende machen die Wintermonate zu einer Zeit voller Lichtblicke.

Die Therme Eins ist natürlich auch im Winter ein perfekter Anlaufpunkt für Entspannung und Erholung. © Therme Eins/Anna Maria Saller

Freuen Sie sich auf ein glanzvolles Weihnachts-Wunderland

Und wer sich auf die Vorweihnacht und Christkindlmärkte freut, sollte den im festlich erleuchteten Kurwald nicht verpassen.

Erleben Sie den Bad Füssinger Winterzauber. © KuGS Bad Füssing

Weihnachtsmagie auf 6.000 Quadratmetern: Bad Füssing verwandelt sich auch in diesem Jahr an den beiden letzten Wochenenden im November (20. bis 23.11. und 27. bis 30.11.) in ein . Die Besucher erwartet weihnachtliche Live-Musik von bayerisch bis poppig und von jazzig bis klassisch. Die Veranstalter versprechen zudem eine Symphonie aus Licht und Musik: Täglich ab 17 Uhr wird zu jeder vollen Stunde eine siebenminütige Licht- und Lasershow, begleitet von besonderen musikalischen Klängen, die Besucherinnen und Besucher verzaubern und überraschen.

Bad Füssing verwandelt sich auch in 2025 wieder in ein Weihnachts-Wunderland. © KuGS Bad Füssing

Die Öffnungszeiten des Bad Füssinger Winterzaubers: Vom 20. bis 23.11. und vom 27. bis 30.11.2025: Donnerstag und Freitag: 16 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 14 bis 22 Uhr

Und auch zu den Festtagen und zum Jahresausklang erstrahlt Bad Füssing in besonderem Glanz: Mit einem Kultur- und Verwöhnprogramm, das Herz und Sinne berührt, wird der Winter hier zu einem unvergesslichen Erlebnis für Gesundheit, Genuss und Lebensfreude.

Ein besonders festlicher Abend voller Musik und Emotionen erwartet Besucher am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der Bad Füssinger Weihnachtsgala mit Stefan Mross, Bergkristall und Reiner Kirsten, die mit ihren Liedern verzaubern. Durch das Programm führt charmant und stimmungsvoll Romy mit Moderation und Gesang.

