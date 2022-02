Fit und gesund in den Frühling: Premiere für die Bad Füssinger Gesundheitswochen

Genießen Sie die Heilkraft des Thermalwassers und entdecken Sie die wieder erwachende Natur. Tanken Sie Kraft und Lebensfreude und schöpfen Sie neue Energie.

Endlich wieder draußen sein, endlich wieder wärmende Frühjahrs-Sonnenstrahlen genießen — und endlich wieder Urlaub machen: Europas beliebtester Kurort Bad Füssing an der bayerisch-österreichischen Grenze will seine Gäste in diesem Jahr erstmals mit einer ganz besonderen "Frühlings-Überraschung" begeistern. Im Mai haben die Bad Füssinger Gesundheitswochen Premiere: Eine ideale Gelegenheit, Bad Füssing ganz neu oder wieder zu entdecken.

© Leonie Lorenz

Die Heilkraft des Thermalwassers genießen und die wieder erwachende Natur entdecken, Kraft und Lebensfreude tanken sowie neue Energie schöpfen: Gerade im Frühjahr eröffnet Bad Füssing seinen Gästen eine einzigartige Urlaubswelt, um das neue Jahr gesund, aktiv oder auch entspannt zu beginnen.

© Gert Krautbauer

Entspannung für alle Sinne

Es ist die weitläufigste Thermenlandschaft auf dem Kontinent, die Bad Füssing berühmt gemacht hat. Noch viel größer aber ist das "grüne Angebot" des Heilbads an seine Gäste: Zwei Drittel des Bad Füssinger Ortsgebiets sind bepflanzte Entspannungsinseln, blühende Erlebniswelten und immergrüne Parkanlagen. Bad Füssing begeistert mit seiner "blühenden Therapie" für alle Sinne und einer paradiesischen Umgebung inmitten unberührter Natur und idyllischen Flussauen.

Die Bad Füssinger Gesundheitswochen im Mai machen mit vielen besonderen Angeboten und Attraktionen den Brückenschlag zwischen Themen und Natur, zwischen Therapie und Genuss, zwischen Aktivsein und Entspannen einen Monat lang zum besonderen Erlebnis. Die Aktion läuft den ganzen Mai und setzt mit vier Themenwochen gezielte Schwerpunkte.

Die Thermen- und Wellnesswoche

Eine Thermen-Erlebniswelt mit 12.000 Quadratmetern Wasserfläche erwartet die Gäste in den drei Bad Füssinger Thermen. Mit seinen vielen "Wellness-Inseln" ist Bad Füssing auch ein glanzvoller Stern am deutschen Wellness-Himmel. Wellness-Urlaub in Europas Kurort Nummer 1 ist eine Reise durch faszinierende Entspannungs- und Wohlfühlattraktionen — von der Ayurveda-Synchron-Ölmassage bis zur Zen-Meditation, von der Murmeltieröl-Relaxmassage bis hin zur wohltuenden Heilkreide-Behandlung.

© Leonie Lorenz

Viele Bad Füssinger Gastgeber überraschen ihre Gäste mit eigenen großzügigen Day Spas, Sauna- und Wellnessbereichen. Spektakulär ist der Saunahof, eine mit fünf Sternen ausgezeichnete Saunawelt mit Erlebnissaunen, integriert in einem historischen 400 Jahre alten Vierseit-Bauernhof.

Die Natur-, Garten- und Waldwoche

Draußen sein, die Atmosphäre der Parks und der Wälder auf sich wirken lassen und der Stille zu lauschen, hat eine beruhigende Wirkung und hilft, schneller zu regenerieren. Bewiesen ist: Wer in den Wald eintaucht, tut etwas für seine Gesundheit. Bad Füssing bietet in der Natur- und Waldwoche viele Gelegenheiten, die schier unendlichen Möglichkeiten für ein entspannendes "Waldbad" zu entdecken, "durchzuatmen" – und anschließend in den Thermen zu entspannen.

© Leonie Lorenz

Vom 9. bis 13. Mai haben Gäste zudem die Chance, Bad Füssings Gärtnerinnen und Gärtnern bei der Arbeit zuzuschauen: bei den Tagen der offenen Kurgärtnerei. Tägliche Führungen eröffnen die Chance, hinter die Kulissen der einzigartigen blühenden Erlebniswelt Bad Füssings mit ihren 30 Millionen Blüten, 200 verschiedenen Blumenarten und über 100.000 Pflanzen zu schauen — exklusive Expertentipps für den heimischen Garten inklusive. Besondere Naturerlebnisse erwarten Besucher auch direkt im Kurpark – mit Wellness- und Entspannungshighlights wie Yoga, einer Klangschalenmediation, Tai-Chi oder Qi-Gong unter freiem Himmel.

Die Thermenradl-Woche

Ein besonderer Genuss, den in dieser Form vor allem Bad Füssing seinen Gästen bietet, ist die erholsame Verbindung aus Radeln und Thermalbaden. Erst auf Radtour gehen und danach im wohltuenden Thermalwasser entspannen: Das "Thermenradeln" gilt als ideale Kombination zum Fitbleiben. Ein rund 460 Kilometer langes bestens ausgebautes Tourennetz führt entlang oder durch idyllische Flussauen, Wälder, Naturschutzgebiete und überwiegend flaches Gelände.

© Leonie Lorenz

Für Freunde von längeren Fahrradtouren gibt es direkte Anschlussmöglichkeiten an den beliebtesten Radweg Europas, den Donauradweg von Passau nach Wien und auch an den Inntal-, den Rottal- und den geschichtsträchtigen Römerradweg. Die Thermenradl-Woche bietet den optimalen Einstieg für einen Urlaub auf zwei Rädern: Mit täglichen geführten Fahrradtouren zu Sehenswürdigkeiten in und um Bad Füssing. Beim "Kräuterradeln" entdecken Gäste Gesundes und Schmackhaftes direkt am Wegesrand. Eine "Kulinarische Radtour" verbindet das Naturerlebnis auf zwei Rädern mit einer anschließenden Einkehr.

Die Genuss-Wanderwoche

Die Landschaft rund um das beliebteste Gesundheitsreiseziel Deutschlands mit ihren naturbelassenen Flussauen, den sanft-hügeligen Weiten Altbayerns, aber auch vielen Möglichkeiten, genussvoll Pause zu machen, verwöhnt auch Wanderer auf besondere Weise: Die Themenwoche "Genusswandern" bietet viele Gelegenheiten, Wandern ganz neu zu erleben:

© Leonie Lorenz

Ob Sie sich für eine Waldwanderung mit einer Meditation im Schatten alter Baumriesen entscheiden, Bad Füssing bei einer Tour mit dem Bürgermeister mit neuen Augen sehen, eine Kräuterwanderung mit anschließendem Koch-Event genießen oder sich gemeinsam mit dem Bad Füssinger Kurseelsorger auf eine spirituelle Wanderung begeben: Unvergessliche Stunden sind garantiert.

Seien auch Sie bei der Premiere der Bad Füssinger Gesundheitswochen im Mai mit dabei! Alle Details finden Sie unter . Das Team des Kur- & GästeService unterstützt Sie gern bei der Planung und Vorbereitung Ihrer unvergesslichen Frühlings-Auszeit in Bad Füssing.

