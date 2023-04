Die Smile Hair Clinic: Beste Wahl bei Haartransplantationen in der Türkei

Die Smile Hair Clinic ist die beste Wahl für eine Haarverpflanzung in der Türkei. Denn die Smile Hair Clinic ist unter den Kliniken in der Türkei für die hohen Qualitätsstandards, die große, langjährige Erfahrung der Ärzte und die Anwendung modernster Methoden bekannt.

10. April 2023 - 13:28 Uhr

Die Ergebnisse, die von jedem Arzt für Haartransplantationen in der Smile Hair Clinic erzielt werden, sind herausragend. Die Leidenschaft für Ästhetik zeigt sich in allen nachher Bildern.

Die Smile Hair Clinic steht unangefochten an der Spitze

Kahle Stellen und Haarausfall müssen kein unabwendbares Schicksal sein. Zumindest nicht, wenn es nach den Ärzten der Smile Hair Clinic, die durchführen, geht. Denn das Herz der beiden Gründer Dr. Mehmet Erdoğan und Dr. Gökay Bilgin schlägt für Ästhetik durch kräftiges und volles Haar. Deshalb hat sich das Team der Smile Hair Clinic ganz in den Dienst der unter Haarausfall Leidenden gestellt und findet für jeden Betroffenen die passende Lösung. Nicht umsonst wird der Ruf der Smile Hair Clinic auch in den BBC Healthcare Tourism Documentary Series gefeiert.

Mitten im Finanzviertel von Ost-Istanbul liegt das smarte Klinikgebäude der Smile Hair Clinic. Ein Viertel, das ebenso elegant und am Puls der Zeit ist wie die Klinik selbst. Mehr als hundert gut trainierte Mitarbeiter sind hier beschäftigt, um den Patienten mit der typischen türkischen Gastfreundschaft zu empfangen. In der Smile Hair Clinic sind Patienten keine Nummer, sondern willkommene Freunde.

Hohe Anwuchsrate der Haarfollikel durch modernste Techniken

Bei der kommt in der Smile Hair Clinic vor allem die FUE Methode zum Einsatz. Die mit rotierenden Nadeln unter größtmöglicher Schonung aus dem Spenderbereich am Hinterkopf entnommenen Haarwurzeln werden innerhalb weniger Minuten wieder in die Kopfhaut eingesetzt. Durch das Auffüllen der schütteren Stellen mit Haarwurzeln wird in diesen Bereichen wieder für dichtes Haarwachstum gesorgt.

Abhängig von der gewünschten Methode legt der Haarchirurg Stichkanäle im Empfängerbereich an, in die die Haarfollikel eingesetzt werden, oder verankert diese mit Hilfe des Choi Pens durch Druck in der Kopfhaut. Die minimalen Verletzungen der Haut heilen schnell. Es bleiben keine sichtbaren Narben zurück. Die Haarwurzeln können bei dieser Technik rasch wieder mit Sauerstoff versorgt werden. Durchschnittlich wachsen mehr als 98 Prozent der transplantierten Grafts an der neuen Position an. Blutungen und Schwellungen treten nur in geringem Ausmaß auf. Schnell kann der normale Alltag wieder aufgenommen werden.

In der Vorher - Nachher Gegenüberstellung kann man die deutlichen Unterschiede sehen. © Smile Hair Clinic

Die günstigen Preise trotz höherer Qualität selbstverständlich

Die liegen weit unter den Kosten, die für einen vergleichbaren Eingriff in Deutschland aufgewendet werden müssen. Trotz der mehr als 50 Prozent niedrigeren Kosten garantiert die Smile Hair Clinic einen unverändert hohen Qualitätsstandard, der dem internationalen Niveau entspricht.

Die Einsparungen ergeben sich ausschließlich aus den geringeren Aufwendungen für Betriebskosten wie Miete, Energie und Personalkosten und beeinflussen nicht die hohe Qualität der Operationen.

All-Inklusive-Pakete bewahren vor der Kostenfalle

In Deutschland gerät der Patient nach einer Haartransplantation schnell in eine Kostenfalle. Ist der Eingriff beendet, fallen weitere Kosten für Nachbehandlungen, Medikamente und Heilbehelfe an.

Die Smile Hair Clinic hat einen anderen Weg eingeschlagen. Sie bietet den Gästen All-Inclusive Pakete an, in denen nicht nur der Eingriff, sondern auch alle Nachbehandlungen, Pflegemittel, Heilbehelfe und Medikamente enthalten sind. In den anschließenden zwölf Monaten wird zusätzlich eine kostenlose Online-Beratung angeboten.

Um das Komforterlebnis noch zu vergrößern, organisiert das Team der Smile Hair Clinic den Transport vom Flughafen in die Klinik und zum Hotel, die Buchung eines Hotelzimmers mit Frühstück in einem 4- oder 5-Sterne Hotel und einen Dolmetscher, um Verständigungsschwierigkeiten zu vermeiden. Alle diese Leistungen sind in den All-Inklusive-Paketen enthalten und werden nicht zusätzlich berechnet.

Die Smile Hair Clinic in der Türkei. © Smile Hair Clinic

Urlaub in der Smile Hair Clinic für die Schönheit

Die Smile Hair Clinic ist bekannt für die große Qualität bei Haartransplantationen in der Türkei. Von Haarausfall Betroffene verlassen die Klinik als Menschen, für die innerhalb kurzer Zeit ein neues Leben Realität wird. Auch auf den vorher nachher Bildern ist die Verwandlung deutlich zu sehen.

Schon nach wenigen Wochen, in denen sich die Haarfollikel an ihrer neuen Position fest verankert haben, beginnt die Produktion von kräftigen und gesunden Haaren. Nach zwölf Monaten ist keine Spur des Problems Haarausfall mehr zu erkennen. Ob kurze Haare oder lange Haare, jede Frisur ist möglich. Die hohe Qualität der Haartransplantation der Smile Hair Clinic wurde ein weiteres Mal bewiesen.