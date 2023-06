Action und Entspannung im Kroatienurlaub

Die Riviera von Opatija mit ihrem besonderen Charme ist der perfekte Ort für eine Auszeit für Singles, Paare und Familien.

14. Juni 2023 - 09:08 Uhr, aktualisiert am 14. Juni 2023 - 09:08 Uhr

Ein Spaziergang an der Lungomare-Promenade, oder durch die herrlich grünen Parks und in den malerischen Gassen der kroatischen Küstenstadt versprechen einen erholsamen Urlaub. Lokale Restaurants bis hin zur Spitzengastronomie bieten kulinarische Genuss-Highlights.

Musik der Extraklasse erleben Gäste im Freilichttheater bei unvergesslichen Konzerten im Sommer wie von Michael Bolton, Norah Jones, Anastacia, David Garrett, Gypsy Kings feat. Tonino Baliardo, oder dem im Juni, dem Liburnia Jazz Festival im Juli und noch bei vielen weiteren Events im Jahr.

Das RetrOpatija Festival ist ein Muss für Retro-Fans. © Viviana Sulina

Moderne Hotels an der Adria bieten besondere Momente

Um all das bestmöglich zu genießen, sollte man seinen Aufenthalt mit einem Hotelerlebnis in den kombinieren. Die modernen und stilvollen Hotels an der Adria bieten besondere Momente für romantische Stunden zu zweit mit Live-Musik und Aufführungen in den Abendstunden sowie Top-Restaurants, wie das Szenelokal Laurus im Hotel Laurus, das Fine- Dining Restaurant Cubo im Hotel Ambasador oder das Café Imperial im Heritage Hotel Imperial.

Die selbst kreierten Gerichte des Restaurants sind frisch, saisonal, hausgemacht und kreativ. © Liburnia Hotels & Villas

Besonders das Ambiente auf der großzügigen Terrasse des Hotel Kvarner ist einmalig und macht Urlaubserinnerungen in den Liburnia Hotels unvergesslich.

Kroatien genießt auch zu Recht den Ruf, eines der geeignetsten Destinationen für reisende Familien zu sein, die Sonne, Meer, Abenteuer und Entspannung suchen. bieten Familien ein Zuhause auf Zeit in mediterraner Kulisse und versprechen die perfekte Balance zwischen Entspannung und Spaß. Mit dem speziellen Programm der LIRI Family Holidays in den Hotels Icici in Icici, Excelsior in Lovran und Marina in Moscenicka Draga kreieren die Liburnia Hotels mit Wellness- und Aktivangeboten für Erwachsene und einem vielfältigen Animationsprogramm und ausgelassenen Stunden am Pool für Kinder traumhafte Familienmomente.

Genießen Sie die Aussicht beim sonnenbaden direkt am Meer. © Liburnia Hotels & Villas

Erwachsene, die gerne aktiv sind, können das Angebot an Nordic Walking und Fahrradtouren in Anspruch nehmen, genauso wie Individual- und Teamsportarten oder an verschiedenen Workouts wie Pilates oder Aqua Aerobic teilnehmen.

Hier wird Kindern und Teenagern viel geboten

Und weil Kindern im Urlaub nie die Energie ausgeht, gibt es im , kreative Workshops, Sportturniere, Schatzsuchen und Eispartys. Für die Betreuung der Kinder steht den Gästen geschultes Personal zur Verfügung. Selbstverständlich langweilen sich auch Teenager nicht: Im Teens Club – ausgestattet mit PlayStation, Xbox One und Kinect – kommen die jungen Menschen bei Tischtennis, Boccia, Darts, Tanzeinlagen und Stadtrundgängen voll auf ihre Kosten. Auch kleinere Fußballspiele, Billard oder FIFA-Matches können untereinander ausgetragen werden.

Die Familienhotels bieten alles, was Sie für einen perfekten Familienurlaub brauchen. © Liburnia Hotels & Villas

Nicht zu vergessen das Maskottchen Liri, welches das gesamte Programm im Mini, Midi, oder Teen Club immer begleitet. Die Liburnia Hotels lassen Kinderträume wahr werden und verhelfen Erwachsenen zu entspannenden Tagen in Kroatien.

