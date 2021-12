Veganes Weihnachtsfest: Die besten pflanzlichen Rezepte

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Neben Zeit mit den Liebsten und Geschenke auspacken, geht es an den Feiertagen meist um eines: das Essen. Mit diesen Rezeptideen werden auch vegane Familienmitglieder satt.

Wer sich vegan ernährt, muss nicht unbedingt auf klassische Weihnachtsgerichte verzichten. Gans, Raclette, Fondue und Würstchen kommen bei Veganern zwar eher nicht auf den Teller, doch es gibt zahlreiche Alternativen, bei denen Festtagsstimmung aufkommt. Von Spekulatius-Tiramisu bis zum Braten ohne Fleisch: An diesen Rezepten können sich nicht nur vegane Familienmitglieder satt essen.

Rote-Bete-Carpaccio mit Meerrettich-Schaum und Walnüssen

Rote Bete ist nicht nur gesund, sondern hierzulande zur Weihnachtszeit auch in der Saison. Köstliches Carpaccio ist einfach zuzubereiten und sorgt für einen Hingucker auf dem Tisch. Scharfer Meerrettich ist die perfekte Kombination zur milden Roten Bete. Zutaten für vier Portionen als Vorspeise: 4 vorgekochte Rote Bete, der Saft einer Zitrone, 3 EL Olivenöl, eine Schalotte, 2 EL Rotweinessig, 2 TL Meerrettich-Creme, 70 g Walnüsse, 2 EL Dill.

Zubereitung: Rote Bete in dünne Scheiben schneiden und kreisförmig auf Tellern anrichten. Walnüsse zehn Minuten in einer Pfanne anbraten, den Zitronensaft, Olivenöl, gehackte Schalotte, Rotweinessig und die Meerrettich-Creme mit Salz und Pfeffer zu einer schaumigen Masse aufschlagen und über die Rote Bete geben. Mit den angebratenen Walnüssen und gehacktem Dill dekorieren.

Nussbraten mit Steinpilzsoße

Mit Pekan-, Wal-, Haselnüssen und Mandeln zubereitet, ist der Nussbraten die perfekte Alternative zum Festtagsbraten. Zutaten für vier Portionen als Hauptspeise: Für den Nussbraten 20 g Pflanzenmargarine, 1 große rote Zwiebel, 2 Selleriestangen, 2 Knoblauchzehen, 200 g Pilze, 1 rote Paprika, 1 große Karotte, 1 TL Oregano, 1 TL Paprikagewürz, 100 g rote Linsen, 2 EL Tomatenmark, 300 ml Gemüsebrühe, 100 g Semmelbrösel, 150 g gemischte Nüsse, 2 Leinsamen-Eier, 1 Strauch Petersilie.

Zubereitung: Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Pflanzenmargarine in einer großen Pfanne schmelzen lassen und die fein gehackte Zwiebel sowie Selleriestangen etwa fünf Minuten anschwitzen. Fein gehackte Knoblauchzehen und Pilze hinzufügen und weitere zehn Minuten dünsten. Die Paprika würfeln und die Karotte fein raspeln und mit Oregano und Paprikagewürz in die Pfanne geben.

Dann die roten Linsen und das Tomatenmark mit der Gemüsebrühe hinzugeben, aufkochen und bei niedriger Hitze etwa 25-30 Minuten köcheln lassen. Anschließend zur Seite stellen und abkühlen lassen. Die Semmelbrösel, Nüsse, Leinsamen-Eier und Petersilie einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse in eine Kuchenform geben und eine Stunde bei 180 Grad backen. In der Form leicht abkühlen lassen, in Scheiben schneiden und anschließend in einer Pfanne von allen Seiten anbraten.

Zutaten für die Steinpilzsoße: 20 g getrocknete Steinpilze (ca. eine Stunde in warmem Wasser einweichen lassen), eine mittelgroße Zwiebel, 200 g Karotten, 150 Knollensellerie, 150 g Lauch, eine halbe rote Paprika, eine Knoblauchzehe, 1 EL Pflanzenöl, 2 EL Tomatenmark, 3 EL Balsamico, 2 EL Sojasoße, 25 g Mehl, 30 g Margarine, zwei Thymian-Zweige.

Zubereitung: Die fein gewürfelte Zwiebel mit einem EL Pflanzenöl bei mittlerer Hitze in einem Topf erhitzen, bis sie gut gebräunt sind. Klein gehackte Karotten, Knollensellerie, Lauch, rote Paprika und Knoblauch dazugeben und einige Minuten anbraten lassen. Tomatenmark hinzufügen und kurz karamellisieren, dann mit einem Schuss Balsamico ablöschen. Die Thymianzweige dazugeben und optional einen Schuss Rotwein.

Das Ganze mit 700 ml Wasser aufgießen und die Sojasoße hinzugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gemüse rund 30 Minuten köcheln lassen und anschließend durch einen Sieb abgießen, dabei den Bratensaft auffangen. Nun kommen die eingeweichten Steinpilze ins Spiel: Durch einen Sieb abgießen und das Wasser beiseite stellen, die Steinpilze fein hacken. Margarine in einer Pfanne zum Schmelzen bringen und das Mehl hineinführen, dann 150 ml des Einweichwassers der Pilze hinzugeben und zu einer glatten Masse verrühren. Dann die Bratensoße und klein gehackte Steinpilze hinzufügen.

Spekulatius-Tiramisu

Was gibt es Weihnachtlicheres als Spekulatius? Mit dem leckeren Keks als Twist wird der Klassiker Tiramisu zum perfekten Abschluss des Weihnachtsmenüs. Zutaten: 200 g Sojajoghurt, 150 g vegane Crème fraîche, 20 g brauner Zucker, 3 EL Speisestärke, 0,5 TL Zimt, 200 g Spekulatius-Kekse (vegane Variante), eine Tasse Kaffee und Kakaopulver zum Dekorieren

Zubereitung: Den Joghurt mit der Crème fraîche, Zucker und Zimt vermischen und die Stärke unterrühren. Die Hälfte der Spekulatius-Kekse zerbröseln und mit etwas Kaffee übergießen, sodass eine teigartige Masse entsteht. Die Masse als Boden in kleine Gläser geben und eine Schicht der Creme darüber verteilen. Den Vorgang mit den restlichen Keksen und der übrigen Creme wiederholen, anschließend einige Stunden im Kühlschrank kaltstellen. Vor dem Servieren mit Kakao bestreuen.