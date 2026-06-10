DAS.GOLDBERG: Sommer über dem Tal Fünf-Sterne-Hotel in Bad Hofgastein – Bergsommer, Spa und Naturbadesee im Gasteinertal.

10. Juni 2026 - 17:43 Uhr

Wellnesshotel in Österreich: Erst der Berg, dann das Bad. Um sieben Uhr morgens ist das Plateau über Bad Hofgastein noch im Schatten. Die Gipfel gegenüber haben schon Sonne, das Tal unten noch Dunst. Auf 1.300 Metern riecht die Luft nach nassem Gras und kühlem Stein. Eine Stunde später sind die ersten Wanderer längst unterwegs, die Wege führen direkt vom Hotel weg, einige ins Tal, andere hoch über die Baumgrenze hinaus. Das Natur- und Designhotel liegt genau dort, wo der Sommer im Gasteinertal am deutlichsten zu spüren ist: hoch genug für Weitsicht und frische Luft, nah genug am Tal für alles andere. Der Berg gibt den Takt vor. Das Hotel gibt den Rahmen dafür.

Das Spa Nature's Nest: Der 22 Meter lange Infinitypool ist ganzjährig beheizt und endet ohne sichtbare Kante. Das Gasteinertal fällt darunter ab, die Gipfel stehen gegenüber. Man schwimmt in Richtung Horizont und schaut dabei auf nichts als Hänge und Himmel. © DAS.GOLDBERG/Günter Standl

Nature's Nest: Wasser mit Aussicht

Wenn die Wanderer am späten Vormittag zurückkommen, wartet das mit einer anderen Art von Weite. Der 22 Meter lange Infinitypool ist ganzjährig beheizt und endet ohne sichtbare Kante. Das Gasteinertal fällt darunter ab, die Gipfel stehen gegenüber. Man schwimmt in Richtung Horizont und schaut dabei auf nichts als Hänge und Himmel. Die Saunen, das Schaumdampfbad und der Whirlpool ergänzen das Angebot nach innen. Das Tepidarium , angelehnt an den Gasteiner Heilstollen, arbeitet mit trockener Wärme und gedämpftem Licht. Wer dort liegt, hört wenig, denkt wenig.

Ein Infinitypool mit Panoramablick schafft Momente zum Innehalten und Durchatmen. © DAS.GOLDBERG/Günter Standl

Naturbadesee und Beachbar: Sand, Wasser, Nachmittag

Wer die Wärme der Sauna gegen etwas Kühleres tauschen will, muss dafür das Gebäude kaum verlassen. Keine fünfzig Meter vom Spa entfernt liegt der hoteleigene mit echtem Sandstrand. Das Wasser wird mit Erdwärme temperiert und ist kühl genug, um nach der Sauna tatsächlich zu wirken. Rundherum stehen die Gipfel, darüber der Sommerhimmel. Die Beachbar daneben ist kein Konzept, sondern ein Ort. Holzstühle, offene Theke, kein Programm. Hier sitzen am Nachmittag die Wanderer vom Morgen neben den Leuten, die den Tag ruhig angegangen sind. Beides geht.

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Küche: Saisonal, ohne viel Erklärung

Wenn der Nachmittag sich dem Abend nähert und der Hunger kommt, zeigt die Küche, was das Salzburger Land im Sommer hergibt. Kräuter von umliegenden Almen, Gemüse von Produzenten vom Salzburger Land und über die Grenzen hinaus. Gerichte, die nicht erklären müssen, was sie sind. Der Leitgedanke "Wald.Wiese.Wertvolles." meint genau das: Was gerade wächst, kommt auf den Teller. Die Karte folgt dem Sommer, nicht umgekehrt.

Zutaten vom Salzburger Land und über die Grenzen hinaus sowie saisonale Küche spiegeln die Vielfalt des Alpenraums wider. © DAS.GOLDBERG/Günter Standl

Sommerurlaub im Wellnesshotel

organisiert keinen Sommer für seine Gäste, sondern stellt einen Ort zur Verfügung, von dem aus der Sommer sich selbst organisiert. Morgens der Berg, mittags der Pool, nachmittags der See, abends die Küche. Das familiengeführte Fünf-Sterne-Hotel in Bad Hofgastein steht für einen Bergsommer, der nicht inszeniert werden muss, weil die Lage, das Spa und die Küche zusammen genug sind.

Die Verbindung aus Naturerlebnis und Wellness macht den Reiz eines Sommerurlaubs in den Bergen aus. © DAS.GOLDBERG/Elisabeth Fotografie

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