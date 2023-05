Ohne Fleisch grillen: Drei vegane Rezepte für sommerliche Grillabende

Mit Teriyaki-Tofu oder Blumenkohl-Steaks kommen auch Veganer bei sommerlichen Grillabenden auf ihre Kosten. Hier gibt es drei leckere pflanzliche Rezepte.

Die Zeiten, als Vegetarier und Veganer an Grillabenden nur am Salatbuffet auf ihre Kosten kamen, sind lange vorbei. Dass es dafür nicht immer pflanzliche Ersatzprodukte aus dem Supermarkt braucht, sondern auch mit viel leckerem Gemüse funktioniert, zeigt Autorin Katy Beskow in ihrem Buch "Vegan vom Grill" (ars vivendi). Drei fleischlose Rezepte für den sommerlichen Grillabend finden Sie hier.

Teriyaki-Tofu mit grünem Grillgemüse

Zutaten: 100 ml Sojasauce, 2 EL Rohrzucker, 1 EL Ahornsirup, 1 EL Mirin, 2 EL Knoblauchzehen (zerdrückt), 1 cm Ingwer (geschält und gerieben), 1 Prise getrocknete Chiliflocken, 280 g gepresster extrafester Tofu (horizontal in 4 Scheiben geschnitten und trocken getupft), 12 Baby-Brokkoliröschen, 16 Zuckerschoten, ¼ Kopf Wirsing (in 4 Spalten geschnitten), ½ EL Sonnenblumenöl zum Bestreichen, 1 TL Sesamsamen

Zubereitung: Sojasauce, Zucker, Ahornsirup, Mirin, Knoblauch, Ingwer und Chiliflocken in einem Topf bei mittlerer Temperatur fünf bis sechs Minuten erhitzen, bis die Mischung köchelt. Dann vom Herd nehmen und einige Minuten abkühlen und eindicken lassen.

Die Tofuscheiben jeweils auf einer Seite vorsichtig kreuzweise einritzen (so nimmt der Tofu die Marinade besser auf). Die Scheiben in eine tiefe Schale legen und mit der Teriyaki-Marinade übergießen. Eine Stunde durchziehen lassen und den Tofu mehrfach wenden.

Brokkoli, Zuckerschoten und Wirsingspalten auf vier Metallspieße stecken (je drei Brokkoliröschen, vier Zuckerschoten und eine Wirsingspalte). Mit etwas Sonnenblumenöl bestreichen.

Überschüssige Marinade vom Tofu abschütteln, dann die Scheiben auf den heißen Rost legen. Von jeder Seite vier bis fünf Minuten grillen (wenden, sobald die gegrillte Seite fest ist).

Die Spieße auf den heißen Rost legen und vier bis fünf Minuten unter häufigem Wenden grillen, bis das Gemüse weich und leicht angebräunt ist.

Den Tofu vom Rost nehmen und auf Servierteller legen. Mit Sesamsamen bestreuen. Die Spieße vom Grill entfernen und das Gemüse vorsichtig von den Spießen auf die Teller schieben. Die Brokkoliröschen auf dem Teriyaki-Tofu platzieren.

Knusprige Balsamico-Gnocchi mit Paprika und Tomaten

Zutaten: 100 ml Balsamicoessig, 2 TL Zucker, 500 g fertige Kartoffelgnocchi (vegan), 2 rote Paprikaschoten, entkernt und in mundgerechte Stücke geschnitten, 16 Kirschtomaten, 1 EL natives Olivenöl extra

Zubereitung: Essig und Zucker in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze auf dem Herd zum Köcheln bringen. Nach fünf Minuten vom Herd nehmen und beiseitestellen (die Mischung dickt beim Abkühlen etwas ein).

Die Gnocchi in einer großen hitzebeständigen Schüssel mit frisch aufgekochtem Wasser bedecken und drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Abseihen und mit Küchenpapier oder einem sauberen Geschirrtuch trocken tupfen, um möglichst viel Feuchtigkeit von der Oberfläche zu entfernen.

Die Gnocchi mit Paprikastücken und Tomaten auf vier oder sechs Metallspieße stecken. Gnocchi und Tomaten mit Olivenöl einpinseln. Anschließend die Gnocchi großzügig mit der abgekühlten Balsamicocreme bestreichen.

Die Spieße vier bis fünf Minuten auf den heißen Rost legen. Danach wenden und weitere vier bis fünf Minuten grillen. Noch einige weitere Minuten zugeben, bis die Gnocchi richtig knusprig sind.

Vom Grill nehmen und Gnocchi, Paprika und Tomaten auf Teller schieben. Heiß servieren.

Karibische Blumenkohl-"Steaks" mit Salsa von Ananas und schwarzen Bohnen

Zutaten: 4 gute EL Kokosjoghurt, 1 TL Jerk-Gewürzmischung, ½ TL geräuchertes Paprikapulver, ½ TL Zimtpulver, ½ TL mildes Chilipulver, 1 Prise schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 2 EL Sonnenblumenöl, 2 große Köpfe Blumenkohl (Hüllblätter entfernt), 400 g schwarze Bohnen (aus der Dose, abgespült und abgetropft), ½ kleine frische Ananas (geschält, Strunk entfernt und gewürfelt), 4 cm Gurke (gewürfelt), 2 Frühlingszwiebeln (fein gehackt), 1 Handvoll Koriandergrün (frisch geschnitten), frisch gepresster Saft von ½ unbehandelten Limette, Meersalz

Zubereitung: Kokosjoghurt, Jerk-Gewürzmischung, Paprika-, Zimt- und Chilipulver sowie Pfeffer in einer großen Schüssel vermengen. Das Sonnenblumenöl einrühren, dann beiseitestellen.

Einen der Blumenkohlköpfe auf ein Schneidebrett stellen und längs zwei "Steaks" aus dem Mittelteil schneiden. Dabei am Strunk orientieren, um den festen Teil des Blumenkohls zu erwischen. Mit dem anderen Blumenkohl ebenso verfahren. Die Blumenkohlsteaks in die Joghurtmischung tauchen, sodass sie rundum bedeckt sind. Ein bis zwei Stunden marinieren.

Inzwischen für die Salsa Bohnen, Ananas, Gurke, Frühlingszwiebeln und Koriandergrün in einer Schüssel vermengen. Den Limettensaft zufügen und mit einer Prise Salz abschmecken. Beiseitestellen.

Die Blumenkohlsteaks leicht schütteln, damit überschüssiger Joghurt abtropft. Auf dem heißen Rost acht bis zehn Minuten von jeder Seite grillen, bis sie goldbraun und zart sind.

Die Steaks auf Teller legen, reichlich Salsa darüberlöffeln und servieren.