AZ-Wandertag auf den Jenner am Königssee

Die Abendzeitung lädt am 12. Oktober 2025 wieder zum Wandertag auf den Jenner am Königssee nach Schönau im Berchtesgadener Land ein. Für Abonnentinnen und Abonnenten ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen zahlen nur 30 Euro.

23. September 2025 - 05:42 Uhr

Das AZ-Wandertagspaket beinhaltet Hin- und Rückfahrt mit BERR-Reisen, Berg- und Talfahrt mit der Jennerbahn sowie einen 10 Euro Verzehrgutschein für das Carl-von-Stahl Haus. Es können maximal 40 Leserinnen und Leser teilnehmen.

Anmeldeschluss ist Sonntag, 5. Oktober. Sollten wir mehr als 40 Anmeldungen erhalten, entscheidet das Los. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

Das Wandergebiet rund um den Jenner ist eines der abwechslungsreichsten Wandergebiete in Berchtesgaden. Gelangen Sie bequem und komfortabel mit der Jennerbahn auf 1.200 oder 1.800 Meter. Für alle Wanderer und Genießer gleich: die traumhafte Aussicht in die Bergwelt mit Blick auf Watzmann und Königssee.

Das Wandergebiet rund um den Jenner ist eines der abwechslungsreichsten Wandergebiete in Berchtesgaden. © Jennerbahn

Tourmöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgraden

Der Jenner bietet Wandermöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgeraden. Zudem kann der Auf- und/oder Abstieg mit der Gondel verkürzt werden.

Die Jennerbahn am Watzmann. © Marika Hildebrandt

Treffpunkt und Abfahrt AZ-Wandertag

Abfahrt ist pünktlich um 7:15 Uhr in München, direkt vor der Abendzeitung in der Garmischer Str. 35, U-Bahn Heimeranplatz. Begrenzte Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Alpha-Haus: Der Sitz der Abendzeitung am Landaubogen.

Bitte beachten Sie: Jeder Teilnehmer geht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Abendzeitung übernimmt für Unfälle jeglicher Art keinerlei Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Wanderung findet nur bei trockener Witterung statt.