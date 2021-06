Von wegen spießig: So wird der Streifen-Cardigan zum Blickfang

Der Streifen-Cardigan macht Schluss mit seinem spießigen Image und punktet stattdessen mit seiner Vielfältigkeit. Im Sommer kommt die Jacke lässig, aber auch elegant daher.

Ob zur weißen Bluse, zum kurzen Sommerrock oder als Loungewear für zu Hause: Streifen-Cardigans feiern im Sommer ein Comeback und sind inzwischen weit mehr als nur ein spießiges Accessoire. Die Strickjacken kommen dieses Jahr in den verschiedensten Farben und Schnitten daher und lassen sich vielseitig kombinieren.

Loungewear mal farbenfroh

Loungewear hat sich in Zeiten von Corona und Homeoffice zu einem regelrechten Hype entwickelt. Aber wer sagt, dass die bequemen Teile immer einfarbig ausfallen müssen? Das sieht offenbar auch Fashion-Bloggerin Caro Daur (26) so, einen rot-violetten Zweiteiler aus weiter Hose und Streifen-Cardigan präsentiert. Weiße Turnschuhe und goldener Schmuck machen den heimischen Look straßentauglich.

Elegant à la Megan Fox

Hollywood-Star Megan Fox (35) beweist: Der Streifen-Cardigan kann auch elegant. Die Schauspielerin mit grünen, schwarzen und blauen Streifen von Versace zu einer schlichten, weißen Hemdbluse. Ein paar klobige, schwarze Plateau-Boots mit Absatz strecken ihre Beine optisch und verleihen dem eher sportlichen Look eine elegante Note.

So geht die sommerliche Variante

Mit kurzen Ärmeln und Kragen ersetzt der Streifen-Cardigan im Sommer problemlos das T-Shirt im Alltag. Model Stefanie Giesinger (24) macht es vor und einen gelben Paillettenrock, silberne Pantoletten im Sneaker-Style und eine dazu passende Handtasche in einem hellen Grau.

