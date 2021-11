SOS: Die besten Tipps gegen elektrische Haare

Jeder hat mal einen Bad Hair Day - vor allem im Winter fliegen die Haare in alle Richtungen. Doch das muss nicht sein! Hier einige Tipps gegen den Struwwelpeter-Look.

Der Winter geht mit einem Haufen neuer Schönheitsprobleme einher. Trockene Haut, spröde Lippen und statisch aufgeladenes Haar. Letzteres kann eine buchstäblich haarsträubende Erfahrung sein. Mit diesen Tipps lässt sich statisches Haar von vornherein vermeiden.

Was verursacht statische Aufladung im Haar?

Statik ist das Ergebnis eines Ungleichgewichts von zu vielen positiven oder negativen Ladungen in oder auf einem Objekt. Genau wie Objekte kann sich auch das Haar elektrisch aufladen. In der Regel sind Haare negativ geladen. Durch Reibung oder eine Veränderung der Luftfeuchtigkeit kann es zusätzliche Elektronen erhalten. Dadurch stoßen sich die Haarsträhnen gegenseitig ab, was dazu führt, dass die Haare kraus und schwer zu stylen sind. Außerdem können Witterungseinflüsse, ein Mangel an Feuchtigkeit in der Luft und beheizte Innenräume die statische Aufladung der Haare noch verstärken.

Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto weniger ist statische Aufladung ein Problem. Da die Luft im Winter oft keine oder nur eine geringe Luftfeuchtigkeit aufweist, ist die statische Elektrizität in dieser Jahreszeit oft noch schlimmer. Die Mützen, die wir im Winter tragen, um uns warm zu halten? Auch sie verschlimmern die statische Elektrizität, indem sie Reibung erzeugen und statische Elektrizität aufbauen, wenn wir sie im Laufe des Tages auf- und absetzen. Wie beugt man fliegenden Haaren vor?

Feuchtigkeitsspendendes Shampoo

Feuchtigkeit im Haar bekämpft Frizz, statische Aufladung und andere lästige Begleiterscheinungen des Wetters. Durch die Verwendung der richtigen Haarpflegeprodukte behält die Kopfhaut ihr natürliches Gleichgewicht an Feuchtigkeit und Ölen. Der Haarschaft bleibt flexibel und genährt. Besonders wirksam gegen fliegende Haare sind Produkte, die Aminosäuren enthalten - das sind positiv geladene Proteine. Wenn dem negativ geladenen Haar positiv geladene Aminosäuren zugefügt werden, kann dies dazu beitragen, dass sich in den Haaren keine statische Elektrizität aufbaut.

Conditioner

Conditioner ist besonders wichtig, um Frizz zu vermeiden. Während die Tenside in einigen Shampoos das Haar während der Reinigung aufladen können, sind Conditioner dafür da, dem entgegenzuwirken.

Tiefenpflege-Maske

Wenn Haare zu Trockenheit neigen, kann eine Spülung nicht ausreichen, um Strähnen mit genügend Feuchtigkeit zu versorgen. In diesem Fall kann eine Tiefenpflegemaske dazu beitragen, dass das Haar wieder glänzend und weich wird.

Leave-in-Conditioner oder Haaröl

Das kalte Wetter kann die sorgfältige Haarpflege auf dem Weg zur Arbeit zunichtemachen. Eine schnelle Lösung besteht darin, eine Flasche mit Leave-in-Conditioner oder Haaröl in Reisegröße in der Handtasche mitzuführen. Die Feuchtigkeit im Produkt beseitigt die elektrische Ladung.

Plastikkämme vermeiden

Kunststoffkämme können die statische Aufladung sogar noch verstärken. Stattdessen sind Bürsten und Kämme aus anderen Materialien wie zum Beispiel Bürsten mit Wildschweinborsten oder Holzkämme empfehlenswert.

SOS-Tipps 1: Haarspray

Haarspray und ein Metallkamm sind die perfekten Reisebegleiter, um die Mähne in den kalten Monaten zu bändigen. Den Metallkamm einfach mit Haarspray besprühen und vom Ansatz bis zu den Spitzen durchkämmen. Das Haarspray bändigt die Mähne. Außerdem hilft der Metallkamm, statische Aufladung im Haar zu entfernen, da sich die statische Aufladung am Metall und nicht an den Strähnen festsetzt.

SOS-Tipp 2: Creme

Eine Handlotion kann auch ideal als 2-in-1-Produkt verwendet werden. Leicht auf glattes Haar getupft, verleiht es sofort Feuchtigkeit und bändigt fliegende Haare.

SOS-Tipp 3: Wasser

Alles, was elektrische Haare brauchen, ist ein wenig Feuchtigkeit. Ein paar Tropfen Wasser beseitigen statische Aufladung und die Frisur bleibt wie sie sein soll.

SOS-Tipp 4: Trocknertücher

Dieser altbewährte Trick funktioniert tatsächlich. Eine Packung Trocknertücher in der Handtasche ist ein guter SOS-Trick, um das Haar schnell aufzufrischen. Einfach mit einem Blatt über das Haar streifen.

SOS-Tipp 5: Zopf

Wenn alles andere fehlschlägt, kann das Haar fest zu einem Zopf geflochten werden, um Reibung während des Tages zu vermeiden. Je fester, desto besser.