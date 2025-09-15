AZ-Plus
Ab 3. Oktober ist Kufstein wieder fest in bayerischer Hand

Warum es am Tag der Deutschen Einheit auch heuer wieder viele Bayern nach Kufstein und die umliegenden Dörfer zieht.
TVB Kufsteinerland / Matthäus Gartner 4 Langes Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit – Traditionell zieht des da viele Bayern ins schöne Kufstein und die umliegenden Dörfer.
PR-Agentur www.weiss-pr.at 4 Die Festung Kufstein – mit dem Museum ist die Festungsanlage ganzjährig ein echter Publikumsmagnet.
TVB Kufsteinerland / Philipp Huber 4 So schön: Herbstwanderungen im Thierseetal.
TVB Kufsteinerland / Dominik Zwerger 4 Shopping in Kufstein – danke kurzer Weg kann man alles zu Fuß machen.
Jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit – am 3. Oktober – zieht es besonders viele Landsleute nach Kufstein. Das ist für viele eine liebgewonnene Tradition und dann verwandelt sich die Festungsstadt in eine Art "bayerische Außenstelle". Heuer fällt der Nationalfeiertag ideal für ein langes Wochenende in den Bergen.

Gute Laune garantiert: Kraft und Energie tanken in den Bergen rund um Kufstein. © Mathäus Gartner

Darum ist das Kufsteinerland das perfekte Ausflugsziel

Die Festungsstadt Kufstein lockt mit der berühmten Tiroler Gemütlichkeit, kulinarischen Schmankerln, Shoppingerlebnis, Wander- und Kulturerlebnis und am Tag der Deutschen Einheit mit einem eigenen Herbst-Genusstag – ein Ausflugsziel, das wie gemacht ist für einen Feiertag oder ein verlängertes Wochenende.

Einzigartig. Die berühmte Römerhofgasse in Kufstein. © TVB Kufsteinerland / Chris Borg

Mit der Bahn zum Spar-Tarif nach Kufstein

Kurze Wege in die und in der Stadt sowie die attraktive Anreise mit der Bahn zum Spar-Tarif – der Hauptbahnhof Kufstein liegt zwar in Österreich, ist aber tariflich in den Geltungsbereich des Bayern-Tickets und auch in das MVV-Gesamtnetz integriert.

Gemütlichkeit und Geselligkeit verbindet Bayern und Tiroler. © Auracher Löchl

Großartige Gastgeber und Gastgeberinnen

Die Tiroler Gastfreundlichkeit kommt gut an – ob in Innenstadtlokalen, Stadthotels in Kufstein, Unterkünften in den Kufsteinerlandgemeinden oder auf den vielen Ausflugshütten am Berg: Man versteht sich, die Bayern fühlen sich hier wohl und sind besonders gern gesehene Gäste.

Irgendwas ist immer los

Das Kufsteinerland steht für Naturerlebnis und Kulturgenuss. Tagsüber draußen in der Natur, abends tolle Kulturveranstaltungen aller Art. Hier einige Beispiele:

Das lieben Kinder: Besuch im Fohlenhof Ebbs, dem weltberühmten Haflingergestüt.
© TVB Kufsteinerland / Nikolaus Faistauer
Bild 1 von 4
Das lieben Kinder: Besuch im Fohlenhof Ebbs, dem weltberühmten Haflingergestüt.
Die Passionsspiele Erl sind ein imposantes Erlebnis, die Spielsaison neigt sich dem Ende zu.
© Passionsspiele Erl Thomas Zangerl
Bild 2 von 4
Die Passionsspiele Erl sind ein imposantes Erlebnis, die Spielsaison neigt sich dem Ende zu.
In zahlreichen Schaubetrieben, zum Beispiel der Käserei Plangger, kann man sehen, wie typische Lebensmittel entstehen.
© TVB Kufsteinerland / VANMEY
Bild 3 von 4
In zahlreichen Schaubetrieben, zum Beispiel der Käserei Plangger, kann man sehen, wie typische Lebensmittel entstehen.
Top-Wanderziele gibt es im Kufsteinerland viele. Ein beliebtes: Das Pendlinghaus.
© TVB Kufsteinerland / Chris Borg
Bild 4 von 4
Top-Wanderziele gibt es im Kufsteinerland viele. Ein beliebtes: Das Pendlinghaus.

