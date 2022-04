Dolomiten fest im Blick: Radl-Mekka Hochpustertal

Die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian lässt Radfahrerherzen höherschlagen. Mit dem Frühbucherbonus bis Ende April sparen Urlauber in Osttirols erstem Familien-Wellness-Hotel und genießen ihre Auszeit mit all ihren Sinnen.

04. April 2022 - 06:12 Uhr

Osttirol gilt als Geheimtipp für Radfahrer. Die Region bietet mehr als 500 Kilometer an außergewöhnlich abwechslungsreichen Bike-Strecken. Knackige Anstiege erfreuen Mountainbiker, Straßenrouten im Tal ziehen die Rennradfahrer an und in den verschiedenen Bikeparks kommen Adrenalinjunkies auf ihre Kosten.

Radfahren ist im Hochpustertal ein besonderes Erlebnis. © Andi Frank

Inmitten dieses Mekkas für Zwei-Rad-Verliebte liegt die – hier stehen Ruhe und Entspannung als Ausgleich nach dem Fahrraderlebnis auf dem Urlaubsplan. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel ist als Ausgangspunkt für vielfältige Radtouren der perfekte Urlaubsort für Biker jeder Alters- und Könnerstufe.

Kurz halt machen und die Gegend bewundern. © Andi Frank

Familienparadies Osttirol

"Mia san‘ min Radl do", heißt es in der direkt am Drauradweg gelegen Dolomiten Residenz****s . Als familienfreundliches Hotel ist es der perfekte Schlafplatz für die erste Etappe des Fünf-Sterne-Radwegs, der Österreich mit Italien und Slowenien verbindet. Gäste, die im Urlaub kein Bike dabei haben, leihen sich dieses an der wenige Meter entfernten Talstation der Hochpustertaler Bergbahnen aus und erkunden die Lienzer und Sextner Dolomiten.

Dieses Panorama findet man nicht überall. © Andi Frank

Für Familienfreundlichkeit steht die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian im mehrfachen Sinne. Neben den perfekten Radanbindungen finden Familien auch mehrere Wanderwege, um neue Energie in der Natur zu tanken. Am Rad oder zu Fuß – die Gäste des Vier-Sterne-Superior-Resorts lernen Osttirols atemberaubende Natur auf eine besondere Art und Weise kennen und erfreuen sich an der Freiheit. Einer Freiheit, die ganz besonders auf den Gipfeln der Region zu spüren ist.

Müde Füße hochlegen und entspannen

Sonnig wie die Berggipfel ist auch die Badewelt der Dolomiten Residenz****s . Lichtdurchflutet und großzügig lädt die 3.000 Quadratmeter große Wellnesslandschaft, mit exklusivem Saunabereich sowie Indoor- und Outdoor-Schwimmbädern Gäste nach Zeit an der frischen Luft zum Entspannen ein.

In der Wellness-Residenz erwartet Sie ein Ort der Ruhe und Erholung. © Gert Perauer

Noch relaxter sichern sich Urlauber ihre Ferien bis spätestens 30. April: Frühbucher sparen sich 10 Prozent auf die Zimmer-Buchung für einen Aufenthalt ab vier Nächten in der Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian.

Das Sporthotel Sillian empfängt Sie mit gemütlich-naturverbundenem Wohngefühl in den Zimmern und Suiten im Landhaus-Lifestyle. © Gert Perauer

Mehr unter:

Sporthotel Sillian

Hauptstraße 49e

9920 Sillian

Tel.: +43 4842 60110

info@sporthotel-sillian.at