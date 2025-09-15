Ab 3. Oktober ist Kufstein wieder fest in bayerischer Hand

Warum es am Tag der Deutschen Einheit auch heuer wieder viele Bayern nach Kufstein und die umliegenden Dörfer zieht.

15. September 2025 - 07:52 Uhr

Jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit – am 3. Oktober – zieht es besonders viele Landsleute nach Kufstein. Das ist für viele eine liebgewonnene Tradition und dann verwandelt sich die Festungsstadt in eine Art "bayerische Außenstelle". Heuer fällt der Nationalfeiertag ideal für ein langes Wochenende in den Bergen.

Darum ist das Kufsteinerland das perfekte Ausflugsziel

Die Festungsstadt Kufstein lockt mit der berühmten Tiroler Gemütlichkeit, kulinarischen Schmankerln, Shoppingerlebnis, Wander- und Kulturerlebnis und am Tag der Deutschen Einheit mit einem eigenen Herbst-Genusstag – ein Ausflugsziel, das wie gemacht ist für einen Feiertag oder ein verlängertes Wochenende.

Mit der Bahn zum Spar-Tarif nach Kufstein

Kurze Wege in die und in der Stadt sowie die attraktive Anreise mit der Bahn zum Spar-Tarif – der Hauptbahnhof Kufstein liegt zwar in Österreich, ist aber tariflich in den Geltungsbereich des Bayern-Tickets und auch in das MVV-Gesamtnetz integriert.

Großartige Gastgeber und Gastgeberinnen

Die Tiroler Gastfreundlichkeit kommt gut an – ob in Innenstadtlokalen, Stadthotels in Kufstein, Unterkünften in den Kufsteinerlandgemeinden oder auf den vielen Ausflugshütten am Berg: Man versteht sich, die Bayern fühlen sich hier wohl und sind besonders gern gesehene Gäste.

Irgendwas ist immer los

Das Kufsteinerland steht für Naturerlebnis und Kulturgenuss. Tagsüber draußen in der Natur, abends tolle Kulturveranstaltungen aller Art. Hier einige Beispiele:

Freitag, 3. Oktober 2025

, ab 10:00 Uhr

– Die Perle Tirols, 11:00 Uhr

Tiroler Festspiele in Erl, Ausklang 2, 19:00 Uhr

Ebbser Bauermarkt, 09:00 Uhr

, 13:30 Uhr

, Ausklang 3, 18:00 Uhr

in Thiersee 19:30 Uhr

Die Liebe zu den Bergen

Raus in die Natur und den Herbst in vollen Zügen in traumhafter Naturkulisse genießen: Wanderwege in allen Schwierigkeitsgraden, tolle Ausflugsziele – und alles gut und schnell erreichbar. Frühstück am Berg oder Einkehr nach dem Tag in der Natur – schmecken tut’s überall.

Acht Almen, die man erwandert und erlebt haben muss:

Kranzhornalm Ackernalm Brentenjochalm Pendlinghaus Kala Alm Aschingeralm Stoana Alm Erl Weinbergerhaus

Top-Ausflugsziele für die ganze Familie

Ein Wochenende ist schnell herum. Es gibt viel zu sehen und viel zu erleben:

Die Festung Kufstein

Das Wahrzeichen der Festungsstadt ist mit dem Museumsbetrieb immer ein Erlebnis. Gewusst? Die Geschichte der Festung Kufstein ist eng mit der Geschichte von Bayern verbunden. Historisch betrachtet war die Festung in ihrer Geschichte länger bayerisch als tirolerisch.





Die weltberühmte Glasmanufaktur ist in Kufstein zu Hause. Wochentags kann man den Glasbläsern bei ihrer Arbeit über die Schulter sehen – Museum gibt es auch und natürlich den Flagship-Store und ein Outlet.

Einen Besuch am weltberühmten Haflingergestüt in Ebbs lieben nicht nur die Kinder. Beim Gang durch die Stallungen oder auf der Koppel sind die imposanten Tiere hautnah zu sehen.





Im Kufsteinerland gibt es eine besondere Dicht an Heumilchkäsereien – die Käseproduktion hat hier große Tradition. Eine der größten Schaukäsereien ist die Käserei Plangger mit ihrem Felsenkeller.

Wer es gern hochprozentig mag, der sollte einen Besuch in der Crownhill Destillerie in Schwoich einplanen – bemerkenswert, was hier an edlem Hochprozentigem produziert wird – Single Malt, Rum, Brandy, Gin, Edelbrände…





Einen Besuch am weltberühmten Haflingergestüt in Ebbs lieben nicht nur die Kinder. Beim Gang durch die Stallungen oder auf der Koppel sind die imposanten Tiere hautnah zu sehen. Käserei Plangger

Im Kufsteinerland gibt es eine besondere Dicht an Heumilchkäsereien – die Käseproduktion hat hier große Tradition. Eine der größten Schaukäsereien ist die Käserei Plangger mit ihrem Felsenkeller.





Im Kufsteinerland gibt es eine besondere Dicht an Heumilchkäsereien – die Käseproduktion hat hier große Tradition. Eine der größten Schaukäsereien ist die Käserei Plangger mit ihrem Felsenkeller. Crownhill Destillerie

Wer es gern hochprozentig mag, der sollte einen Besuch in der Crownhill Destillerie in Schwoich einplanen – bemerkenswert, was hier an edlem Hochprozentigem produziert wird – Single Malt, Rum, Brandy, Gin, Edelbrände…





Wer es gern hochprozentig mag, der sollte einen Besuch in der Crownhill Destillerie in Schwoich einplanen – bemerkenswert, was hier an edlem Hochprozentigem produziert wird – Single Malt, Rum, Brandy, Gin, Edelbrände… Naturerlebnis Kaisergebirge

Der berühmte Kaiserlift fährt heuer bis 2. November! Die Fahrt hinauf muss man bei einem Kufstein-Besuch gemacht haben. Oben angekommen? Einkehr, Wanderrouten, Bergtouren – Natur pur abseits von Massentourismus.

Shopping und Bummeln

Die historische Altstadt mit der Römerhofgasse lädt zum Schlendern ein. Kleine Boutiquen, Tiroler Handwerk, Glaskunst oder die Shops in Kufstein, Galerien und Inntalcenter machen das Einkaufen zum Vergnügen. Direkt am Inn oder am unteren Stadtplatz lässt sich das Flair der zweitgrößten Stadt Tirols besonders schön genießen – mit Mehlspeisen, Kaffeekultur oder einem Apéro.

Fazit

Auch wenn Kufstein die zweitgrößte Stadt Tirols ist – für Menschen aus dem München und Großraum München ist ein Wochenende in Kufstein und dem Kufsteinerland ja doch ein (besonders lohnender) Ausflug aufs Land. Genau das macht, mit dem Mix aus urbanem Flair und der tollen Natur ringsum, den besonderen Zauber aus. Wir mögen das!

