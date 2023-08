Wellnesszauber im Donautal bei Passau – Ihre Reise ins Glück

360 Grad Urlaubsglück - das heißt, 1.000 Möglichkeiten für eine perfekte Auszeit, egal in welche Richtung man blickt. Im Landrefugium Obermüller beginnt Ihre Reise zum Glück.

28. August 2023 - 06:13 Uhr

Die freistehende Südlage am Ortsrand verspricht Ruhe, traumhafte Natur und 360 ° herrliches Panorama.

Herzlich willkommen in der , 20 km von der Dreiflüssestadt Passau entfernt, auf den Kammzügen des bayerisch-österreichischen Donautals. Die freistehende Südlage am Ortsrand verspricht Ruhe, traumhafte Natur und 360 Grad herrliches Panorama.

Werden Sie zum Entdecker der Natur im wunderschönen Bayerischen Wald. Ob spazieren, wandern oder radeln, man verliebt sich schnell in die malerische Umgebung. Erleben Sie und der Hotelbar bei kühlen Drinks und leckeren Cocktails. Wellnessglück finden Sie im SPA-Bereich mit verschiedenen Themenruheräumen, einer Saunalandschaft, dem Panorama-Hallenbad und im großem Wellnessgarten mit Infinity-Außenpool. Auch eine wohltuende Massage oder pflegende Gesichtsbehandlung gehört fast dazu, um sich rundum gut und glücklich zu fühlen.

Werden Sie zum Entdecker der Natur im wunderschönen Bayerischen Wald. © Landrefugium Obermüller

Erobern Sie viele sehenswerte Städte im 3-Länder-Eck- Bayern, Österreich und Tschechien. Erleben Sie Glücksmomente beim kostenlosen und abwechslungsreichen Aktiv- und Entspannungsprogramm und nehmen Sie die neugewonnenen Erkenntnisse gleich mit nach Hause. Das Leben feiern und den Tag einfach genießen. Alles kann, nichts muss - das ist Urlaubsglück.

Erleben Sie Glücksmomente beim kostenlosen und abwechslungsreichen Aktiv- und Entspannungsprogramm. © Landrefugium Obermüller

Verbringen Sie Ihren Urlaub in mit traumhaft bequemen Boxspringbetten und gemütlich-moderner Atmosphäre. Auch das Restaurant mit herrlicher Panorama-Terrasse lädt zum Genießen der beliebten 3/4 Verwöhnpension ein. Kein öffentliches Restaurant, nur Hausgäste werden hier verwöhnt. Ein vielseitiges Frühstücksbüffet mit allem, was das Herz begehrt, der Nachmittagssnack mit Kaffeeflatrate und zum krönenden Abschluss ein kulinarisches Vier-Gänge-Wahlmenü mit knackig-frischem Salatbüffet. Das kreative Küchenteam macht aus vielen Gästen Stammgäste. Lassen auch Sie sich umsorgen und begeistern.

Ein kulinarisches 4-Gänge-Wahlmenü mit knackig-frischem Salatbüffet. © Landrefugium Obermüller

Was den Gastgebern besonders am Herzen liegt: Aufrichtige Herzlichkeit und gelebte Gastfreundschaft, ansteckende Lebensfreude, die Liebe zur schönen Heimat, stete Qualität in allen Bereichen sowie unabhängig, merkwürdig und anders zu sein und die Gäste rundum glücklich zu machen!

Aufrichtige Herzlichkeit und gelebte Gastfreundschaft, ansteckende Lebensfreude und die Liebe zur schönen Heimat liegt Gastgebern besonders am Herz. © Landrefugium Obermüller