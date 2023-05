Das Falkensteiner Schlosshotel Velden – Slow.Living.Hideaway.

Entfliehen Sie diesen Sommer in das Falkensteiner Schlosshotel Velden und erleben Sie einen Urlaub wie keinen anderen.

01. Mai 2023 - 06:03 Uhr

An den Ufern des Wörthersees gelegen, bietet das Schlosshotel den perfekten Rückzugsort für alle, die Ruhe und Entspannung inmitten von lauen Sommerabenden suchen.

Between palms and mountains

Der Beach Club ist eine Oase mit atemberaubendem Blick über den türkisfarbenen See und der perfekte Ort, um Sonne zu tanken, erfrischende Cocktails zu genießen und zu genießen. Tauchen Sie ein in eine Welt der Erholung, umgeben von einer malerischen Landschaft, die wahre Karibikgefühle inmitten der Kärntner Bergwelt weckt.

Entspannung und Genuss pur. © Falkensteiner Schlosshotel Velden

Cruise around the lake

Erleben Sie stilecht bei einem privaten Ausflug mit dem hoteleigenen Motorboot mit Kapitän Robert. Probieren Sie von köstlichen Erfrischungen aus der Schlossküche an Bord, erfahren Sie mehr über die Geheimnisse des Sees oder lassen Sie sich, wie es sich in Velden gehört, zu Ihrer Restaurantreservierung bequem mit dem Bootstaxi bringen, während um Sie herum das türkisfarbene Wasser in der Sonne glitzert.

Good food – Good mood

Die kulinarischen Genüsse im Falkensteiner Schlosshotel Velden sollten Sie sich nicht entgehen lassen, denn hier wird der Begriff Slow.Food neu definiert.

Bewusster Genuss, bewusstes Wahrnehmen. © Falkensteiner Schlosshotel Velden

Die regionalen Zutaten sorgen dafür, dass jeder Bissen ein echtes kulinarisches Erlebnis ist, egal, ob beim 5-Gänge-Menü in den Salons Restaurant & Atelier oder bei der à la carte Auswahl im Seespitz Restaurant & Living am Ufer des Wörthersees, direkt am Wasser.

Let us entertain you

Wenn Sie auf der Suche nach Unterhaltung sind, werden Sie von den in der Umgebung und im Schlosshotel begeistert sein. Von Live-Musik in der Schlossbar Charly Walker, bis hin zu kulturellen Aktivtäten, wie die Flaniermeile im Herzen Veldens oder Konzerte auf dem Wörthersee ist immer etwas los, um Sie zu begeistern. Lernen Sie Velden hautnah kennen und besuchen Sie diesen traumhaften Ort zur schönsten Zeit des Jahres.

Ein einmaliges Ambiente vor malerischer Kulisse. © Falkensteiner Schlosshotel Velden

Kurzum, das ist das ultimative Ziel für einen unvergesslichen Sommerurlaub mit der ganzen Familie, zu zweit oder allein. Erleben Sie die Schönheit, die Ruhe und den Genuss dieses atemberaubenden Ortes und schaffen Sie sich Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden.

Ein Ort der Harmonie und Erholung, direkt am Wasser. © Falkensteiner Schlosshotel Velden

