Auszeit im Zillertal mit Wellness und Kulinarik vom Feinsten

Ein richtig gemütliches Hotel im Zillertal, mit In- und Outdoor Pool, Garten, Sunset Terrasse, sportlichen Aktivitäten, Yoga und Kulinarik vom Feinsten.

12. September 2022 - 06:08 Uhr

Fitnessraum Hotel das Alois in Tux im Zillertal

Lobby Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Indoor Pool Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Ruheraum Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Relax Lounge Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Finnische Sauna Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Kräutersauna Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Doppelzimmer Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Doppelzimmer Natur Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Juniorsuite Eggalm Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Buffet Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Kaiserschmarrn Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Bachforelle Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Spinatknödel Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Restaurant Hotel das Alois in Tux im Zillertal.

Jede Reise hat bekanntlich einen bestimmten Geruch und einen besonderen Geschmack: Ein Urlaub in dem 4-Sterne-Superior Hotel " " nahe dem Hintertuxer Gletscher riecht nach Neuschnee und Tannengrün im Winter, nach würzigen Wiesen und Wäldern im Sommer. Lebensfreude und Lebendigkeit prägen das Haus rund ums Jahr.

Auf 1.300 Metern Seehöhe erwartet Sie im " " ein Refugium des guten Geschmacks: Vom alpinen Stil der , über den lockeren Lifestyle in der Lobby sowie auf der mit Sunset Lounge bis hin zu kulinarischen Genussreisen in die Region mit Gourmetmenüs stimmt im "das Alois" einfach alles. Die Gastfreundschaft der Familie Kreidl kommt von Herzen und das gesamte A-Team sorgt mit viel Gefühl für alle Gäste. Die Verbindung von Charme und Charakter, Wärme und Wohlgefühl macht das Haus so besonders.

Das Hotel ist Ziel und Zweck Ihrer Reise: Umgeben vom beeindruckenden Bergpanorama des Tuxertales ist "das Alois" Ausgangspunkt für Abenteuer in der Tiroler Bergwelt. Auf das Erleben draußen, folgt die Entspannung drinnen: Der weitläufige Wellnessbereich mit , eine stilvolle , Relax Ruheräume und direkter Zugang zum Garten, wie auch ein top moderner Fitnessraum sind Ausdruck des gesunden Lebensstils.

4* Superior Hotel mit In- und Outdoorpool und 4 Themensaunen

Stilvolle Saunawelt mit Panorama Sauna 90 °, Kräutersauna 70°, Stubensauna mit Bioklima und Aroma-Dampfbad

Tägliche Aufgüsse (Zirben, Tiroler Tanne, Bergkräuter) nach Aushang

Relax-Ruheräume mit gemütlichen Wellnessliegen

Direkter Zugang zum Garten

Frischluftkick im Freiluftbereich

Heller Innenpool mit Kuschelkojen

Outdoor Infinity Pool mit Blick auf die Bergwelt

Badetasche mit kuscheligem Bademantel und Badeslipper auf Ihrem Zimmer oder in Ihrer Suite

Vitaminbar mit Säften, Kräutertees sowie Nüssen und Obst zur freien Entnahme

Hotel mit regionaler Küche, weil das Gute nahe liegt

Mit großer Lust und Leichtigkeit werden die flüchtigen Aromen der Region eingefangen, verschmelzen in den Töpfen und Pfannen mit den besten Zutaten, die – nach Saison und Möglichkeit – in nächster Nähe wachsen und vereinen beides zu besonderen Gourmetmenüs von bestem Geschmack.

Die Verwöhnpension im "das Alois" garantiert und ein lustvolles Ausprobieren. Versuchen Sie es selbst!