  Dieses Wohlfühlhotel bietet königliche Ruhe an der Romantischen Straße
Dieses Wohlfühlhotel bietet königliche Ruhe an der Romantischen Straße

Erleben Sie eine außergewöhnliche Auszeit im Vitalhotel König in Bad Mergentheim: Der romantischen Urlaubs- und Gesundheitsstadt im Lieblichen Taubertal direkt an der Romantischen Straße.
im Vitalhotel König genießen Sie die Individualität und Herzlichkeit eines seit mehr als 50 Jahren privat geleiteten Hauses.
im Vitalhotel König genießen Sie die Individualität und Herzlichkeit eines seit mehr als 50 Jahren privat geleiteten Hauses.

Das Vitalhotel König ist Ihr stilvoller Rückzugsort in ruhiger Südlage, nur circa  400 Meter von der Solymar Therme und dem Kurpark entfernt. Genießen Sie 100 renovierte Zimmer mit Dusche/WC und Balkon, eine Panoramabar mit Dachterrasse sowie ein Restaurant mit Gartenterrasse. Tauchen Sie ein in das Schwimmbad (sieben mal elf Meter) und entspannen Sie in der Sauna.

In ausgezeichneter Südlage mit Blick über das Liebliche Taubertal verbringen Sie ein paar erholsame Tage. Alle Zimmer haben Dusche/WC und Balkon.
In ausgezeichneter Südlage mit Blick über das Liebliche Taubertal verbringen Sie ein paar erholsame Tage. Alle Zimmer haben Dusche/WC und Balkon.

Alle Etagen sind barrierefrei über neue Aufzüge erreichbar. Kulinarisch verwöhnt Sie die regionale Küche mit frischen Fisch- und Fleischspezialitäten aus der Region, dazu Holzofenpizza und kreative Grünkerngerichte. Für Reisebusse stehen direkte Parkmöglichkeiten vor dem Hotel bereit.

Genießen Sie das Abendessen im Restaurant mit Blick auf den Garten und über das Taubertal als Vier-Gang Auswahl-Menü in Form eines kalte-warmen Buffet mit warmem Tellergericht. Die Lebensmittel sind von regionalen Betrieben.
Genießen Sie das Abendessen im Restaurant mit Blick auf den Garten und über das Taubertal als Vier-Gang Auswahl-Menü in Form eines kalte-warmen Buffet mit warmem Tellergericht. Die Lebensmittel sind von regionalen Betrieben.

Beliebte Ausflugsziele der Umgebung:

Solymar Therme

Die Solymar Therme, nur 400 Meter vom Hotel entfernt, ist eine wunderschöne Wellnesswelt mit Therme, Sauna, Familienbad mit zwei Fun-Rutschen, Sportbad und Spa. Entspannen Sie in sechs mit warmem Heilwasser gefüllten Vital- und Solebecken.

Altstadt Bad Mergentheim ( ca. ein bis zwei Kilometer entfernt) 

Ein besonderer Ort für Geschichte und die unterschiedlichsten Kulturveranstaltungen in Bad Mergentheim ist das Residenzschloss. Hier lädt nicht nur das Deutschordenmuseum zum Entdecken ein , ebenso faszinieren die Berwarttreppe oder die schöne Schlosskirche.

Weinbergrundfahrt / Panoramafahrt mit dem "Gelben Wagen"

Entdecken Sie das zauberhafte  Markelsheim, ungefähr drei Kilometer vom Vitalhotel König entfernt, und seine Weinberge. Hier können Sie zum Beispiel eine Panoramarundfahrt "hoch auf dem Gelben Wagen" mit anschließender Verkostung erleben. 

Wildpark Bad Mergentheim

Entdecken Sie einen der schönsten Wildparks Deutschlands. Der Wildpark Bad Mergentheim ist einer der artenreichsten Wildparks in Europa und beeindruckt mit über 50 Tierarten auf insgesamt 48 Hektar Fläche. Er liegt nur etwa vier Kilometer entfernt. 

Ebenso empfehlenswert ist ein Besuch in  Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Wertheim, Schwäbisch Hall (maximal 50 Kilometer entfernt).

Hinter dem Hotel befindet sich der 16.000 Quadratmeter große Hauspark mit beleuchteten Spazierwegen und Ruhebänken.
Hinter dem Hotel befindet sich der 16.000 Quadratmeter große Hauspark mit beleuchteten Spazierwegen und Ruhebänken.

Profitieren Sie von TOP-Preisen bei Aufenthalten von drei bis sieben Nächten.

Angebote auf Basis von:

  • Übernachtung und Frühstück
  • Übernachtung, Frühstück, Halbpension
  • Übernachtung, Frühstück, Halbpensiion und All Inklusive möglich

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot – auch für Weihnachten und Silvester 2025.

Buchen Sie hier zu besten Konditionen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Vitalhotel KÖNIG, Erlenbachweg 21, 97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 / 544-0

https://vitalhotel-koenig.de

mail@vitalhotel-koenig.de