Die Liebe zu den Bergen

Raus in die Natur und den Herbst in vollen Zügen in traumhafter Naturkulisse genießen: Wanderwege in allen Schwierigkeitsgraden, tolle Ausflugsziele – und alles gut und schnell erreichbar. Frühstück am Berg oder Einkehr nach dem Tag in der Natur – schmecken tut’s überall.

Acht Almen, die man erwandert und erlebt haben muss:

  1. Kranzhornalm
  2. Ackernalm
  3. Brentenjochalm
  4. Pendlinghaus
  5. Kala Alm
  6. Aschingeralm
  7. Stoana Alm Erl
  8. Weinbergerhaus

Top-Ausflugsziele für die ganze Familie

Ein Wochenende ist schnell herum. Es gibt viel zu sehen und viel zu erleben:

  • Die Festung Kufstein
    Das Wahrzeichen der Festungsstadt ist mit dem Museumsbetrieb immer ein Erlebnis. Gewusst? Die Geschichte der Festung Kufstein ist eng mit der Geschichte von Bayern verbunden. Historisch betrachtet war die Festung in ihrer Geschichte länger bayerisch als tirolerisch.

  • Riedel Glas – Tiroler Glashütte
    Die weltberühmte Glasmanufaktur ist in Kufstein zu Hause. Wochentags kann man den Glasbläsern bei ihrer Arbeit über die Schulter sehen – Museum gibt es auch und natürlich den Flagship-Store und ein Outlet.

  • Der Fohlenhof Ebbs
    Einen Besuch am weltberühmten Haflingergestüt in Ebbs lieben nicht nur die Kinder. Beim Gang durch die Stallungen oder auf der Koppel sind die imposanten Tiere hautnah zu sehen.

  • Käserei Plangger
    Im Kufsteinerland gibt es eine besondere Dicht an Heumilchkäsereien – die Käseproduktion hat hier große Tradition. Eine der größten Schaukäsereien ist die Käserei Plangger mit ihrem Felsenkeller.

  • Crownhill Destillerie
    Wer es gern hochprozentig mag, der sollte einen Besuch in der Crownhill Destillerie in Schwoich einplanen – bemerkenswert, was hier an edlem Hochprozentigem produziert wird – Single Malt, Rum, Brandy, Gin, Edelbrände…

  • Naturerlebnis Kaisergebirge
    Der berühmte Kaiserlift fährt heuer bis 2. November! Die Fahrt hinauf muss man bei einem Kufstein-Besuch gemacht haben. Oben angekommen? Einkehr, Wanderrouten, Bergtouren – Natur pur abseits von Massentourismus.
Wandern im Kufsteinerland in traumhafter Naturkulisse abseits von Massentourismus.
Wandern im Kufsteinerland in traumhafter Naturkulisse abseits von Massentourismus. © Max Draeger

Shopping und Bummeln

Die historische Altstadt mit der Römerhofgasse lädt zum Schlendern ein. Kleine Boutiquen, Tiroler Handwerk, Glaskunst oder die Shops in Kufstein, Galerien und Inntalcenter machen das Einkaufen zum Vergnügen. Direkt am Inn oder am unteren Stadtplatz lässt sich das Flair der zweitgrößten Stadt Tirols besonders schön genießen – mit Mehlspeisen, Kaffeekultur oder einem Apéro.

Fazit

Auch wenn Kufstein die zweitgrößte Stadt Tirols ist – für Menschen aus dem München und Großraum München ist ein Wochenende in Kufstein und dem Kufsteinerland ja doch ein (besonders lohnender) Ausflug aufs Land. Genau das macht, mit dem Mix aus urbanem Flair und der tollen Natur ringsum, den besonderen Zauber aus. Wir mögen das!

Zimmer buchen Sie am besten direkt über die Website des Tourismusverbandes Kufsteinerland. Hier gelangen Sie zur Buchungsseite: www.kufstein.com

