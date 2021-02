Von Rock bis Ärmel: It-Pieces aus Tüll alltagstauglich stylen

Tüll hält Einzug in die Alltagsmode. Aber wie lässt sich der Stoff nicht nur modisch, sondern auch praktisch stylen?

Von Vinyl über Leder bis hin zu Tüll: In der Fashionindustrie gibt es so manche Materialien, die auf den ersten Blick schwer mit der Alltagsmode kombinierbar scheinen. So ist etwa auch der Glaube noch immer weitverbreitet, dass Tüll lediglich bei ausladenden Hochzeits- oder Ballkleidern zum Einsatz kommen dürfe. Dem ist aber nicht so. Mittlerweile schleicht sich das aufregende Material immer mehr in die Alltagsmode. Damit es einen runden Look ergibt, sind diese Styling-Tipps entscheidend.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das It-Piece für sich selbst sprechen lassen

Tüll ist bereits ein Hingucker für sich. Von Vorteil ist es daher, den Look um das It-Piece drumherum zu bauen. Alltagstauglich sind vor allem Tüllröcke in Midi- oder Maxi-Länge. Sie lassen sich an kalten Tagen mit Stiefeln und Pullovern kombinieren, glänzen im Sommer aber auch zu Crop-Tops und Sandalen. Die gefragte Fashionista setzt ihren korallfarbenen Tüllrock als modisches Statement in Szene, indem sie ihn mit schlichteren Farben und Materialien kombiniert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ebenfalls gefragt: Oberteile aus Tüll. Waren im vergangenen Sommer Puffärmel aus dem luftigen Material der Renner, wird nun noch eine Schippe draufgelegt. Semitransparente Tüll-Shirts werden entweder über unifarbene Tops getragen oder über schlichte Bustiers, . Für den Alltag empfiehlt es sich natürlich, ein wenig mehr Stoff zu wählen, um nicht allzu viel nackte Haut durchblitzen zu lassen. Mutige können allerdings auch auf Lingerie zurückgreifen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert