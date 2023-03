Auf Entdeckertour in Dresden Elbland

Willkommen in Dresden Elbland! Hier hat die ganze Familie ihren Spaß, zum Beispiel im Freizeitpark Oskarshausen in Freital. Über 50 Attraktionen zum Spielen, Toben und Fahren im Innen- und Außenbereich haben einiges an Action zu bieten.

27. März 2023 - 06:04 Uhr

Und in der neuen Illusionswelt von lassen sich die verrücktesten Selfies machen, etwa über den Dächern von Dresden, als Star eines Magazin-Covers oder im Kampf gegen einen wilden Drachen. Außerdem gibt es zahlreiche Kreativwerkstätten, die auch bei schlechtem Wetter genügend Abwechslung bieten. Adrenalinjunkies und sportbegeisterte Familien kommen in ebenfalls voll auf ihre Kosten. In luftiger Höhe im Hochseilgarten Moritzburg klettern, Stand-up-Paddling im Ferienpark Bad Sonnenland, Radfahren auf einem Pumptrack im Fahrradmuseum Velocium in Weinböhla, Skaten im Torgauer Skatepark oder ab ins kühle Nass in einem der zahlreichen Spaß- und Naturbäder der Region.

Kutschfahrt entlang von Schloss Moritzburg © Tommy Halfter

In die Fantasiewelt von Karl May eintauchen

Oder wie wäre es mit einem Abstecher in vergangene Zeiten? Die Schlösser und Burgen des Elbtals stecken voller verborgener Geheimnisse. Und so richtig tauchen Jung und Alt in die spannenden Geschichten mit interaktiven Tablets ein, sogenannten Histopads – zu Orten wie der Albrechtsburg Meißen oder der durch den Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" berühmt gewordenen . Ebenfalls spannend wird es für die Familie bei einem Ausflug in die Fantasiewelt von . Im ehemaligen Wohnhaus des sächsischen Abenteuerschriftstellers in Radebeul kann man die legendären Waffen wie Silberbüchse oder Bärentöter bestaunen und sich Old Shatterhand oder Kara Ben Nemsi ganz nahe fühlen.

Karl May Museum Radebeul © Fotoatelier Meissner

Elektromobilität kinderleicht erklärt

Selbstverständlich hält auch die sächsische Landeshauptstadt zahlreiche Familien-Attraktionen bereit. Die der Gläsernen Manufaktur, Zentrum der Elektromobilität von VW, lässt Familien die verschiedenen Fertigungsstrecken hautnah erleben. So werden Kinder während der Führung mittels Fragen zu verschiedenen Produktionsvorgängen aktiv in das Geschehen eingebunden. Auch das Verkehrsmuseum ermöglicht eine informative Zeitreise durch die mobile Welt, zum Beispiel mit einem eigenen Experimentierraum zum Thema Luftfahrt.

Familienurlaub in Dresden Elbland

Lust auf einen Ausflug bekommen? Auf warten viele weitere Inspirationen.