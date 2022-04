BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Gluck Festspielbesuch und Aufenthalt im Hotel Anker

Gewinnen Sie einen Gluck-Festspielbesuch im Markgräflichen Opernhaus – Sie wohnen im Hotel Goldener Anker Bayreuth. Gesamtwert: 1.350 €!

21. April 2022 - 06:27 Uhr

Richard Wagner selbst sah in Glucks Werken sein Gesamtkunstwerk vorformuliert. Auch deshalb passt Glucks Reformoper "Alceste" so perfekt auf die Weltkulturerbe-Bühne des Markgräflichen Opernhauses Bayreuth.

Ein Festspiel für die Sinne

Die Neuproduktion am 14. Mai ist einer der Höhepunkte der Gluck Festspiele (29.4. bis 22.5.2022, Metropolregion Nürnberg). Intendant Michael Hofstetter, international renommierter Originalklang-Experte, gestaltet sie frisch und spannend. Mit Tanzoper (Pina Bausch) und Kabarett (Lizzy Aumeier), aber auch mit dem vor barocker Sanges Kunst sprühenden Sopranisten Samuel Mariño am 13.5.22 in Bayreuth.

Ein historisches Wahrzeichen Bayreuths, das Hotel Goldener Anker. © Hotel Goldener Anker

Qualität der Extraklasse

Wer verwöhnt werden will wie zu Glucks Zeiten, übernachtet ein paar Schritte neben dem Opernhaus im familiengeführten . Das historische Wahrzeichen Bayreuths befindet sich seit mehr als 265 Jahren im Besitz derselben Familie und ist bekannt für seine lange Gastkultur.

Eines der luxuriösen Doppelzimmer Deluxe. © Hotel Goldener Anker

Die Gewinner logieren in einem (13. – 15.5.2022), genießen am ersten Abend ein feines 4 Gänge- Abendmenü und am zweiten Abend "Alceste".

Eine Auswahl bei der keine Wünsche offen bleiben. © Hotel Goldener Anker

Weitere Informationen finden Sie hier:

HOTEL GOLDENER ANKER e.K.

Opernstraße 6

95444 Bayreuth





INTERNATIONALE GLUCK-FESTSPIELE gGmbH

Burgschmietstraße 2 – 4

90419 Nürnberg



