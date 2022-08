Die schönsten Wandertouren – in der neuen Rother App!

Geprüfte Touren, nur von professionellen Autoren und mit den besten Karten: Die neue Rother App ist die ideale Outdoor-App für alle, die zuverlässig die schönsten Wege finden möchten.

29. August 2022 - 06:33 Uhr

Das Wochenende steht bevor, man will raus in die Natur, aber nicht lange nach der nächsten Lieblingstour suchen. Dafür gibt es jetzt die neue : Der Wanderspezialist Rother Bergverlag, bekannt für seine zuverlässigen Wanderführer, hat jetzt eine neue Tourenapp herausgebracht. Die Rother App zeigt die schönsten Wandertouren in Deutschland, den Alpen und vielen Ferienregionen. Sie bietet eine Top Auswahl an zuverlässigen Touren, verfasst von ausschließlich professionellen Wanderautoren. Die Karten sind von qualifizierten Kartografen und unterwegs auch offline nutzbar. So einfach geht Wanderglück!

Nur geprüfte Touren

Die Rother App bietet mehr als 10.000 Touren, die ausschließlich von professionellen Wanderautoren verfasst sind – alle geprüft und regelmäßig aktualisiert. Es gibt keinen Wildwuchs von unqualifizierten oder mehrfachen Touren. Das bedeutet: Auf diese Touren ist Verlass!

Die besten Karten

Die Karten in der Rother App sind Premium-Karten, erstellt von qualifizierten Kartografen von freytag & berndt, Swisstopo und weiteren. Sie ermöglichen eine einfache Orientierung unterwegs. Für einen Eindruck vom Gelände gibt es Satellitenkarten. Sei es auf dem Smartphone (iPhone oder Android) oder zuhause am PC im Webportal: Mit der Rother App lassen sich auch eigene Touren perfekt planen. Dank moderner Routing-Technologie wird stets die optimale Wegführung berechnet. Insbesondere die freytag & berndt-Karten verfügen zudem über ein konkurrenzlos dichtes und vollständiges Wanderwegenetz, so dass eine Fülle schöner Wander-Runden möglich ist.

Natürlich kann man die Karten auch herunterladen und dann offline nutzen. So ist man unterwegs nicht vom Internet abhängig.

Auch als Webportal

Die Suche und Planung funktioniert nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch im Web auf dem zugehörigen Tourenportal . Die Touren lassen sich über alle Geräte synchronisieren.

Top Auswahl und persönliche Wunschlisten

Suchen, Auswählen, Starten – mit der Rother App kann man spontan die schönsten Touren am jeweiligen Standort entdecken. Je nach persönlichen Wünschen und Ansprüchen kann die Suche gefiltert werden, beispielsweise nach Länge und Schwierigkeit. Auch kann man sich als Wunschliste für später eine Auswahl der persönlichen Lieblingstouren zusammenstellen. Oder man plant den nächsten Urlaub: Touren und Orte lassen sich bequem in eigenen Listen speichern. Und da man mehrere, unterschiedliche Listen anlegen kann, behält man stets den Überblick.

Persönliches Tourenbuch

Ebenso kann man die persönliche Listenfunktion als Tourentagebuch verwenden mit darin gespeicherten bereits erlebten Touren und Highlights. Unterwegs lassen sich die Touren aufzeichnen, mit Fotos versehen und abspeichern. Somit entsteht ein persönliches Tourenbuch, mit dem man seine schönsten Erinnerungen aufbewahren kann.

Kostenlose Basis-Version oder Gold-Abo

Die Basis-Version der Rother App ist kostenlos. Sie bietet Wander- und Radkarten inklusive Offline-Nutzung. Auch zahlreiche geprüfte Touren sind bereits kostenfrei in der Auswahl nutzbar. In der kostenlosen Version kann man auch bereits eigene Routen erstellen und Touren aufzeichnen.

Unschlagbar ist aber das Gold-Abo: Damit hat man Zugriff auf alle Premium-Karten sowie auf alle geprüften Rother-Touren deutschland-, alpen- und weltweit. Außerdem stehen sämtliche Features der Rother App vollumfänglich zur Verfügung.

