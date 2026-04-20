Der Kammbräu gehört zu Zenting wie die Kirche zum Dorf

Der charmante Landgasthof liegt in einem beschaulichen Ort im Bayerischen Wald – dynamisch geführt von Küchenchefin und Kräuterliebhaberin Sigrid Kamm.

20. April 2026 - 09:17 Uhr

Gemütlich und modern – Naturgenusszimmer mit Balkon, buchbar ab 143,50 Euro pro Person und Nacht inklusive Frühstück, Nachmittagsmahlzeit, 4-Gang-Menü am Abend und vieles mehr wie die aktivCARD Bayerischer Wald (130 kostenfreie Aktivitäten).

Vor drei Jahrzehnten übernahm sie als 26-Jährige den Betrieb ihrer Eltern, der 1883 von einem Vorfahren ersteigert worden war. Im Laufe der Zeit gestaltete sie das Unternehmen komplett um – zu einem Urlaubsrefugium, in dem die Gäste von allem, was ihr wichtig ist, umgeben sind: von Blumen, Kräutern und Bäumen. Von Enten, Vögeln und Bienen. Von Herzlichkeit sowie von einer gekonnten Verbindung aus bayerischer Wirtshauskultur und modernem Design.

Schlemmen zwischen Hochbeeten und üppiger Vegetation. © Landgasthof Kammbräu, Zenting

Echter Landurlaub voller Genuss

Bis in die 1990er Jahre waren an den Betrieb eine Brauerei sowie Land- und Viehwirtschaft angegliedert. Wer tiefer in die Geschichte des Anwesens blickt, erfährt, dass sich dort einst ein Kloster befand. Sigrid Kamm hingegen konzentriert sich auf die Verpflegung und Beherbergung von Feriengästen.

Kräuter und Gemüse vom eigenen Feld. © Landgasthof Kammbräu, Zenting

Zu ihren Stationen als Köchin zählte ein Michelin-Stern-Restaurant in München. Ihren Lebenstraum sieht die Gasthofchefin verwirklicht:

Bis heute koche ich nahezu täglich. Damit ging für mich in Erfüllung, was ich mir seit jeher gewünscht habe.

Die Bewirtschaftung eines Kräutergartens, eines Obst- und Gemüsefeldes sowie der -Fischweiher samt Waldgrundstück gehören zu ihrem nachhaltigen Konzept.

Im Landgasthof Kammbräu steht frische und Qualität an erster Stelle. © Landgasthof Kammbräu, Zenting

Das Draußen im Urlaub

Die Gastgeberin hat immer einen Freizeittipp parat: "Gäste mit Fischereischein dürfen in meinen Weihern angeln. Ich vermiete zudem E-Bikes. Eine Radlgarage gibt es natürlich ebenfalls. Insgesamt sind es 15 tolle Routen, die ich empfehlen kann. Darüber hinaus macht Wandern bei uns viel Spaß, da die Region Sonnenwald nicht überlaufen ist. Wer ein besonderes Naturerlebnis sucht, sollte unbedingt in den nahen Nationalpark Bayerischer Wald fahren."

Sigrid Kamm übernahm vor drei Jahrzehnten als 26-Jährige den Betrieb ihrer Eltern. © Landgasthof Kammbräu, Zenting

Die Gegend hat noch einiges mehr zu bieten, zum Beispiel die beeindruckende Altstadt von Passau, ein liebevoll gestaltetes Freilichtmuseum oder eine außergewöhnliche Westernstadt. Im Sommer erfrischen sich die Gäste dann nach einem Ausflug in einem der umliegenden Seen. Den Tag lassen sie bei einem fantastischen ausklingen.