Dieses Event der Therme Erding feierte Premiere
Am Freitag, 27. Februar 2026, öffnet die Therme Erding erneut ihre Türen zu einem besonderen Wellness-Event: der Langen Nacht der Saunen powered by Gong 96.3. Bereits tagsüber können Besucher in allen Bereichen der Therme Erding entspannen und Kraft tanken. Ab 20 Uhr beginnt dann das Zusatzprogramm, das die Bereiche Therme, VitalOase (textil, ab 16 Jahren) und VitalTherme & Saunen (textilfrei, ab 16 Jahren) in einzigartige Erlebniswelten verwandelt.
Lange Nacht der Saunen in der Therme Erding bis 2:15 Uhr
Dann verschmelzen Wärme, Düfte und sanfte Klänge zu einem rundum entspannenden Erlebnis. Kreative Show- und Themenaufgüsse, stimmungsvolle Lichtinszenierungen und die musikalische Begleitung durch den Lounge DJ von Radio Gong 96.3 machen den Abend zu einem Event für alle Sinne.
Showaufgüsse und Lichtinszenierungen in Therme, VitalOase & VitalTherme
Zu den Höhepunkten zählen das Saunakonzert in der Re-Flexion Sauna und der Seesauna, das besondere Aufgusszeremonien mit Klang verbindet, sowie die mystische Inszenierung "Celtic Midnight" in der Kelten-Thron-Sauna, in der Hitze, Musik und Show zu einer eigenen Magie verschmelzen.
Ein weiteres Highlight ist das Lichtermeer & Livemusik-Konzert, das den Saunagarten in eine stimmungsvolle Atmosphäre taucht und die Besucher auf sanfte, musikalische Weise durch die Nacht begleitet. Wer den Abend lieber individuell verbringen möchte, kann bei der Silent Disco die Nacht zum Tag machen. Ergänzt wird das Programm durch Wohlfühlangebote wie Pilates, Wassergymnastik, Maskenausgaben und viele kleine Überraschungen, die den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Silent Disco und Wohlfühlprogramm bis tief in die Nacht
Die Therme, die VitalOase und die VitalTherme & Saunen sind an diesem Abend bis 2:15 Uhr geöffnet. Das Wellenbad und die Galaxy Rutschenwelt stehen bis 23 Uhr zur Verfügung – ideal für alle, die Action und Tiefenentspannung kombinieren möchten.
Tickets für die Lange Nacht der Saunen frühzeitig sichern
Die Kombination aus Wärme, Musik, Licht und professionellen Aufgüssen macht die Lange Nacht der Saunen zu einem Erlebnis, das Körper und Geist gleichermaßen verwöhnt. Tickets sind begehrt und sollten rechtzeitig online gebucht werden.
- Themen:
- Therme Erding
