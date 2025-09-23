AZ-Wandertag auf den Jenner am Königssee
Audio von Carbonatix
Das AZ-Wandertagspaket beinhaltet Hin- und Rückfahrt mit BERR-Reisen, Berg- und Talfahrt mit der Jennerbahn sowie einen 10 Euro Verzehrgutschein für das Carl-von-Stahl Haus. Es können maximal 40 Leserinnen und Leser teilnehmen.
Hier zum Wandertag anmelden
Anmeldeschluss ist Sonntag, 5. Oktober. Sollten wir mehr als 40 Anmeldungen erhalten, entscheidet das Los. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.
Das Wandergebiet rund um den Jenner ist eines der abwechslungsreichsten Wandergebiete in Berchtesgaden. Gelangen Sie bequem und komfortabel mit der Jennerbahn auf 1.200 oder 1.800 Meter. Für alle Wanderer und Genießer gleich: die traumhafte Aussicht in die Bergwelt mit Blick auf Watzmann und Königssee.
Tourmöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgraden
Der Jenner bietet Wandermöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgeraden. Zudem kann der Auf- und/oder Abstieg mit der Gondel verkürzt werden.
Treffpunkt und Abfahrt AZ-Wandertag
Abfahrt ist pünktlich um 7:15 Uhr in München, direkt vor der Abendzeitung in der Garmischer Str. 35, U-Bahn Heimeranplatz. Begrenzte Parkmöglichkeiten sind vorhanden.
Bitte beachten Sie: Jeder Teilnehmer geht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Abendzeitung übernimmt für Unfälle jeglicher Art keinerlei Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Wanderung findet nur bei trockener Witterung statt.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen