Dieses Naturphänomen mitten in Europa ist einzigartig

Roški slap ist einer der malerischsten Orte im Krka-Nationalpark. Silbrig schimmernde Kaskaden, markante Travertinbarrieren und die stille Kraft des Wassers machen Roški slap zu einem besonderen Naturerlebnis.

01. April 2026 - 07:41 Uhr

Der Hauptwasserfall stürzt in den Visovačko-See und schafft so ein einzigartiges Erlebnis.

Im mittleren Flusslauf gelegen, ist er bekannt für seine lange Travertinbarriere und die silbrig schimmernden Kaskaden, die sogenannten Ogrlice (kroatisch für Halsketten). stürzt in den Visovačko-See und schafft so ein einzigartiges Erlebnis, bei dem die Kraft des Wassers und die Stille der Natur verschmelzen.

Naturerlebnis zwischen Stegen und Aussichtspunkten

Die Gegend um den Wasserfall ist reich an Flora und Fauna, und ein Spaziergang auf den Holzstegen sowie der Blick von den Aussichtspunkten über der Schlucht offenbaren ihre ganze Schönheit. ist sowohl für Erholungssuchende als auch für Aktivurlauber attraktiv.

Ein Ort mit Geschichte entlang der Krka

ist nicht nur ein Naturphänomen, sondern auch ein geschichtsträchtiger Ort – von prähistorischen Funden über alte Wassermühlen bis hin zu mittelalterlichen Festungen, die von der langen Geschichte des Flusses Krka zeugen.

Wanderwege führen zur einzig erhaltenen Höhle im Park. © KrKa

Die Stätte ist über die Straße aus Richtung Šibenik, Skradin oder Drniš erreichbar. Während der Saison wird ein kostenloser Shuttlebus von den Parkplätzen in Laškovica und Bogatić Miljevački angeboten. Von April bis Oktober ist die Anreise auch per Boot von Skradinski buk aus möglich, inklusive eines Zwischenstopps an der Insel Visovac.

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Wanderfreunden wird die – Oziđana pećina (8,5 Kilometer) empfohlen, die entlang der Schlucht zur einzigen erhaltenen Höhle im Park, der Oziđana pećina, führt. Von April bis Oktober ist die Anreise auch per Boot und von Skradinski buk aus möglich.

Der Eintrittspreis fürberechtigt außerdem zum Besuch weiterer Stätten im mittleren und oberen Lauf des Flusses Krka. © KrKa

Der Eintrittspreis für berechtigt außerdem zum Besuch weiterer Stätten im mittleren und oberen Lauf des Flusses Krka, wie dem Naturinformationszentrum Krka – der Quelle des Lebens in Kistanje, Manojlovački slap, Burnum und dem Krka Eco Campus in Puljane.

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