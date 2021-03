Trendmuster Argyle: Die Rauten sind zurück

Spießig und eingestaubt? Nichts da: Das Argyle-Muster zeigt 2021, wie aufregend es doch sein kann.

Komiker Olaf Schubert (53) macht es seit Jahren vor. Seine bunten, mit Rauten versehenen Pullunder sind Kult. Was aber wohl die wenigsten wissen: Bei dem markanten Muster handelt es sich nicht um schlichte Karos. Die schachbrettartig angeordneten Blöcke, die üblicherweise mit einem kontrastreichen Streifen gekreuzt werden, tragen ihren eigenen Namen: Argyle. Er ist auf den schottischen Clan Campbell aus der Grafschaft Argyll und dessen früheres Tartanmuster zurückzuführen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das Argyle-Muster modern interpretiert

Was auf den ersten Blick ein wenig eingestaubt wirken mag, kann im Modejahr 2021 neu interpretiert werden. Stars wie Sängerin Dua Lipa (25, ) liefern den Beweis. Auch sie setzt auf das ikonische Argyle-Muster, , der durch farbige Stickereien aufgepeppt wird. Darunter trägt die Künstlerin eine weiße lange Bluse, die sie in Kombination mit einer Strumpfhose stilsicher als Kleid umfunktioniert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Harry Styles (27) und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (35) setzen unterdessen auf Glitzer. In dem Musikvideo zu seiner neuen Single sind die beiden in weißen Anzughosen zu sehen, . Für einen besonderen Hingucker sorgen glitzernde Kontraststreifen in Silber, die dem als spießig verschrienen Muster einen Hauch Glamour verleihen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert