Angela Merkel nach Impfstart: "Das Tempo wird zunehmen"

In einer Videobotschaft hat Kanzlerin Merkel die nächsten Wochen als "die wohl schwierigste Phase der Pandemie" bezeichnet. Gleichzeitig erklärte sie, dass das Tempo beim Impfen zunehmen werde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) hat "diese nächsten Winterwochen" als "die wohl schwierigste Phase der Pandemie" bezeichnet. In einer Videobotschaft sagte sie zudem über die Lockdown-Beschlüsse: "Es sind einschneidende Maßnahmen, dessen sind sich alle politisch Verantwortlichen bewusst. Die Aufforderung, die persönlichen Kontakte noch weiter zu reduzieren, greift tief in unser Leben ein."

Die Maßnahmen seien aber "zwingend erforderlich", so die Kanzlerin: "Machen wir uns immer wieder klar, was uns die Wissenschaftler auch sagen: Je konsequenter wir heute sind, desto schneller werden wir den Zustand der Kontrolle wiederherstellen können, desto kürzer wird die Zeit sein, in der wir mit solchen Einschränkungen leben müssen."

"Das Tempo wird zunehmen"

Zu den Corona-Impfungen sagte Merkel: "Es ist ein langsamer Start, ein paar Hunderttausend sind geimpft, und jeden Tag werden es mehr. Das Tempo wird zunehmen. Wichtig ist, dass wir sagen können: Wir werden in Deutschland genügend Impfstoff für alle verfügbar haben, wir werden Monat für Monat mehr Menschen und schließlich jeden, der das möchte, ein Impfangebot machen können und ich hoffe, möglichst viele werden es dann auch annehmen." Außerdem erklärte sie, sie sei fest überzeugt, dass es gut war, dass man bei der Beschaffung der Impfstoffe auf den europäischen Weg gesetzt habe: "Ein Virus, das uns alle trifft, lässt sich von keinem Land allein besiegen."

"Besonnenheit in diesen schweren Januarwochen und Rücksicht aufeinander werden sich auszahlen", so Merkel: "Umso eher können sich auch unsere Hoffnungen für dieses neue Jahr erfüllen."

