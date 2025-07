Airlines im Vergleich: Die schlechtesten Fluggesellschaften Europas

Sind die Kundinnen und Kunden zufrieden? Und wie sieht es mit Entschädigungen aus? Ein neues Ranking zeigt, welche europäischen Fluggesellschaften hier nachbessern müssen.

© iStock via Getty/eserka

Was haben europäische Airlines in Sachen Zuverlässigkeit, Zahlungsverhalten und Kundenzufriedenheit zu bieten?

Der Flieger soll die Familie in den Urlaub bringen, doch plötzlich fällt der Flug aus. Und dann stellt sich die Airline auch noch bei einer Entschädigung quer? Flightright, ein Verbraucherportal für Fluggastrechte, hat einen Index für 2025 erstellt, für den die 20 größten europäischen Fluggesellschaften untersucht wurden - in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Zahlungsverhalten und Zuverlässigkeit bei Zahlungen. Der Vergleich basiert auf Flugdaten, einer Kundenumfrage und der Bewertung der jeweiligen Geschwindigkeit sowie Effizienz der Zahlung von Entschädigungen.

"Wenn der langersehnte Urlaub oder der wichtige Businesstrip kurz bevorsteht, darf Fliegen kein Glücksspiel sein", wird Feyza Türkön, Fluggastrechtsexpertin bei Flightright, in einer Pressemitteilung zitiert. Viele Airlines legten demzufolge ein schlechtes Zahlungsverhalten an den Tag und ließen sich teils sehr lange Zeit, auch wenn im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Verbesserung zu beobachten sei. "Noch immer lassen sich viele Fluggesellschaften bei der Zahlung von Entschädigungen viel zu viel Zeit. Die Leidtragenden sind die Passagiere, die oft monatelang, in manchen Fällen sogar jahrelang, auf ihre rechtmäßige Entschädigung warten müssen", erklärt die Expertin.

Diese Airlines schneiden besonders schlecht ab

In der Gesamtwertung erreicht Turkish Airlines mit 2,80 von fünf möglichen Sternen den zehnten Rang. Mit 2,0 Sternen beim Zahlungsverhalten gehört die Gesellschaft in diesem Punkt sogar zu den Schlusslichtern im Ranking.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss landet mit 2,76 Sternen in der Gesamtbewertung auf Rang neun. Hier liegt die Zuverlässigkeit bei nur 2,5 von 5 Sternen.

Condor schneidet mit 2,72 Sternen auf Rang acht noch schlechter ab. Bei der Kundenzufriedenheit hat die Airline mit 2,17 Sternen einen der niedrigeren Werte im Vergleich.

Auf Platz sieben liegt Wizz Air bei ebenso 2,72 Sternen. Bei den Ungarn teilt man sich auch in den Unterkategorien dieselben Werte wie bei Condor - Zuverlässigkeit (3,0 Sterne), Zahlungsverhalten (3,0 Sterne) und Kundenzufriedenheit (2,17 Sterne).

Rang sechs belegt British Airways mit abermals 2,72 Gesamtsternen. Bei der Kundenzufriedenheit haben die Briten aber mit 3,15 Sternen deutlich den besten Wert im Vergleich zu bieten.

Platz fünf, mit noch einmal 2,72 Sternen in der Gesamtwertung, geht an die niederländische Gesellschaft KLM. Hier punktet man zumindest mit 4,0 Sternen beim Zahlungsverhalten.

Kurz vor dem Treppchen der schlechtesten Airlines landet easyJet - nur 2,68 Sterne in der Gesamtbewertung. Besonders bei der Kundenzufriedenheit scheint es Probleme zu geben. Die Airline bekommt hier mit 2,03 Sternen die wenigsten im Ranking.

Ryanair erfliegt sich mit 2,58 Gesamtsternen Bronze. Hier lässt offenbar insbesondere das Zahlungsverhalten mit 2,0 Sternen Wünsche offen.

Die Silbermedaille unter den schlechtesten europäischen Airlines schnappt sich Vueling. Auch hier liegt das Zahlungsverhalten bei 2,0 Sternen. In der Gesamtwertung reicht es wegen einer niedrigen Kundenzufriedenheit (2,06 Sterne) nur für 2,52 Sterne.

Finnair schneidet mit 2,48 Sternen am schlechtesten ab. Besonders bei der Zuverlässigkeit in Sachen Verspätungs- oder Stornierungszahlungen (1,5 Sterne) gilt es demzufolge stark nachzubessern. Der Wert liegt deutlich unter dem Durchschnitt.

Am besten schlagen sich Iberia (3,25 Sterne), Eurowings (3,32 Sterne) und Discover Airlines (3,33 Sterne).