Schönheitsschlaf: Mythos oder Wahrheit?

Ein guter Schlaf beeinflusst unseren gesamten Rhythmus, unsere Leistung in Studium und Beruf, unsere Stimmung und damit unsere Gesundheit und sogar die Gesundheit unserer Haut. Aber gibt es den berühmten Schönheitsschlaf?

Eine gute Nachtruhe ist für die Produktion von Hormonen wie Melatonin, die beruhigend wirken, unerlässlich. Und wie wir alle wissen, bringt eine schlaflose Nacht mit Sicherheit dunkle Kreise und Müdigkeit am nächsten Tag mit sich.

Das bedeutet, dass guter Schlaf gut für unseren Körper und unseren Geist ist, was sich auf unsere Haut und unser Wohlbefinden auswirkt und uns schöner und strahlender macht. Aber wie funktioniert das, und wie hängt unsere äußere Schönheit mit unserer Gesundheit zusammen?

Die Verwendung von CBD für die Schlafqualität

Beruhigende Medikamente und eine Änderung der Essgewohnheiten sind bereits einige Praktiken, die Patienten normalerweise anwenden. Jüngste Studien, die von Ärzten und Wissenschaftlern durchgeführt wurden, weisen jedoch darauf hin, dass die Behandlung mit Cannabidiol (CBD) ein neuer und wichtiger Ansatz bei der Behandlung für einen guten Schlaf ist.

der Universität Colorado aus dem Jahr 2019 zeigte, dass nach einem Monat der Cannabidiol-Therapie bei zwei Dritteln der 103 Patienten, die an der Untersuchung teilnahmen, eine Verringerung der Schlaflosigkeit zu verzeichnen war. Bei fortgesetzter Behandlung wurde im zweiten Behandlungsmonat eine weitere Verbesserung des Bildes der Schlafstörungen dieser Patienten festgestellt. In Deutschland gibt es bereits viele Patienten, die und große Verbesserungen ihrer Lebensqualität feststellen.

Schlafqualität und Schönheit

Während des Schlafs tritt unser Körper in die Phase der Zellregeneration ein: Neue Zellen entwickeln sich, ersetzen die alten und reparieren die beschädigten. Ausreichender Schlaf regeneriert den Körper und insbesondere die Haut, die dadurch an Leuchtkraft gewinnt. Profitieren Sie von der Zellerneuerung, indem Sie Ihre Haut immer vor dem Schlafengehen reinigen und ein Produkt zur Vorbeugung oder Behandlung von feinen Linien auftragen.

Ein weiterer Punkt für Schönheitsschlaf sind hellere und entspanntere Augen. Ruhe reduziert das Cortisol (das Stresshormon) und verhindert so die Ansammlung von Flüssigkeit, die berühmten Tränensäcke. Mit anderen Worten: ein ausgeruhter Blick und keine müden Augenringe.

Wussten Sie übrigens, dass Menschen, die gut schlafen, attraktiver sind? Diese Theorie wird durch eine in Schweden durchgeführte und im veröffentlichte Studie bewiesen. An der Studie nahm eine Gruppe von 23 Personen im Alter zwischen 18 und 31 Jahren teil. Sie wurden zweimal fotografiert: das erste Mal, nachdem sie acht Stunden geschlafen hatten, und das zweite Mal, nachdem sie 31 Stunden am Stück wach waren.

Das Ergebnis? Menschen, die 31 Stunden lang nicht geschlafen hatten, wurden als weniger attraktiv, weniger gesund und offensichtlich müder eingeschätzt. Die Bilder derjenigen, die acht Stunden lang gut geschlafen hatten, wurden dagegen als gesünder und attraktiver angesehen.

