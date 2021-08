Ein lässiger Urlaub im Hotel Hasenauer

Daniel Roos/Hotel Hasenauer 9 Ganz relaxt oder mit Actionkick. Auf Sie und Ihre Liebsten wartet eine unvergessliche Zeit – ob in der 70 m2 großen Familien-Spielwelt, in der Familien-Chillout-Area, unterwegs im Sommer im Tal der Spiele und am Bike oder im Winter auf Skiern. Jede Generation, ob Kleinkind, Tennie, Eltern oder Großeltern, kommt im Familienurlaub in Saalbach Hinterglemm garantiert auf ihre Kosten!