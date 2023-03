Die moderne Art, Familienurlaub zu machen

Quality Time pur für Kids, Teens und Eltern – die gibt es inmitten einzigartiger Natur in der Alpenregion Tegernsee Schliersee. Ob Family, Me-Time oder Business: Das Bayrischzell Familotel Oberbayern zeigt sich unterschiedlich und doch so einfach kombinierbar.

20. März 2023 - 06:07 Uhr

Gäste tauchen ab in die moderne, einfache Art des , direkt am Wendelsteinmassiv – ideal für jede aktive Family. Top- Ausstattung trifft auf Liebe zum Detail und herzliches . Die Atmosphäre ist besonders, die Kulisse traumhaft und das Angebot rundum gelungen für eine Familienauszeit, die alle glücklich macht.

Hier können nicht nur Sie entspannen, sondern auch Ihr Baby, Ihre Kids und Teens. © Daniel Waschnig

Bestens umsorgt und dennoch frei fühlen

Volle Reisetaschen und überfüllte Kofferräume waren gestern. Ankommen, entspannen und auftanken ist Programm bei Das Bayrischzell Familotel Oberbayern. Denn das Wichtigste steht in den geräumigen bereit: Babyphone, Flaschenwärmer und Wickelauflage. Zudem wartet in der Pletzi’s Baby- Ecke und beim Leihservice alles, was das Elternherz begehrt.

Verbringen Sie einen unvergesslichen Familienurlaub im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern. © Daniel Waschnig

Professionell und mit jeder Menge Herzlichkeit werden die kleinen Schätze in bestens versorgt und die Paar- Auszeit oder Me-Time kann starten. Wohlfühlen wie zuhause, nur eben entspannter. So kann die wertvolle in vollen Zügen genossen werden.

"Move & Relax" für die Familie von heute

In " " eintauchen und voller Power auftauchen: dabei helfen indoor oder outdoor sowie effektive . Vereint mit der gibt all das jeder aktiven Family neue Kraft für die Challenges des Familienalltags. Erstklassige Infrastruktur, modernste Trainingsgeräte, und vielfältige Möglichkeiten in der herrlichen Landschaft schreien förmlich danach, sich auszupowern und neue Energie zu tanken.

Aktiv sein im Familienurlaub ist im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern kein Problem. © Daniel Waschnig

Professionelle Coaches unterstützen die Großen mit individuellen Zielen, während die Kids im schon spielerisch die Freude an der Bewegung lernen. Exklusive verwöhnen Groß und Klein nach einem erlebnisreichen Tag voller Highlights. Selbst die Kleinsten können schon die entspannende Wirkung einer Babymassage genießen. Hochwertige Nährstoffe und die besten, regionalen Zutaten bei den All-Inclusive-Mahlzeiten schenken obendrein jede Menge Genussfreuden und runden das Move & Relax Angebot ab.