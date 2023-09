Wandern, Radfahren, Golfen - unvergessliche Erlebnisse für Klein und Groß. Feinste Speisen und Getränke warten auf Sie. Einfach Erholung pur. Gönnen Sie sich dieses Birkenhof-Erlebnis!

21. August 2023 - 15:55 Uhr

Ihr Urlaub in Bad Kleinkirchheim führt Sie mitten hinein in eine Kulisse aus blühenden Wiesen, bezaubernden Gipfeln, sanft plätschernden Bächen, idyllischen Alpenseen und authentischem, rustikalem Flair.

Urige Gemütlichkeit trifft auf familienfreundliche Gastfreundschaft in der alpinen Landschaft der Nockregion. © Gert Perauer

Lassen Sie sich Ihren Traumurlaub im Birkenhof nicht entgehen

Der Birkenhof freut sich, Sie in mit echter Alpenatmosphäre begrüßen zu dürfen! Natur pur: neben dem Geruch und Anblick von naturbelassenem duftendem Holz dominieren die Farben der Natur und der Erde. Die besonders familiäre Atmosphäre im Hotel, das außerordentlich vielseitige Freizeitprogramm und die kulinarischen Köstlichkeiten dienen der Bequemlichkeit all seiner Gäste.

Es erwarten Sie Kärntens Naturschätze wie Tropfsteinhöhlen, Naturschutzgebiete, Panoramastrecken, Bergbahnen, Museen und Ausflugsschiffe auf den schönsten Seen in Kärnten. All diese beliebten Ausflugsziele erreichen Sie ganz einfach vom Hotel OTP Birkenhof in Bad Kleinkirchheim aus.

Gerne organisiert das Personal des Birkenhofs für Sie Ihr perfektes Freizeitprogramm. Alles spricht hier dafür, "die Seele baumeln zu lassen". Wer nach einem Ausflug mit der Familie aktiv abschalten möchte, der ist in der hauseigenen bestens aufgehoben. Hier erwarten Sie ein imposanter Swimmingpool, Sitzbecken, eine Sauna, eine Dampfkabine und eine Infrarotsauna. Natürlich bietet das Hotel Ihnen im Rahmen seines Wellness-Programms auch die Möglichkeit verschiedener Massagen und Behandlungen, die auf natürlichen Heilmethoden basieren und körperliche wie seelische Erneuerung garantieren, an.

Kulinarische Highlights erwarten Sie

Abgerundet wird Ihr Urlaub durch das gastronomische Angebot im Restaurant des Hotels. Es werden Ihnen in familiärer Atmosphäre Gerichte der kärntnerischen, ungarischen und internationalen Küche serviert. Die Gäste des Hotels erwartet ein reichhaltiges Frühstücksbüfett, mehrgängige Abendessen, kulinarische Abendessen im Kerzenschein und eine Bar mit Cocktail-Spezialitäten. Als Besitzer des "Kärnten Qualitätssiegels" serviert der Birkenhof Ihnen zum Frühstück auch Produkte aus der Region, einmal in der Woche, am Kärntner Abend, werden Sie von den Chefs mit örtlichen Spezialitäten verwöhnt. Als Weinliebhaber werden Sie hauseigenen Weinkeller fündig - ein Erlebnis der besonderen Art.

Zu guter Letzt: alles was man für einen netten gemeinsamen Abend benötigt, finden Sie im Hotel, wie Bowling, Billardtisch, Tischtennis, Tischfussball oder Darts, Karten oder Brettspiel. In Bad Kleinkirchheim verbringen Sie Ihren Urlaub inmitten von blühenden Wiesen, bezaubernden Gipfeln, plätschernden Bächen, Alpenseen und uriger Gemütlichkeit.

Gönnen Sie sich dieses ! Im erneuerten Vier-Sterne Hotel in Bad Kleinkirchheim. Kommen Sie ins Hotel Birkenhof, ! Der Birkenhof freut sich auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Hotel OTP Birkenhof



Tel.: +43 4240 / 671

Email: info@otp-birkenhof.at