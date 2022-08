Tanktop: Diese Alternative zum T-Shirt tragen wir 2022

Vom Unterhemd zum It-Piece: Am Tanktop führt dieses Jahr kein Weg vorbei. So stylen Mode-Profis das Must-have.

Kaia Gerber in einem Look von Prada.

Als Kaia Gerber (20) im Februar die Modeschau von Prada eröffnete, ging ein Raunen durch die Menge. Nicht etwa, weil Miuccia Prada (73) und Raf Simons (54) sie in eine besonders auffällige Kreation gehüllt hatten. Im Gegenteil: Das Model schritt in einem simplen, weißen Tanktop über den Laufsteg - und löste einen Trend aus.

Neu ist dieser allerdings nicht. Bereits in den 1910er-Jahren trugen Männer Tanktops unter ihrer Kleidung, später auch Clark Gable (1901-1960) im Film "Abenteuer im Gelben Meer" (1935). Später stellten seine Schauspielkollegen Marlon Brando (1924-2004) und James Dean (1931-1955) ihre Muskeln ebenfalls in ärmellosen Shirts zur Schau.

Den Höhepunkt seiner Popularität erlebte das Tanktop - der aufstrebenden Hip-Hop-Szene sei Dank - in den Neunziger- und Nullerjahren. Zu dem Zeitpunkt hielt es auch Einzug in die Frauengarderobe. Unvergessen bleiben Kate Moss' (48) Kampagne für Calvin Klein oder Beyoncés (40) Video zu "Crazy In Love".

Klassiker neu interpretiert

Mittlerweile ist das Tanktop sogar laufstegerprobt: Loewe verpasste ihm im Frühjahr/Sommer 2022 mit einer Logoapplikation ein modernes Upgrade. Im Herbst/Winter prangt auch bei Prada ein Emblem auf der Brust. Chloé, Bottega Veneta und Acne Studios setzen auf diskretere Varianten mit breiten Trägern und Rundhalsausschnitt.

Wie vielfältig das Tanktop ist, beweisen Fashionistas wie Hailey Bieber (25). . Denselben Effekt erzielen Unterteile aus Jeans oder Leder. Vorausgesetzt, sie sind weit geschnitten und bilden einen Kontrast zum engen Top.

Influencerin Amy Julliette Lefévre hat sich ebenfalls für ein Crop Top entschieden und . Ein Look, der tagsüber ebenso funktioniert wie abends.

An kühleren Abenden werden Tanktop und Rock durch eine Lederjacke ergänzt. Absatzsandalen und Handtasche dazu und fertig ist das (37).

Bürotauglich gemacht wird das Tanktop in Kombination mit einem Anzug und Pumps. . Den Look vervollständigt Statement-Halsschmuck, wie ihn auch Bottega Veneta in der Herbst-/Winter-Kollektion zeigt.

Wer auf den Geschmack gekommen ist und noch kein Tanktop besitzt, investiert in ein anliegendes Modell aus fester, gerippter Baumwolle. Breite Träger und ein Rundhalsausschnitt sind ebenso zeitlos schön wie ein gekreuzter Racerback.