Der zirkadiane Rhythmus und Kollagen

Man kann ihn den zirkadianen Zyklus, den zirkadianen Rhythmus oder auch die biologische Uhr nennen. Sie ist es, die uns im 24-Stunden-Bogen eines Tages sagt, wann wir schlafen gehen, wann wir aufwachen, wann wir essen und wann wir einen Jetlag erleiden, wenn wir lange Strecken in einer anderen Zeitzone zurücklegen. Der zirkadiane Zyklus beeinflusst, wenn er im Gleichgewicht ist, die Freisetzung von Melatonin (Melatonin wird im nächsten Thema erklärt).

weist darauf hin, dass der zirkadiane Zyklus auch den Schutz von Kollagen beeinflusst, einem Protein, das für die Struktur, Elastizität und Festigkeit der Haut von grundlegender Bedeutung ist.

In unserem Körper gibt es 28 Arten von Kollagenen, deren Produktion ab dem Alter von 25 Jahren beeinträchtigt ist. Die englische Studie deutet darauf hin, dass ein ausgewogener zirkadianer Zyklus die Kollagenfasern wieder auffüllt und einen Schutz in den permanenten Teilen der Matrix der dickeren Fasern bildet.

Schlafhormone und Gesundheit

Das als Schlafhormon bekannte Melatonin wird nachts auf natürliche Weise von unserem Körper produziert. Wenn das natürliche Tageslicht zu schwinden beginnt, beginnt die Zirbeldrüse mit der Produktion von Melatonin, um uns in den Schlaf zu versetzen. Und bei Sonnenaufgang senkt die Drüse ihre Produktion und zeigt damit an, dass es Zeit ist, aufzuwachen. In der Theorie ist alles schön. Aber in der Realität wissen wir, dass es nicht immer so ist.

Es wäre doch perfekt, wenn unser Körper diesem Rhythmus so perfekt folgen würde, wie oben beschrieben, oder? Aber wie so viele andere Stoffe, die unser Körper produziert, kann auch Melatonin mit zunehmendem Alter eine geringe Produktion aufweisen oder von Reizen wie blauem Licht während der Nacht oder von der Wirkung eines Medikaments abhängig sein. Und ein Arzt kann beurteilen, ob ein Nahrungsergänzungsmittel erforderlich ist, um es synthetisch zu stimulieren.

Melatonin ist ein Hormon, das für die Existenz des REM-Schlafs (d.h. des tiefsten Schlafs) grundlegend ist. Es ist das Hormon, das zusammen mit anderen Hormonen die Freisetzung von epidermalen Wachstumsfaktoren anregt, die Kollagenproduktion stimuliert, die Gefäßbildung und die Entgiftung verbessert.

Das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, Ihr Gesicht am Morgen zu waschen. Obwohl wir denken, dass unser Gesicht sauber ist (schließlich haben wir nur eine Nacht geschlafen), kann unsere Haut schwitzen und im Schlaf Giftstoffe ausscheiden.

Um gut zu schlafen und tagsüber leistungsfähiger zu sein, ist es ratsam, einen Zeitplan für das Zubettgehen und das Aufwachen festzulegen, bequeme Kleidung zu tragen und für eine Umgebung mit angemessener Temperatur und ohne zu viel Licht und Lärm zu sorgen. Jeder Mensch sollte zwischen 7 und 9 Stunden pro Tag schlafen, um eine gute Gesundheit zu gewährleisten, aber diese Stunden sind für Erwachsene angegeben und sollten dem Alter des Einzelnen angepasst werden.

Hautpflege mit CBD-Kosmetik

CBD ist ein Antioxidans mit den Vitaminen A, D und E, das dazu beiträgt, die durch Stress, Umweltverschmutzung und UV-Strahlen verursachten Oxidationseffekte zu neutralisieren, und laut Studien Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen kann. All dies hat auf dem Markt ein besonderes Interesse an der Herstellung von geweckt.

Entzündungen sind eines der größten Probleme in der Dermatologie, da sie unter anderem für Akne verantwortlich sind. Eine 2014 in den US National Institutes of Health veröffentlichte Studie ergab, dass CBD die Öl- und Talgdrüsenproduktion im menschlichen Körper regulieren kann. All diese Vorteile, die CBD für die Haut und die Gesundheit unseres Körpers mit sich bringt, können dazu beitragen, eine gesündere Haut zu haben und unsere Lebensqualität und unseren geliebten Schlaf zu verbessern, ob es nun Schönheitsschlaf ist oder nicht.