Diese Bergwelt ist noch ein echter Geheimtipp für die ganze Familie

Abenteuerliche Bergerlebnisse für die ganze Familie mit Fun und Action bietet das Alpbachtal. Mehrfach ausgezeichnete Bergwelten für Kinder und Sommerbergbahnen mit Gütesiegel versprechen spannende und unvergessliche Tage für Jung und Alt.

Das idyllische Alpbachtal garantiert nicht nur die malerische Natur, sondern auch zahlreiche spannende Abenteuer, unter anderem in den mehrfach ausgezeichneten Bergerlebniswelten " " und " ", welche das Gütesiegel "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" tragen.

Wanderungen am Wiedersberger Horn mit der ganzen Familie - an der Wiedersbergerhornbahn warten 40 Spielstationen zum Ausprobieren. © Mathäus Gartner

40 Spielstationen und eine rasante Rodelbahn im Alpbachtaler Lauserland

Bereits früh am Morgen geht es hoch hinauf zur Wanderung auf oder um das Wiedersberger Horn sowie zum Aussichtsturm "Top of Alpbachtal" - einen 13 Meter hohen Aussichtsturm, der einen Innenraum mit Panoramafenster sowie eine Aussichtsplattform mit einzigartigem 360-Grad-Rundumblick auf die umliegende Bergwelt bietet. Ein anschließender Ausflug in das " " ist ein absolutes Muss für die ganze Familie. Die fahren täglich von 9 bis 17 Uhr (letzte Bergfahrt 16.45 Uhr, letzte Talfahrt 17 Uhr).

© Alpbacher Bergbahn Bild 1 von 8 Gemeinsames Wasserspiel im "Juppi Zauberwald". © Alpbacher Bergbahn Bild 2 von 8 Der "Lauser-Turm" - das Highlight im "Alpbachtaler Lauserland". © Alpbacher Bergbahn Bild 3 von 8 Basteln im "Lauserland" - eine Attraktion des Familien-Wochenprogramms. © Alpbacher Bergbahn Bild 4 von 8 Das Feuerwehrhaus steht im "Juppi Zauberwald". Hier können sich die Kids so richtig austoben. © Alpbacher Bergbahn Bild 5 von 8 In der Hexenküche im Zauberdorf beim "Juppi Zauberwald" können Kinder ihre eigenen Rezepte ausprobieren. © Alpbacher Bergbahn Bild 6 von 8 Die "Lauser-Kugelbahn" ist nicht nur etwas für die Kleinen. © Alpbacher Bergbahn Bild 7 von 8 Mit dem Bollerwagen kann man ausreichend Gepäck mitnehmen für einen Tag im "Juppi Zauberwald". © Alpbacher Bergbahn Bild 8 von 8 Im Mini-Hochseilgarten sind Geschicklichkeit und Gleichgewicht gefragt.

Im bezaubernden Waldspielplatz warten mehr als 40 Spielstationen auf Groß und Klein. Vor allem die Lauser-Kugelbahn, der Lauser-Balancier-Teich mit vielen Wasserspielen oder der Niederseilgarten sind ein wahres Paradies für Kinder. Mit dem " ", einem knapp 1,5 Kilometer langen Ganzjahres-Alpine-Coaster, und dem "Lauser-Turm", einer Kombination aus Sprung-, Aussichts- und Rutschturm, locken gleich zwei Höhepunkte.

Das "Lauser" Maskottchen erklärt die Möglichkeiten im "Lauserland". © Alpbacher Bergbahn

Kinderwagentaugliche Rundwanderweg mit viel Magie und Spaß

Der 2,5 Kilometer lange Rundwanderweg " " am Reither Kogel verwöhnt mit einer faszinierenden Kombination aus Naturerlebnis und Freizeitspaß. Die Erwachsenen genießen die Natur, während die Kids voll und ganz mit den Spielestationen beschäftigt sind und unter anderem in der Hexenküche ihre eigenen Rezepte kreieren oder sich im Feuerwehrhaus austoben.

Grillen gefällt nicht nur den Kids - ein Highlight im "Lauserland". © Alpbacher Bergbahn

Damit auch die ganz Kleinen nicht zu kurz kommen, ist der gesamte Rundweg im " " kinderwagentauglich.

Das Familienprogramm bietet täglich vom 7. Juli bis 7. September abwechselnde Aktivitäten: Montag: Würstl grillen an "Lauser’s" Feuerstelle

Dienstag: Naturerlebnistag im "Lauserland"

Mittwoch: "Lauser’s" Bastelecke

Donnerstag: "Kuhler Lausertag"

Freitag: Geschickt und "Gefinkelt“

Samstag: "Lauser’s Rätselralley“

Sonntag: Forscherreise durch das "Lauserland"

Weitere Infos unter Alpbacher Bergbahn, Tel. +43 (0) 5336 5233 oder info@alpbacher-bergbahnen.at