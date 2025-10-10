Direkt an der Romantischen Straße: Ausgezeichnetes Hotel zu Top-Konditionen

Erleben Sie eine außergewöhnliche Auszeit im nachhaltigen Vitalhotel König in Bad Mergentheim: Der romantischen Urlaubs- und Gesundheitsstadt im Lieblichen Taubertal direkt an der Romantischen Straße.

im Vitalhotel König genießen Sie die Individualität und Herzlichkeit eines seit mehr als 50 Jahren privat geleiteten Hauses.

Das ist Ihr stilvoller Rückzugsort in ruhiger Südlage, nur circa 400 Meter von der Solymar Therme und dem Kurpark entfernt. Genießen Sie 100 renovierte Zimmer mit Dusche/WC und Balkon, eine Panoramabar mit Dachterrasse sowie ein Restaurant mit Gartenterrasse. Tauchen Sie ein in das Schwimmbad (sieben mal elf Meter) und entspannen Sie in der Sauna.

In ausgezeichneter Südlage mit Blick über das Liebliche Taubertal verbringen Sie ein paar erholsame Tage. Alle Zimmer haben Dusche/WC und Balkon. © Vitalhotel König

Sehr großen Wert wird auf einen nachhaltigen und Ressourcen schonenden Hotelbetrieb gelegt.

Hierzu gehört Energieeffizienz in allen Bereichen durch Minimierung des Energiebedarfs (LED Beleuchtung, hocheffiziente Pumpen, Grauwassertrennung, Abwasserwärmerückgewinnung) und mittels einer möglichst effizienten Bereitstellung der Energie in Form von drei Blockheizkraftwerken sowie einer großzügigen Photovoltaikanlage, die das Hotel fast komplett mit Strom versorgt.Alle Etagen sind barrierefrei über neue Aufzüge erreichbar.

Kulinarisch verwöhnt Sie die regionale Küche mit frischen Fisch- und Fleischspezialitäten aus der Region, dazu Holzofenpizza und kreative Grünkerngerichte.

Fisch (Forelle aus dem Teich) und Fleisch (Hällisches Schwein, Limpurger Rind sowie Zebu, Wagyu, Galloway-Rind und sogar Bison und Wasserbüffel) kommen aus regionaler, artgerechter Zucht. Bei den Lebensmitteln wird neben Regionalität sehr großen Wert auf Qualität gelegt und viele bezieht das Hotel direkt vom Erzeuger.

© Vitalhotel König Bild 1 von 4 Genießen Sie das Abendessen im Restaurant mit Blick auf den Garten und über das Taubertal als Vier-Gang Auswahl-Menü in Form eines kalte-warmen Buffet mit warmem Tellergericht. Die Lebensmittel sind von regionalen Betrieben. © Vitalhotel König Bild 2 von 4 Auf der sonnigen Dachterrasse haben Sie einen Blick über das Liebliche Taubertal. © Vitalhotel König Bild 3 von 4 Bei schönem Wetter können Sie auf der Gartenterrasse sitzen. © Vitalhotel König Bild 4 von 4 Entspannen Sie im Schwimmbad und lassen Sie Ihre Seele baumeln und verwöhnen Sie sich mit einer Wohlfühlmassage oder Wellnessbehandlung.

Aufgrund des umfangreichen Nachhaltigkeitskonzepts wurde das Vitalhotel König vom Land Baden-Württemberg als Nachhaltiger Tourismusbetrieb ausgezeichnet. Überdies wurde das Hotel durch den Viabono-Co2-Fußabdruck mit Bestnote A (sehr klimafreundlich) prämiert.

Das Vitalhotel König ist besonders klimafreundlich und wurde mit Bestnote A ausgezeichnet. © Vitalhotel König

Beliebte Ausflugsziele der Umgebung:

Solymar Therme

Die , nur 400 Meter vom Hotel entfernt, ist eine wunderschöne Wellnesswelt mit Therme, Sauna, Familienbad mit zwei Fun-Rutschen, Sportbad und Spa. Entspannen Sie in sechs mit warmem Heilwasser gefüllten Vital- und Solebecken.

Altstadt Bad Mergentheim ( ca. ein bis zwei Kilometer entfernt)

Ein besonderer Ort für Geschichte und die unterschiedlichsten Kulturveranstaltungen in ist das Residenzschloss. Hier lädt nicht nur das Deutschordenmuseum zum Entdecken ein , ebenso faszinieren die Berwarttreppe oder die schöne Schlosskirche.

Weinbergrundfahrt / Panoramafahrt mit dem "Gelben Wagen"

Entdecken Sie das zauberhafte , ungefähr drei Kilometer vom entfernt, und seine Weinberge. Hier können Sie zum Beispiel eine Panoramarundfahrt "hoch auf dem Gelben Wagen" mit anschließender Verkostung erleben.

Wildpark Bad Mergentheim

Entdecken Sie einen der schönsten Wildparks Deutschlands. Der ist einer der artenreichsten Wildparks in Europa und beeindruckt mit über 50 Tierarten auf insgesamt 48 Hektar Fläche. Er liegt nur etwa vier Kilometer entfernt.

Ebenso empfehlenswert ist ein Besuch in Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Wertheim, Schwäbisch Hall (maximal 50 Kilometer entfernt).

Hinter dem Hotel befindet sich der 16.000 Quadratmeter große Hauspark mit beleuchteten Spazierwegen und Ruhebänken. © Vitalhotel König

Profitieren Sie von TOP-Preisen bei Aufenthalten von drei bis sieben Nächten. Angebote auf Basis von: Übernachtung und Frühstück

Übernachtung, Frühstück, Halbpension

Übernachtung, Frühstück, Halbpensiion und All Inklusive möglich Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot – auch für Weihnachten und Silvester 2025. Buchen Sie zu besten Konditionen.

Für Reisebusse stehen direkte Parkmöglichkeiten vor dem Hotel bereit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Vitalhotel KÖNIG, Erlenbachweg 21, 97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 / 544-0

mail@vitalhotel-koenig.de