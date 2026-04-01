Dieses Naturphänomen mitten in Europa ist einzigartig
Im mittleren Flusslauf gelegen, ist er bekannt für seine lange Travertinbarriere und die silbrig schimmernden Kaskaden, die sogenannten Ogrlice (kroatisch für Halsketten). Der Hauptwasserfall stürzt in den Visovačko-See und schafft so ein einzigartiges Erlebnis, bei dem die Kraft des Wassers und die Stille der Natur verschmelzen.
Naturerlebnis zwischen Stegen und Aussichtspunkten
Die Gegend um den Wasserfall ist reich an Flora und Fauna, und ein Spaziergang auf den Holzstegen sowie der Blick von den Aussichtspunkten über der Schlucht offenbaren ihre ganze Schönheit. Roški slap ist sowohl für Erholungssuchende als auch für Aktivurlauber attraktiv.
Ein Ort mit Geschichte entlang der Krka
Roški slap ist nicht nur ein Naturphänomen, sondern auch ein geschichtsträchtiger Ort – von prähistorischen Funden über alte Wassermühlen bis hin zu mittelalterlichen Festungen, die von der langen Geschichte des Flusses Krka zeugen.
Die Stätte ist über die Straße aus Richtung Šibenik, Skradin oder Drniš erreichbar. Während der Saison wird ein kostenloser Shuttlebus von den Parkplätzen in Laškovica und Bogatić Miljevački angeboten. Von April bis Oktober ist die Anreise auch per Boot von Skradinski buk aus möglich, inklusive eines Zwischenstopps an der Insel Visovac.
Wanderfreunden wird die Route Stinice – Roški slap – Oziđana pećina (8,5 Kilometer) empfohlen, die entlang der Schlucht zur einzigen erhaltenen Höhle im Park, der Oziđana pećina, führt. Von April bis Oktober ist die Anreise auch per Boot und von Skradinski buk aus möglich.
Der Eintrittspreis für Roški slap berechtigt außerdem zum Besuch weiterer Stätten im mittleren und oberen Lauf des Flusses Krka, wie dem Naturinformationszentrum Krka – der Quelle des Lebens in Kistanje, Manojlovački slap, Burnum und dem Krka Eco Campus in Puljane.
Weitere Infos unter www.npkrka.hr
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