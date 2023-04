BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Drei Übernachtungen für zwei in Ortner’s Resort

Gewinnen Sie drei Übernachtungen für zwei Personen – inkl. Genuss-Halbpension, Thermenweltnutzung und Anti-Stress-Massage in Ortner’s Resort im Gesamtwert von 1.844 Euro!

13. April 2023 - 14:21 Uhr

Himmlische Kulinarik und Wellness-Sternstunden: Wer in Bad Füssing das familiengeführte betritt – Bayerns größtes Hotel-Thermenresort! – der kommt sofort ins Schwärmen: Dunkelblau leuchten sechs Pools auf 400 m² Wasserfläche, in die tagtäglich 100.000 Liter frisches Heilwasser aus der hauseigenen Thermalquelle fließen. Dazu harmonieren goldene Säulen, prächtige Lüster und Altholz. In solch opulenter Umgebung darf man sich fühlen wie im Märchen!

Genießen Sie entspannte Stunden in der Thermenwelt. © Ortner’s Resort

Genießen Sie feinste kulinarische Leckerbissen

Noch mehr Luxus gibt es in der "Quelle der Gesundheit" und in der "Quelle der Schönheit und Balance" mit regionalen Signature-Treatments. Ist doch Familie Ortner selbst tief verwurzelt in ihrer Heimat – das schmeckt man auch beim kulinarischen Dine Around: Wer sich zum mediterran geprägten Fine Dining im neuen "1846" Abwechslung wünscht, kann im "Wirt z’Füssing" in Schnitzel und Kaiserschmarrn schwelgen. Oder in der Vinothek "Zur Weinpress" zum Flammkuchen deutsche, österreichische und italienische Weine kosten. Herrlicher Wohlfühl-Komfort erwartet Sie in 121 Zimmern und Suiten.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Ortner's Resort

Pockinger Straße 1 – 7

94072 Bad Füssing

Tel.: +49 8531 279-0

info@ortners-resort.com



So können Sie gewinnen:

