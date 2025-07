Clever reisen: So lässt sich beim Flug in den Urlaub Geld sparen

Reisende können bei der Buchung ihres Flugs in den Sommerurlaub Kosten sparen - wenn sie auf die richtigen Dinge achten: Warum Buchungstag, Nebensaison und alternative Reiseziele den Unterschied beim Urlaubsbudget machen.

Die Sommerferien stehen bevor und wer aktuell Reiseportale durchstöbert, stellt schnell fest: Die Preise für Flüge und Unterkünfte können je nach Zeitpunkt und Reiseziel erheblich schwanken. Dabei lassen sich durch etwas Planung und Flexibilität schnell mehrere Hundert Euro sparen, ohne auf den Traumurlaub verzichten zu müssen. Worauf Reisende achten sollten.

Wann ein Flug gebucht oder angetreten wird, beeinflusst den Preis spürbar. Das bestätigt auch die aktuelle Analyse der Reiseplattform Skyscanner, die für ihren sogenannten Buchungsdaten und Trends ausgewertet hat. Die Ergebnisse unterstreichen, was Branchenexperten seit Jahren beobachten: Wer beim Fliegen flexibel ist, kann kräftig sparen.

Demnach sind Flüge, die an einem Donnerstag starten, im Durchschnitt am günstigsten. Wer stattdessen an einem Dienstag oder Mittwoch fliegt, zahlt laut Skyscanner häufig mehr. Auch der Zeitpunkt der Buchung selbst spielt eine Rolle. Frühzeitige Planer sichern sich oft die besten Preise - vor allem für beliebte Sommerziele wie Palma, Antalya oder Bangkok, die auch 2025 wieder hoch im Kurs stehen.

Nebensaison und Geheimtipps im Trend

Ein weiterer Schlüssel zum Sparen liegt in der Wahl des Reiseziels - und des Reisezeitraums. Immer mehr Urlauber verzichten auf die klassischen Hotspots oder weichen bewusst auf die Nebensaison aus. Laut der Skyscanner-Umfrage zieht es mehr als die Hälfte der deutschen Reisenden in diesem Jahr an Orte abseits der überfüllten Touristenmagneten.

Dabei lohnt sich der Blick auf sogenannte "Hidden Gems": Städte wie Knock in Irland, das polnische Szczytno oder das italienische Salerno locken mit günstigen Flugpreisen, weniger Trubel und authentischem Charme. Auch Bosnien und Herzegowina oder das litauische Kaunas zählen zu diesen preiswerten Alternativen, die abseits der Massen für echte Urlaubserlebnisse sorgen.

Noch günstiger wird es, wenn der Urlaub außerhalb der Hochsaison möglich ist. Gerade der September entwickelt sich zunehmend zum Geheimtipp für Sparfüchse. Die Flugpreise sinken deutlich und das Wetter bleibt in vielen Regionen stabil sommerlich - besonders in Südeuropa. Städte wie Tuzla in Bosnien, Santiago del Monte in Spanien oder Alghero auf Sardinien bieten dann günstige Verbindungen, die oft weniger als 100 Euro kosten.

Mehr erleben, weniger zahlen

Auch innerhalb einer Reise kann Flexibilität bares Geld sparen. Viele Urlauber setzen mittlerweile auf sogenannte Multi-Destination-Trips. So lassen sich mehrere Ziele miteinander kombinieren, oft sogar günstiger als bei klassischen Pauschalreisen. Laut den Daten von Skyscanner planen rund 30 Prozent der Reisenden für den Sommer 2025 genau solche Rundreisen.

Auch wenn viele Spontanbuchungen als besonders abenteuerlich gelten - wer frühzeitig recherchiert und flexibel bleibt, profitiert von günstigeren Preisen, besserer Verfügbarkeit und einem entspannteren Urlaubsstart. Die Datenlage zeigt eindeutig: Flugpreise variieren stark und Hotspots werden schnell teuer, während weniger bekannte Ziele und Reisedaten abseits der Hochsaison attraktive Sparpotenziale bieten.