Dieses Tal ist im Winter ein echter Geheimtipp

Zwischen Piste, Winterwanderung, Wellness und Genuss: Mitten in Südtirol, oberhalb von Brixen, zeigt ein kleines Hotel in Feldthurns, wie Winterurlaub zwischen Natur, Genuss und Achtsamkeit gelingen kann.

02. Februar 2026 - 12:41 Uhr

Mitten im Südtiroler Eisacktal, dort, wo aus der Ferne die Dolomiten dem Himmel entgegenragen, liegt Feldthurns oberhalb von Brixen. In dieser ruhigen Lage befindet sich : Ein kleines, charmantes Hotel, das sich im Winter als idealer Ausgangspunkt für bewusste Natur- und Genusstage erweist.

Skigebiet Plose: 40 Pistenkilometer mit Dolomitenblick © Taubers Unterwirt

Wintertage zwischen Bewegung und Ruhe

Der Tag beginnt mit Vorfreude auf die Berge. Mit dem hoteleigenen Skishuttle erreichen Gäste bequem die umliegenden Skigebiete. Ob auf die Plose mit ihrem weiten Dolomitenblick, das familienfreundliche Gitschberg Jochtal oder Gröden mit der bekannten Sellaronda – die Auswahl bietet Abwechslung für Genießer wie für sportlich Aktive. Wer es ruhiger mag, entdeckt die winterliche Landschaft rund um Feldthurns bei geführten Wanderungen mit ortskundigem Guide.

Unterwegs durch frischen Schnee in Südtirol © ©Alex Filz

Als Mitglied der Vitalpina-Hotels Südtirol folgt Taubers Unterwirt einer klaren Philosophie: Achtsam leben, im Einklang mit der Natur. Dieses Verständnis zieht sich durch den gesamten Aufenthalt – von der Ernährung über die Wellnessangebote bis hin zu den Outdoor-Aktivitäten.

Die Castanea-Wellnesswelt: Wärme nach dem Wintertag

Nach Stunden an der frischen Luft wartet im Hotel wohltuende . In der Castanea-Wellnesswelt mit Innen- und Außenpool, Saunalandschaft und ausgewählten Anwendungen steht das Loslassen im Mittelpunkt. Besonders beliebt ist die Kastanienmassage, inspiriert von der Natur rund um den Unterwirt – eine Auszeit für Körper und Geist.

Kulinarik mit regionalem Charakter

Am Abend zeigt sich Taubers Unterwirt von seiner genussvollen Seite. verbindet regionale Zutaten mit kreativer Leichtigkeit und bringt Südtiroler Klassiker modern interpretiert auf den Teller. Begleitet von einem Glas Eisacktaler Wein entstehen Genussmomente, die den Tag stimmig abrunden.

Kreativ angerichtet und tief in der Region verwurzelt: Südtiroler Aromen neu interpretiert – ein Genussmoment voller Leichtigkeit und Raffinesse. © Taubersunterwirt

Klein, fein und mit Blick fürs Wesentliche

Taubers Unterwirt ist kein großes Resort, sondern ein Rückzugsort mit Charme. Gerade diese Größe ermöglicht persönliche Betreuung und eine Atmosphäre, in der Entschleunigung nicht nur versprochen, sondern gelebt wird. Ein Winterurlaub, der neue Energie schenkt – aktiv, genussvoll und im Einklang mit der Natur.