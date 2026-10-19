Arbeiten und Feiern im Herzen der Alpen: Diese Eventlocation sollten Sie unbedingt kennen

Raus aus dem Alltag, rein in die Klarheit: Eine besondere Seminar- und Eventlocation nur rund zwei Stunden von München entfernt – historisches Ambiente, moderne Technik und das Raurisertal als Rahmen für gemeinsame Erlebnisse.

19. Oktober 2026 - 07:49 Uhr

Das Mesnerhaus Rauris: Die perfekte Location für Tagungen, Seminare, Feiern wie Hochzeiten, Taufen und vieles mehr - und in zwei Stunden von München aus erreichbar.

Tagen im Herzen der Alpen – konzentriert arbeiten, inspiriert denken

Das bietet den idealen Rahmen für konzentriertes Arbeiten und echte Begegnung und deswegen laufen Seminare und Incentives hier auch so gut. Hier findet man den idealen Rahmen für konzentriertes Arbeiten und echte Begegnung. Steife Hierarchien werden hier abgelegt, Teamplayer finden sich für neue Chancen zusammen.

Natur, die direkt vor der Tür beginnt, sorgt für einen klaren Kopf und neue Energie. Die lichtdurchfluteten Räume schaffen viel Platz für Ideen, Strategie und Austausch. Entschleunigung entsteht schon beim ersten Eintreten und bereitet den Boden für inspiriertes Arbeiten, während die Umgebung mit einem Hauch von Urlaubsgefühl empfängt. Hier ist die Location nicht nur Kulisse, sondern Teil des Prozesses.

Genießen Sie erstklassige Ausstattung, einen hervorragenden Service und eine inspirierende Atmosphäre, die Sie und Ihre Gäste begeistern wird.

Wenn es einfach etwas mehr sein darf

Die moderne und stilvolle Eventlocation bietet Ihnen alles, was Sie sich für ein erfolgreiches Meeting oder eine unvergessliche Konferenz wünschen. Mit seiner jahrhundertealten Geschichte, den behutsam restaurierten Räumen, seiner modernen, barrierefreien Ausstattung und seiner regionalen Ausrichtung präsentiert sich das als außergewöhnlicher Veranstaltungsort.

Inmitten des idyllischen Raurisertals und umgeben von beeindruckenden 3000ern im Nationalpark Hohe Tauern gelegen, bietet es mit dem großen Saal und den drei kleineren, flexibel nutzbaren Räumen den perfekten Ort für Seminare, Tagungen, Firmenevents und vieles mehr für bis zu 160 Personen.

Das Steingewölbe eignet sich als Ausstellungsraum, aber auch perfekt für kleinere Veranstaltungen, Besprechungen oder als Arbeitsraum für Seminargruppen. © Mesnerhaus Rauris

Den Eindruck von Extra-Energie, besonders, wenn die Sonne morgens schon den großen Saal durchflutet, nimmt man gern gleich mit in die erste Vortragsrunde. Und die Snacks sind hier nicht einfach nur Standard-Seminarfutter, sondern immer mit einer gehörigen Portion Liebe und Hingabe zubereitet.

Umfassender Service von der Planung bis zur Umsetzung ist beim oberstes Gebot. Egal ob Anreise, Catering oder Rahmenprogramm: zuverlässig geplante Abläufe geben Ihnen mehr Zeit und Energie für Ihre Inhalte. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Hotels aller Kategorien im Ort und verschiedenen Dienstleistungspartnern in der Region können ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmte Angebote erstellt werden, von der Klausur im kleinen Kreis bis zur großen Firmenfeier.

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Weitere Informationen unter:

Mesnerhaus Rauris

Kirchweg 3

A 5661 Rauris