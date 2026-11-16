Dem Wintergrau entkommen mit Reisezielen ab München

Destination Urlaubsglück: Entfliehen Sie kalten Herbst- und Wintertagen und erleben Sie die Schönheit der Welt – direkt ab München.

16. November 2026 - 11:32 Uhr

Draußen ist es grau, kalt und verregnet. Der nahende Jahresabschluss stresst – und Sie träumen sich einfach nur in die Ferne. Immer wieder kreist der Gedanke in Ihrem Kopf: Wo ist es warm im Winter? Entfliehen Sie jetzt dem Alltag! Sie könnten losziehen, um Abenteuer in der weiten Welt zu erleben, oder lassen Sie irgendwo im Warmen die Seele baumeln. Entdecken Sie die – von Städtetrips in Europa bis zu fernen Sonnenzielen.

Von München aus in die Sonne

Vergessen Sie kalte Regentage und gönnen Sie sich stattdessen . Auf Zypern finden Sie noch Strand, Meer und Erholung, wenn es in Deutschland schon längst grau ist. Mit Cyprus Airways kommen Sie nonstop von München nach Larnaka.

Besondere Reiseziele, einzigartige Erlebnisse und Erinnerungen fürs Leben. © Flughafen München

Oder wollen Sie lieber Herzklopfen in Namibia spüren? Discover Airlines bringt Sie nach Windhoek: Beobachten Sie die artenreiche Tierwelt, den unendlichen Sternenhimmel unter den Weiten der namibischen Wüste oder erleben Sie den Charme der Hauptstadt. Inselabenteuer oder Safari-Glück? Sie entscheiden!

Warme Reiseziele im Winter: Direktflug nach Asien

Ihr : Vom Flughafen München aus fliegen Sie nonstop ins paradiesische Thailand oder ins spektakuläre Singapur.

Setzen Sie sich in den Flieger, machen Sie die Augen zu und wenn Sie wieder aufwachen, sind Sie ohne Umstieg in Bangkok. Bei authentischer thailändischer Gastfreundschaft verbringen Sie den Winter damit, Tempel zu bestaunen und Streetfood zu genießen. Sie wollen noch mehr sehen? Thai Airways bringt Sie von Bangkok weiter nach Phuket, Koh Samui, Krabi oder sogar bis nach Australien.

© Flughafen München

Wer lieber spektakuläres Stadtleben statt Entspannung in der Natur sucht, ist in Singapur genau richtig. Singapore Airlines startet jetzt noch öfter von München aus in die pulsierende Metropole des kleinen Insel- und Stadtstaats in Südostasien.

Einmal umsteigen, bitte: über die Golf-Region in die Welt

Mit der Familie auf wie zum Beispiel Bali, Australien oder Neuseeland: Diese Reisen schenken Ihnen garantiert ein breites Lächeln. Entfliehen Sie dem deutschen Winter und landen Sie im Sommer in Asien, am Indischen Ozean oder einem anderen traumhaft-schönen Reiseort. Verschiedene Airlines bringen Sie jetzt direkt über die Golf-Region in die Sonne.

© Flughafen München

Europäische Städte erkunden und staunen

Wow-Momente statt Herbst-Tristesse erleben Sie in . Jetzt neu sind die Nonstop-Verbindungen von München nach Reykjavík und Belgrad.

Worauf haben Sie Lust? Suchen Sie historische Altstädte, rustikale Balkan-Romantik und den Zauber der Donau? Dann sind Sie in Belgrad genau richtig. Oder ist Ihnen mehr nach unberührter, atemberaubender Landschaft, Geysiren und Walen in freier Natur? All das bekommen Sie nach nur etwa vier Stunden Flug: Icelandair startet täglich von München aus nach Reykjavík.

© Flughafen München

Was ist Ihr Ziel? Entdecken Sie diese und viele weitere Destinationen vom Flughafen München. Und schon bald ertönt Ihr Boarding Call ins Abenteuer.