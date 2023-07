Hier ist die Welt noch in Ordnung. Und die Menschen auch. Die ideale Unterkunft für Familien, die sich auf den Weg machen, um die unverfälschte Natur zu entdecken.

17. Juli 2023 - 16:00 Uhr

Große und kleinere Hütten, atemberaubende Appartements oder eine abgelegene Alleinversorger Hütte lassen für echte Abenteurer keine Wünsche offen. Und die Kinder bis sechs Jahre urlauben im Sommer 2023 gratis. Wie die sieben Weltwunder stehen sie da. Die ebenso vielen Hütten samt dem völlig neuen Berggasthof im Lungau.

Der Natur ganz nah

Auf 1.300 Meter gelegen, mit einem unglaublichen Blick weit hinein ins Murtal, ist man mittendrin im . Die Wälder und Wiesen direkt am Katschberg, das hauseigene Wildgehege, die Steinböcke und die Alpakas vor der Haustüre machen das Naturerlebnis "greifbar". Das Fährtenlesen erlebt hier eine Wiedergeburt und bringt die eigenen Sinne mit der Natur wieder in Einklang.

Große und kleinere Hütten, atemberaubende Appartements oder eine abgelegene Alleinversorger Hütte sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. © Hüttendorf Schlögelberger im Salzburger Land

Neu in diesem Sommer: Alpakawanderungen

Neu sind in diesem Sommer sind die . Die kuscheligen Alpakas sind sehr soziale Wesen und eignen sich daher ausgezeichnet für die gemeinsamen Natur-Abenteuer im wunderschönen Lungau. Unvergessliche Momente für Jung und Alt.

Alpakawanderung: Natur-Abenteuer im wunderschönen Lungau

Wildtierfütterungen mit Seniorchef Hans

Mit dem vordringen und so richtig nah bei der Wildtierfütterung dabei sein. Es ist unglaublich beeindruckend, wenn man dem etwa dem Hirsch Aug in Aug gegenüber steht.

Kinder beeindruckt es unglaublich, wenn man dem Hirsch Aug in Aug gegenüber steht. © Hüttendorf Schlögelberger im Salzburger Land

Abenteuerspielplatz, Abkühlung und Staudammbau

Sicher, der wichtigste Spielplatz ist und bleibt die Natur. Das sehen auch die Tiere so. Abenteuerspielplatz, Wasserabkühlung und Staudammbau am Leisnitzbach sowie alle erdenklichen Freiluft-Sportarten sind möglich. Der Hochstand liegt an der hauseigenen Go-Kart-Bahn, die Blicke "von oben" weit hinunter in das Murtal sind unvergesslich, und die Bienen summen bei so viel leichter Blütenbeute vergnügt und unbeschwert vor sich hin.

Der wichtigste Spielplatz ist und bleibt die Natur, das sehen auch die Tiere so. © Hüttendorf Schlögelberger im Salzburger Land

Regionale Verpflegung im Berggasthof

Als "Augenschmaus" hat der seine Berufung gefunden. Lungauer Hausmannskost, die besten Wildgerichte weit und breit und eine Architektur, die einen mit der Zunge schnalzen lässt. Alpine Kräuter, Schmankerl aus der familiengeführten Bergmetzgerei sowie regionale Produkte aus dem Lungau sind nicht nur wertvoll – sie bergen ein unausweichliches Risiko: Gaumen-Aquaplaning.

Lungaucard: Diese Vorteilskarte ist eine Empfehlung

Mit der erhalten Sie kostenlosen oder ermäßigten Zugang zu zahlreichen Bergbahnen, Ausflugszielen, Outdoor-Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten, Museen, Wellness Angeboten und Schwimmbädern im ganzen Salzburger Lungau machen jeden Tag in ein neues Abenteuer schmackhaft – und das zu einem fairen Preis.