BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Entspannen im vier Sterne Hotel Bismarck

Gewinnen Sie einen von zwei Vier-Sterne- Aufenthalten für zwei Personen im Wert von jeweils 902 Euro!

13. April 2023 - 07:02 Uhr

Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub in Bad Hofgastein.

Ein Meer an Thermalpools inmitten der Bergnatur und Gourmetküche vom Feinsten: Aufladen, Aufleben und Abheben in Bad Hofgastein – einem Ort der Vitalität, der Lebenskunst und des Genusses sowie Urlaubs-Eldorado in reiner Bergluft für Wander- und Natur-Fans.

Erleben Sie die Faszination einer exklusiven Wellnesslandschaft. © Hotel Bismarck

Hier finden Sie alles was das Herz begehrt

Urlaub in Gastein im ist unverwechselbar – auch dank der gelebten Herzlichkeit der Gastgeberfamilie Wendler und ihres Teams sowie der mehrfach prämierten Gourmet- und Vitalküche im Bismarck. Abends speisen Familien und Ruhesuchende in unterschiedlichen Restaurantstuben: Perfekt für den Mehrgenerationenurlaub, für Paare und Alleinreisende.

Die Wasserwelt und das Wellnessparadies lassen keine Wünsche offen. © Hotel Bismarck

Hier lautet das Motto "von allem ein bisschen mehr"

Dazu setzt "von allem ein bisschen mehr" drauf. Vier Thermalpools mit 32°C (indoor wie outdoor) laden zum Badevergnügen ein – getrennt in Ruhe- und Familytherme. Zu den Wellness- und Gesundheitsanwendungen (Schmerzweg-Thermalkur) und der Fitnesswelt mit Yoga-Angebot komplettiert die "Wellness Deluxe" mit Panorama-Sauna und Dampfbad das Wasserwelt- und Wellnessparadies auf mehr als 1.700 m².

Tanken Sie Kraft in den luxuriösen Hotel Zimmern. © Hotel Bismarck

Hier finden Sie weitere Informationen:

Verwöhnhotel Bismarck

Alpenstraße 6

A-5630 Bad Hofgastein

Tel: +43 (0) 6432 6681-0

info@hotel-bismarck.com



So können Sie gewinnen:

Bayerns Bestes Gewinnspiel - mitmachen und genießen Gewinnen Sie einen von zwei Vier-Sterne- Aufenthalten für zwei Personen im Wert von jeweils 902 Euro! Teilnahme ist bis einschließlich Montag, 03. Juli 2023, möglich. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.