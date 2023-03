Hüttendorf Schlögelberger im Salzburger Lungau

Auf 1.300 Metern ist die Welt noch in Ordnung. Und die Menschen auch. Wer auf der Suche nach echten Naturabenteuern mit seiner Familie ist, der ist hier genau richtig.

16. März 2023 - 14:52 Uhr

Wie die sieben Weltwunder stehen sie da. Die ebenso vielen Hütten samt dem völlig neuen . Die ideale Unterkunft für Familien, die sich auf den Weg machen, um die unverfälschte Natur zu entdecken. Große und kleinere Hütten, atemberaubende Appartements oder eine abgelegene Alleinversorger Hütte lassen für echte Abenteurer keine Wünsche offen.

Die Alleinversorger Hütte lässt für echte Abenteurer keine Wünsche offen. © Hüttendorf Schlögelberger

Der Natur ganz nah

Auf 1.300 Meter gelegen, mit einem unglaublichen Blick weit hinein ins Murtal, ist man mittendrin im Naturgut . Die Wälder und Wiesen direkt am Katschberg, das hauseigene Wildgehege, die Steinböcke und die Alpakas vor der Haustüre machen das Naturerlebnis "greifbar". Das Fährtenlesen erlebt hier eine Wiedergeburt und bringt Ihre Sinne mit der Natur wieder in Einklang.

Abenteuerspielplatz und Wildpark

Sicher, der wichtigste Spielplatz ist und bleibt die Natur. Das sehen auch die Tiere so. Abenteuerspielplatz, Wildgehege samt Fütterungen, Wasserabkühlung und Staudammbau am Leisnitzbach sowie alle erdenklichen Freiluft-Sportarten sind möglich. Der Hochstand liegt an der hauseigenen Gokartbahn, die Blicke "von oben" weit hinunter in das Murtal sind unvergesslich, und die Bienen summen bei so viel leichter Blütenbeute vergnügt und unbeschwert vor sich hin.

Der Wildtierpark Schlögelberger fasziniert Groß und Klein. © Hüttendrof Schlögelberger

Vier Elemente für ein Halleluja

Feuer, Wasser, Luft und Erde – hier gibt es wirklich von allem reichlich. Schon beim Spaziergang durch den hauseigenen Wald staunen die Sinne. Etwa, wenn das Wasser aus größerer Höhe der Schwerkraft unterliegt, gilt der Wasserfall als entdeckt. Darin duschen? Wirkt Wunder, versprochen. Die frische Bergluft bringt die Lungenflügel zum Schwingen und den Geist in Jubelstimmung. Die Zeit mit den bodenständigen Gastgebern zu teilen, werten viele als das fünfte Element. Das erdet richtig, wie selbst der Specht trommelt.

Die Auszeit mit frischer Bergluft bringt die Lungenflügel zum Schwingen und den Geist in Jubelstimmung. © Hüttendorf Schlögelberger

Wurzelhütte – ein Geheimtipp für Selbstversorger

von 150 Jahren ist hier zu spüren. Auf 1.450 Meter gelegen, sagt Ihnen einzig die Natur gute Nacht. Die Zeit zwischen Sonnenuntergang und -aufgang ist ruhig, finster und kühler als im Tal. Das abendliche Lagerfeuer sorgt für Abenteuerlaune. Und es freut sich der Schlaf, der meistens bis ganz in die Tiefe geht. Unglaublich, wie erholt einen die Morgensonnen wieder zurück ins Leben holt.

Regionale Verpflegung im Berggasthof

Als “Augenschmaus” hat der Berggasthof seine Berufung gefunden. Lungauer Hausmannskost, die besten Wildgerichte weit und breit und eine Architektur, die einen mit der Zunge schnalzen lässt. Alpine Kräuter, Schmankerl aus der familiengeführten Bergmetzgerei sowie regionale Produkte aus dem Lungau sind nicht nur wertvoll – sie bergen ein unausweichliches Risiko: Gaumen-Aquaplaning.