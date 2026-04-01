AZ-Plus
Anzeige

Dieses Naturphänomen mitten in Europa ist einzigartig

Roški slap ist einer der malerischsten Orte im Krka-Nationalpark. Silbrig schimmernde Kaskaden, markante Travertinbarrieren und die stille Kraft des Wassers machen Roški slap zu einem besonderen Naturerlebnis.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Hauptwasserfall stürzt in den Visovačko-See und schafft so ein einzigartiges Erlebnis.
Der Hauptwasserfall stürzt in den Visovačko-See und schafft so ein einzigartiges Erlebnis. © KrKa

Im mittleren Flusslauf gelegen, ist er bekannt für seine lange Travertinbarriere und die silbrig schimmernden Kaskaden, die sogenannten Ogrlice (kroatisch für Halsketten). Der Hauptwasserfall stürzt in den Visovačko-See und schafft so ein einzigartiges Erlebnis, bei dem die Kraft des Wassers und die Stille der Natur verschmelzen.

Naturerlebnis zwischen Stegen und Aussichtspunkten

Die Gegend um den Wasserfall ist reich an Flora und Fauna, und ein Spaziergang auf den Holzstegen sowie der Blick von den Aussichtspunkten über der Schlucht offenbaren ihre ganze Schönheit. Roški slap ist sowohl für Erholungssuchende als auch für Aktivurlauber attraktiv.

Ein Ort mit Geschichte entlang der Krka

Roški slap ist nicht nur ein Naturphänomen, sondern auch ein geschichtsträchtiger Ort – von prähistorischen Funden über alte Wassermühlen bis hin zu mittelalterlichen Festungen, die von der langen Geschichte des Flusses Krka zeugen.

Wanderwege führen zur einzig erhaltenen Höhle im Park.
Wanderwege führen zur einzig erhaltenen Höhle im Park. © KrKa

Die Stätte ist über die Straße aus Richtung Šibenik, Skradin oder Drniš erreichbar. Während der Saison wird ein kostenloser Shuttlebus von den Parkplätzen in Laškovica und Bogatić Miljevački angeboten. Von April bis Oktober ist die Anreise auch per Boot von Skradinski buk aus möglich, inklusive eines Zwischenstopps an der Insel Visovac.

Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Wanderfreunden wird die Route Stinice – Roški slap – Oziđana pećina (8,5 Kilometer) empfohlen, die entlang der Schlucht zur einzigen erhaltenen Höhle im Park, der Oziđana pećina, führt. Von April bis Oktober ist die Anreise auch per Boot und von Skradinski buk aus möglich.

Der Eintrittspreis fürberechtigt außerdem zum Besuch weiterer Stätten im mittleren und oberen Lauf des Flusses Krka.
Der Eintrittspreis fürberechtigt außerdem zum Besuch weiterer Stätten im mittleren und oberen Lauf des Flusses Krka. © KrKa

Der Eintrittspreis für Roški slap  berechtigt außerdem zum Besuch weiterer Stätten im mittleren und oberen Lauf des Flusses Krka, wie dem Naturinformationszentrum Krka – der Quelle des Lebens in Kistanje, Manojlovački slap, Burnum und dem Krka Eco Campus in Puljane.

Weitere Infos unter www.npkrka.hr 

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert
  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.