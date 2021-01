Preisanstieg im Corona-Lockdown: Fitnessgeräte so teuer wie noch nie

Der Corona-Lockdown treibt die Preise für Fitnessgeräte in die Höhe. Wer zu Hause trainieren will, muss im Schnitt mittlerweile 13,1 Prozent mehr zahlen.

Lockdown, geschlossene Vereine und Fitnesscenter: Immer mehr Mensch sind dazu gezwungen, sich in ihren eigenen vier Wänden fit zu halten. Kein Wunder also, dass man für Fitnessgeräte immer tiefer in die Tasche greifen muss. , kletterten die Preise im Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat um 13,1 Prozent in die Höhe - trotz der zum 1. Juli 2020 gesunkenen Mehrwertsteuer.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Trend, der sich bereits im ersten bundesweiten Lockdown im Frühjahr 2020 abgezeichnet hat. Damals stiegen die Preise für Crosstrainer, Laufband, Kraftbank und Co. bereits ungewöhnlich stark. Und trotz eines leichten Rückgangs in den Sommermonaten lagen die Preise im Jahresdurchschnitt 2020 mit einem Plus von 7,9 Prozent weiter deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Obwohl Heimtrainer dank der Umstände immer beliebter werden, gehören die Geräte bei nur rund einem Viertel (26 Prozent) aller privaten deutschen Haushalte zur Standardausstattung.