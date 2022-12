Die Jennerbahn: Wintersport und Genuss hoch über dem Königssee

Die Jennerbahn am Königssee bringt Sonnenhungrige auf den Berg, Skifahrer auf die Piste und Schneeschuhgeher ins Wandergebiet. Familien können sich auf die neue Rodelbahn JENNERHEX freuen.

12. Dezember 2022 - 06:27 Uhr

Das traditionsreiche Skigebiet am Königssee bietet modernste Seilbahnanlagen und perfekt gepflegte Pisten mitten in den Berchtesgadener Alpen.

Skifahren: Für Könner: 6 Kilometer lange Abfahrt vom Berg bis ins Tal. © Berchtesgadener Bergbahn Ag

Skifahren in allen Varianten

Anspruchsvolle Abfahrten und traumhafte Tiefschneehänge begeistern erfahrene Skifahrer, für Einsteiger gibt es einen Schlepplift an der Talstation oder den Übungshang an der Mittelstation. An der Talstation steht ein Skidepot zur Verfügung, in dem die Wintersportausrüstung sicher verstaut werden kann. Die Skischule bietet einen Skiverleih und entsprechenden Service an, im Sportgeschäft kann man neben Alpinski auch Skitourenausrüstungen, Schlitten oder Schneeschuhe ausleihen.

Rodeln: Riesengaudi auf der neuen Rodelbahn JENNERHEX. © Berchtesgadener Bergbahn Ag

Neu ab Winter 22/23: die Rodelbahn JENNERHEX

Riesengaudi für die ganze Familie: Die sportliche Rodelbahn an der Mittelstation besticht mit Panoramablick ins Tal und auf den namensgebenden Gebirgsstock "Schlafenden Hexe". Die Rodelbahn ist 1,3 km lang, die Kurven sind langgezogen und bieten maximalen Fahrspaß. Lediglich drei engere Kurven erfordern Fahrgeschick, diese sind gut gekennzeichnet und gesichert.

Genuss am Gipfel: Lässiger Einkehrschwung auf der JENNERALM Panoramaterrasse. © Berchtesgadener Bergbahn Ag

Genuss am Gipfel

Schon die Fahrt mit den bodentief verglasten 10er-Kabinen der Jennerbahn ist ein genussvolles Erlebnis. An der Bergstation auf 1.800 Metern lädt das Restaurant mit großer Sonnenterrasse zu Frühstücksspezialitäten und regionalen, saisonalen Gerichten ein. Der Panoramablick auf die umliegenden Berggipfel des ist atemberaubend! Das Restaurant an der Mittelstation liegt ideal an Skipiste, Schneeschuhroute und Rodelbahn.

Kinderland: Im Kinderland lernst du Skifahren mit Spaß. © Berchtesgadener Bergbahn Ag

Das Kinderland: Schneespaß für die ganze Familie

Damit sich auch Familien mit Kindern wohlfühlen, wurde im Bereich der Talstation das neu angelegt. Der Zauberteppich ermöglicht die ersten Schwünge, danach geht’s weiter zum Übungslift, während die Kleinsten auf den Schneehügeln zwischen lustigen Figuren rutschen dürfen.

Skitourenroute: Dynafit Skitourenpark: Schneesichere Aufstiegsroute für Skitourengeher. © Berchtesgadener Bergbahn Ag

Skitourenroute im beschneiten Gelände

Neben Skifahren und Snowboarden ist der Jenner auch Ziel für traumhafte . Verschiedene Aufstiegsvarianten führen hinauf bis zur Bergstation, eine davon am Rand der Piste im beschneiten Gelände. In der Bergstation steht allen Sportlern ein beheizter Umkleideraum zur Verfügung. Mit dem Touren- und Bergsteigerticket spart man sich einen Teil des Aufstiegs oder fährt einfach mit der Bergbahn wieder gemütlich ins Tal.

Bergpanorama: Innehalten und Genießen vor der nächsten Abfahrt. © Berchtesgadener Bergbahn Ag

Tipp: Das Parken auf dem Großparkplatz Königssee ist während der Wintersaison außerhalb der bayerischen Schulferien kostenlos. Während der Ferien übernimmt die Jennerbahn beim Kauf eines Tickets die Parkgebühren.