Diese Region ist nicht nur bei Wander-und Radlfans sehr beliebt

Ebenso eindrucksvoll wie vielfältig: Zertifizierte Radwege, idyllische Natur, historische Städte und kulturelle Schätze sowie eine eigene Museumswelt. Das Liebliche Taubertal ist ein Paradies für alle, die gerne aktiv unterwegs sind.

16. Februar 2026 - 07:43 Uhr

Schloss Gamburg im Taubertal: In seinem Großen Saal befinden sich die ältesten weltlichen Wandmalereien nördlich der Alpen und sind die einzigen erhaltenen Originalmalereien eines mittelalterlichen Großen Saals.

Liebliches Taubertal

Fachwerk, Burgen und Schlösser, hügelige Weinberge, wildromantische Natur und eine jahrhundertealte Geschichte, das macht seinem Namen alle Ehre. Denn es verdankt seinen Namen dem Fluss Tauber, der sich von Rothenburg ob der Tauber im Süden bis nach Wertheim am Main im Norden schlängelt und in weiten Bögen mal durch Baden-Württemberg, mal durch Bayern fließt.

Mit seiner idyllischen Landschaft, historischen Städten und malerischen Dörfern bietet das Taubertal eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Schätzen, ob auf einem Roadtrip entlang der Romantischen Straße oder auf ausgezeichneten Rad- und Wanderrouten.

Radfahren im Weinberg in Külsheim, Taubertal, Baden-Württemberg, Deutschland © Stefan Leitner

Naturparadies

Das ist ein Paradies für alle, die aktiv in der Natur unterwegs sein möchten. Abwechslungsreiche Routen führen durch ein waldreiches Hügelland, über die Höhenzüge des Tauber- und Maintals oder vorbei an Streuobstwiesen und Weinbergen in historische Orte voller tauberfränkischer Lebenslust. Fotostopp-Motive mit mittelalterlichem Flair locken an jeder Ecke.

Auf Wanderbegeisterte wartet im Lieblichen Taubertal ein großes Wegenetz, von denen einige Touren als "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" ausgezeichnet sind. Radfahrerinnen und Radfahrer kommen auf 18 Touren auch voll auf ihre Kosten. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) hat den Radweg "Liebliches Taubertal - Der Klassiker" erneut mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet und er gehört damit zu den besten Radwegen Deutschlands.

Weingenuss in Beckstein im Taubertal. Die alte Rotweinsorte Tauberschwarz darf nur im Tauber- und Vorbachtal angebaut werden. © Stefan Leitner

Klassische und alte Weine

Schon vor mehr als 1.000 Jahren wurden im Taubertal die ersten Weinreben gepflanzt. Hier treffen die Weinanbaugebiete Baden, Franken und Württemberg aufeinander. Die alte Rotweinsorte Tauberschwarz galt bis Mitte des 20. Jahrhunderts als ausgestorben und darf nur im Tauber- und Vorbachtal angebaut werden. Hauptdarsteller auf den Weinhängen aber bleiben die Klassiker Müller-Thurgau und Silvaner sowie Schwarzriesling und Spätburgunder. Typisches Qualitätsmerkmal für die Region Franken: Die Abfüllung in der flachen Flasche, dem Bocksbeutel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Ehrlich, authentisch - und fränkisch

Das ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Traditionelle Produkte, Regionalität und artgerechte Tierhaltung werden bei fränkischen Gastgeberinnen und Gastgebern großgeschrieben. Die Forellen frisch aus dem Bachwasser der Tauberregion, ein gebackener Karpfen oder die hausgemachte Bratwurst lassen sich in einem der gemütlichen Biergärten bestens genießen. Und auch die berühmten Rothenburger Schneeballen der traditionsreichen Bäckereien wollen probiert werden.

Wertheim im Taubertal: Zwei Flüsse, eine Region und zahlreiche Möglichkeiten an Abwechslung und voller Überraschung. © Stefan Leitner

Kunstgeschichte auf Schritt und Tritt

Zahlreiche Burgen, Schlösser und Klöster zeugen von der langen Geschichte des . Das prachtvolle Renaissanceschloss in Weikersheim, der Marienaltar von Riemenschneider in Creglingen oder das beeindruckende Kloster Bronnbach bei Wertheim sind nur einige Beispiele. Eine der größten Burganlagen Süddeutschlands, die Burg Wertheim, ist Schauplatz für Konzerte oder Open-Air-Highlights wie das Burgfilmfest.

Festspiele und kulturelle Schätze

Zu Burgfestspielen lädt die malerische Stadt Freudenberg am Main die Besucherinnen und Besucher auf die Burg Freudenburg ein. Das Kurmainzische Schloss in Tauberbischofsheim mit dem tauberfränkischen Landschaftsmuseum und dem berühmten Türmersturm auf dem Schlossplatz ist ebenso einen Besuch wert.

Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Museen der Region, denn das Liebliche Taubertal ist eine eigene Museumswelt für sich. Neben diesen kulturellen Schätzen findet man in den Klostergärten und Schlossparks eine Oase der Ruhe.

Nähere Informationen unter: