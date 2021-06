Das ART DECO HOTEL MONTANA Luzern - Einzigartig, überraschend, anders!

Das Hotel Montana lädt zum Verweilen über den Dächern von Luzern ein. Dabei bezaubert es seine Gäste mit einem unglaublichem Angebot aus Kultur, Genuss und dezentem Luxus.

21. Juni 2021 - 08:09 Uhr

Das in Luzern bietet sagenhafte Aussicht und Erholung pur. Mit seinen 62 großzügigen Zimmern und Penthouse-Suiten, teils mit eigenen Whirlpool auf der Terrasse, dem Scala Restaurant, dem MONTANA Beach Club oder etwa der legendären Louis Bar ist es ein wunderschöner Ort für eine Auszeit.

Jedes einzelne Zimmer ein Traum. © Hotel Montana

Direkt oberhalb der Seepromenade gelegen, eröffnet das eine atemberaubende Aussicht auf den Vierwaldstättersee, die Bergkulisse und die Stadt Luzern. Ein ruhiger Rückzugsort, trotz der unmittelbaren Nähe zur Stadt mit ihren zahlreichen Möglichkeiten an Sehenswürdigkeiten und kulturellen Angeboten. Sanftes Plätschern eines Brunnens empfängt die Gäste in der hellen Eingangshalle und unterstreicht die entspannte, stilvolle Atmosphäre.

Bereits die Anreise ist ein besonderes Erlebnis, denn die kürzeste Standseilbahn der Schweiz führt von der Seepromenade direkt in die Hotellobby. Charme, Diskretion und Fröhlichkeit zeichnen die Gastfreundschaft des aus.

Ein Fünfsterne-Krönchen on top

Nebst den charmanten und großzügigen Zimmern und Suiten überwältigen die , Penthouse Junior Suiten und Penthouse Doppelzimmer auf den obersten beiden Etagen.

Rundum wohlfühlen in der luxuriösen Penthouse Spa Suite. © Hotel Montana

Mit privatem Whirlpool auf der eigenen Dachterrasse und zusätzlichen Dienstleistungen ist das beste Hotel der Schweiz auch das erste Schweizer Hotel, welches als Viersterne-Superior-Haus klassifiziert ist und gleichzeitig mit dem Zimmer und Suiten mit Fünfsterne-Standards anbietet.

Eine exklusive Kulisse für unglaubliche Augenblicke. © Hotel Montana

Kulinarische Höhenflüge erleben

Südländisches Flair unter Palmen, eleganter Art Deco-Stil und ein Panorama-Ausblick, der eine traumhafte Sicht auf das Luzerner Seebecken sowie die Alpenkette eröffnet. Und vor allem eine Gastronomie auf höchstem Niveau mit der 15-GaultMillau-Punkte-Küche von Küchenchef Johan Breedijk: begeistert mit seiner mediterran inspirierten Kulinarik.

Die Gourmetgerichte sind nicht nur was für's Auge. © www.tinasturzenegger.com/Hotel Montana

Im Sommer genießt man die Gourmet-Menüs und vorzüglichen Weine auch auf der großzügigen . Diese beeindruckt mit einer der schönsten Aussichten der Innerschweiz und bietet als "Outdoor Living Room" ein stilvolles Ambiente. Durch ein raffiniertes architektonisches Konzept ist die Scala Terrasse zudem wetterunabhängig und auch bei Regen ein Wohlfühlort.

Kulinarische Genüsse auf der Terrasse des Scala Restaurants erleben. © Hotel Montana

Einzigartige Rum- und Whisky-Raritäten entdecken

Im kommen nicht nur Feinschmecker auf ihre Kosten: Whisky-Liebhaber sind von der schweizweit einzigartigen Auswahl an über 130 Single Malt Whiskys mit zahlreichen Raritäten begeistert. Die legendäre Louis Bar bietet zum Genuss die passende Atmosphäre. Nur sanft renoviert, widerspiegelt sie das Lebensgefühl der 30er Jahre und ist die Kulisse für viele lebhafte und inspirierende Abende. Empfangen wird man in der Louis Bar von Stefanie Baier, "Barmanagerin des Jahres 2019“, und vom "Barkeeper of the year 2018", David Gandert.

Ein Paradies für Kenner und Genießer. © Hotel Montana

Ganz im Zeichen von edlem Rum steht die . Die Lounge mit kubanischem Flair ist eine Hommage an den berühmten Schriftsteller Ernest Hemingway. Mit über 60 Sorten Rum aus Zentral- und Südamerika, darunter gesuchte Raritäten, bietet die Hemingway Rum Lounge das größte Angebot an Rum in der Schweiz.

Der MONTANA BEACH CLUB

Den Alltag hinter sich lassen und zum Feierabend das sommerliche über den Dächern von Luzern genießen.

Sommerfeeling pur im Montana Beach Club. © janmaat / Hotel Montana

Im werden Gäste von Mai bis September unter freiem Himmel mit erfrischenden Drinks, feinen Apéro- Häppchen und einer atemberaubenden Aussicht über den Vierwaldstättersee und die Berge verwöhnt. Ein Whirlpool bietet zudem ein spezielles Erlebnis inklusive Abkühlung.

Das ist ein Ort, der inspiriert, der reich ist an Kultur und Genuss. Ein Ort, der Kraft spendet, Erholung wie auch Erlebnis bietet. Ein Ort, der überrascht und einzigartig ist.

