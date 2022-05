Der Puls des Lebens an der blaugrünen Riviera

Die Riviera Crikvenica – Vinodol liegt umgeben vom blauen Meer, den weißen Steinen und unterhalb der grünen Hügel des Hinterlandes. Die lebhafte Riviera von Crikvenica wird Sie mit einem der schönsten Sandstrände an der Adria und einer Fülle an interessanten Angeboten willkommen heißen.

Sie möchten einen erlebnisreichen Urlaub, bei dem Sie so richtig ins Reiseziel eintauchen und den Puls des Lebens vor Ort spüren können? Schon bei Ihrer ersten Begegnung mit der wird Sie die Kombination aus Meer, Seen, Tälern, Wäldern und Berggipfeln verzaubern. Hier können Sie an ein und demselben Tag im Meer schwimmen, im Wald spazieren gehen und am Abend in der Stadt ausgehen. In der Region Kvarner eine günstige Lage, ein gesundes Klima, reine Luft und ein sauberes Meer sowie ein faszinierendes Kulturerbe – so kann man dieses Gebiet, dessen Tourismustradition mehr als 140 Jahre zurückreicht, in Kürze beschreiben.

Die Riviera von Crikvenica bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten. © Riviera Crikvenica-Vinodol

Von Angeln bis Tauchen hier bleiben keine Wünsche offen

An der finden Sie Unterkünfte ganz nach Ihren individuellen Wünschen: Hotels, Pensionen, Hostels, Campingplätze oder Familienunterkünfte. Hier gibt es insgesamt 425 km Radwege und mehr als 300 km Wander- und Bergwege sowie Routen entlang der Küste und im Hinterland, die sich sowohl für Freizeit- als auch Berufssportler eignen. Das Angebot an Wassersportarten reicht von Tauchen und Segeln bis zum Angeln am Meer oder am See in Tribalj. Das malerische Hinterland ist ideal zum Gleitschirmfliegen und Reiten, und die Labyrinthe im Hinterland von Novi Vinodolski und in Crikvenica bieten Ruhe und Raum für Meditation. Herrliche Ausblicke erlebt man an den Aussichtspunkten "Die Augen von Vinodol".

Hoch hinaus beim Paragliding. © Riviera Crikvenica-Vinodol

Dank der günstigen klimatischen Bedingungen sind Outdoor-Aktivitäten hier beinahe das ganze Jahr über möglich. Natürliche Heilfaktoren tragen seit Jahrhunderten zur Behandlung von Krankheiten bei und verbessern die Lebensqualität. Diese Tradition wird heute von namhaften Kliniken fortgesetzt, in denen renommierte Fachexperten in verschiedenen Bereichen der Medizin tätig sind.

Traditionelle Spezialitäten genießen

Die Kies-, Sand- und Felsstrände bieten eine Fülle an Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und auf den beiden Hundestränden ebenfalls für Ihre vierbeinigen Freunde. Darüber hinaus gibt es zu jeder Jahreszeit interessante Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen.

Gemeinsam das Land erkunden. © Riviera Crikvenica-Vinodol

Ihren Aufenthalt können Sie mit traditionellen Spezialitäten der Region und mit einem Glas des lokalen Weißweins Žlahtina aus dem Vinodol-Tal abrunden. Sobald Sie die Riviera Crikvenica-Vinodol erreichen, halten Sie einen Moment inne, atmen Sie tief durch und spüren Sie den ewigen Puls des Lebens. Planen Sie schon heute Ihren Aufenthalt, der sicherlich zu einer Ihrer schönsten Erinnerungen wird!

